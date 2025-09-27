Valami megmozdult a Škoda háza táján. Egymás után gondolják újra a márka legendás régi modelleit, a horrorfilm-hős Ferattól kezdve a Le Mans-t megjárt Škoda Sport roadsteren át a Felicia Fun örömpickupig. Legutóbb pedig a 130 RS kupét adaptálta napjaik stílusához Richard Švec, a Škoda Design digitális modellező csapatának tagja.

11 fotó

A fiatal szakember a retro stílusnak a gyanúját is kerülni szerette volna, szeme előtt a Škoda vadonatúj formanyelve, a Modern Solid lebegett követendő példaként. Nem lehet nem felismerni a Vision O kombitanulmánnyal – azaz a leendő Octaviával – közös stíluselemeket; ezzel együtt teljesen egyedi, izgalmas alkotás lett a 110 R Coupé.

110 R, 130 RS Az 1970 és 1980 között, közel 57 ezer példányban gyártott 110 R Coupé a Škoda KGST-korszakbeli történetének talán legszebb alkotása. Az 1000 MBX kupé helyébe lépő kétajtós a sztenderd 1,1 literes motor 62 lóerős változata hajtotta, de motorsport-célokra az 1,3 literes motorral szerelték – ez volt a 130 RS, a „kelet Porschéja”, amely 140 lóerős motorjával tekintélyes 220 km/órás sebességet ért el. Az autó 1977-ben kettős győzelmet aratott a Monte Carlo ralin, az alapmodell 1980-as nyugdíjazásával a versenyautó karrierje is véget ért.

Richard (a fenti képen a 110 R előtt) mindennapi használatra alkalmas, elektromos sportautóként képzelte el a 110 R Coupé visszatérését. A motor alighanem hátul helyezkedik el – erre enged következtetni a hátsó háromszögablak alatti légbeömlő, amely nem csak a régi, farmotoros Škoda hangulatát idéző stílusjegy, hanem funkcionális részlet. A hátsó légbevezetések tették lehetővé, hogy a tervező teljesen egybefüggő felületként dolgozza ki az autó orrát – kivéve természetesen a gépházfedél belépő éle fölött kialakított, hosszanti réseket, amelyek a 130 RS azonos megoldása előtt tisztelegnek. Ugyanezen megfontolásból került bukócsövezés az autóba, a kerek fényszórók ötletét viszont elvetette a tervező, az már túlságosan retró hangulatú lett volna.

Úgy tűnik, egyre többeknek jut eszébe, hogy jó ötlet lehet archaizáló villanyautókat építeni. Ilyen a Hyundai Ioniq 6, és ilyen a Renault R5 E-Tech Electric is: