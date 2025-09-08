Több évet ugrik előre az időben a Škoda Vision O. A tanulmányautóból csak jó pár év múlva lehet Octavia Combi, de ha ebben a formában valósul meg, az újrakezdést jelent a klasszikus családi autónál.

SSP és elektromos hajtás

Idén a Müncheni Autó-kiállításon ugyanis a márka bemutatta az új Vision O koncepcióautót, amelyből idővel egy új Octavia lehet. De a kocsit élőben látva már jobban értem, miért csak 2029-2030-ra várható ez a váltás, amely jelentős áremelkedést okozhat az autó feljebb pozicionálása és az elektromos hajtásra való átállás miatt. Ez azonban feltételezés, jóllehet az eddig tapasztalataink alapján aligha légből kapott.

Elektromos hajtású a tanulmányautó, ami arra utal, hogy a következő Octavia is villanyautó lehet. Várhatóan a VW konszernben fejlesztett SSP (Scalable Systems Platform) padlólemez lesz az alapja.

Ez egy közös modulrendszer a VW konszern elektromos hajtású autóihoz amelytől összességében 20 százalékos költségmegtakarítást remél a vállalat.

Az Automobilwoche című szaklap információi szerint nyolc alváltozata lesz az SSP-platformnak az egyes márkák különféle méretű és súlyú autóihoz. Erre a technikára nemcsak közönséges corrosverek és más aszfaltterepjárók épülnek, de sportautók megvalósításra is alkalmas lesz.

De minderről csak találgathatunk, mert a méreteket leszámítva a gyártó semmilyen értékelhető adatot nem közölt az autóról, többek között az alaktényezője sem derült ki, így azt sem tudni, mi igaz az autó áramvonalasságáról ódákat zengő sajtóközlemény vonatkozó részeiből. Annyi derült ki, hogy mind a négy ajtóban van esernyő.

Nagyobb az első újkori Superbnél

Az autó neve a sajtóanyag szerint a körforgásos gazdaságból ered, de nehéz nem az Octaviát belelátni, bár az autó sokkal, de sokkal nagyobb annál, amely dimenzióig a Škoda eddig az Octaviával nyújtózott.

4850 milliméteres hossza és 1900 milliméter szélessége kategóriaváltást sejtet mintha a Superb helyét is be kellene töltenie, jóllehet abból tavaly jött ki az új generáció, így nem számolnánk közeli búcsúval.

Ezzel a mérettel a tanulmányautó nagyobb az 1765 milliméteres szélességű és 4803 mm hosszúságú első Superbnél, amely a Passat kínai nyújtott verziójára épült a korabeli A4 és A6 illetve a Passat B5 PL45 kódjelű, hosszmotoros padlólemezére.

1,2 méteres a kijelző

Belül is nagyon más és jövőautós a Vision O. A horizontális kijelző 1,2 méternél szélesebb, az ülésborítás kellemes tapintásúnak bizonyult az autóba beülve, pedig teljes egészében műszálas, 100 százalékban újrahasznosított PET-palackok anyagából szőtte a beszállító. A fejtámlák 3D-s nyomtatóval készültek.

Egy fontos adatot azért megadott a Škoda, ami egy kombinál a legfontosabbak közé tartozik, a csomagtartó térfogatát.

Alapesetben 650 liter feletti az űrtartalom, ami megközelíti a Superb 690 literes csomagterét, lehajtott ülésekkel pedig 1700 liter felettire bővíthető a tér a világos és barátságos belső terű autóban. A csomagtartóba integrált hűtőt terveztek a dizájnerek és egy kivehető Bluetooth-hangszóróra is gondoltak.

Idén 130 éves a Škoda és más márkákkal szemben nagyon is odafigyel a hagyományaira, náluk élő a kapcsolat az elmúlt évtizedek autóival, ezek sorát az 1905-ös L&K Voiturette A nyitotta, amelynek francia nevét autócskaként fordíthatjuk.

Mélyre kell merülni az autórajongásba ahhoz, hogy valakinek a Laurin &Klement 110 és a Škoda 1101 Tudor kombi mondjon valami, de a kevesek most büszkén kihúzhatják magukat: ők tudták, hogy ez a két típus volt a Škoda első két kombija. 1959-ben jött ki az akkori Octavia, amelynek kombiját egy évvel később mutatta be a Škoda.

7,5 millió Octavia, 3 millió Combi

Időközben a csehországi autógyártó Európa legnagyobb kombimárkájává nőtte ki magát, 2016 óta ők értékesítik a legtöbb kombit a kontinensen, amivel többek között a Volkswagent, a BMW-t és a Peugeot-t is megelőzik.

1998 óta 3,6 millió autót adtak el a nagyon praktikus kasztniformával, amit házon belül szigorúan C-vel írnak. Összesen 3 milliót tesz ki ebből az Octavia Combi négy generációja, tehát az újkori Octaviából 1996-tól gyártott 7,5 millió autó 40 százaléka jut erre a karosszériaformára. A Superbből 2008-ben, a második újkori nemzedékkel született meg a kombi, amelyből idáig 650 ezret adott el a Škoda. A gyári sajtóközlemény sajnos nem tér ki arra, hogy a Fabia Combik három generációjából mennyi talált gazdára.