Utastere nem sokban különbözik a normál Elroq-ok belsejétől, de a hangulat valamivel azért sportosabb. Ezt a háromküllős fűthető, RS emblémával ellátott és perforált bőr borítású sportkormány és a beépített fejtámlás sportülésekkel érték el. Emellett rozsdamentes acél pedálborításokat is kapott az autó, mégis a Lime-zöld díszvarrások és betétek a legérdekesebbek benne.

17 fotó

A kabin tágas, kényelmes még a második üléssorban is elférni, akár 190 centis magassággal is. Minőségi kárpitok, kevés kivételtől eltekintve puha, klassz műanyagok, ízléses borítások találhatók szinte mindenhol az autóban.

A sofőr előtt a korábbi márkaembléma helyett már csak Skoda – igen, már a kis sapka sincs az S fölött – feliratú kormány mögött kicsike, mindössze, 5,3 colos digitális műszerfalat található. Igaz, nem is kell sokkal nagyobb, mert ott a head up display is, amely óriási felületre képes információt vetíteni. Bár a VW rokonság legkínosabb darabjait, a kétgombos, változtatható funkciójú ablakemelőt és a csúszkás klímavezérlést ügyesen kimozogták a csehek, a szintén nehezen használható hangerőszabályzótól nem sikerült megszabadulniuk.

Fedélzeti rendszere 13 colos képernyőn fut, aminek a képe is szép és a rajta futó rendszer sebessége is meggyőző. Jó hír, hogy nem kell minden funkciót, beállítást a képernyőn beállítani, vannak dedikált fizikai gombok is az autóban. Leget pakolni a kétszintes középkonzol mindegyik emeletére, a mobil eszközöket USB-C töltőpontokról és indukciós felületen is lehet tölteni.

A poharaknak is van saját helyük és a könyöklőbe is lehet rámolni. Összesen 48 liternyi helyre lehet kisebb nagyobb cuccokat elrejteni az autóban a csomagtartón kívül.

Raktere 470 literes, amit a háttámlák lehajtása után 1580 literre lehet növelni, és ahogy megszoktuk, használhatóság tekintetében is remek. Kis rekeszek, hálók, kampók, rögzítőfülek. különféle felületek segítik a csomagtartó praktikus használatát és van helye a töltőkábelnek is, azt nem kell a csomagok alól előhalászni, hanem a kalaptartó alján lévő zsebben is tárolható.