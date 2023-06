Hasonlóan hat másik elektromos modellhez az EV6 is az úgynevezett E-GMP padlólemezre épül. Azzal, hogy akkumulátorcsomagot a jármű padlóján keresztben helyezték el 49:51 arányú első-hátsó tömegeloszlást értek el, ami megalapozza a kiegyensúlyozottságot vezetés közben.

Ötféle teljesítménnyel kapható a Kia EV6, 170, 228, 235 és 325 lóerős hagyományosabb kivitelekben, illetve mellettük ott a GT, amely 585 LE-t kínál. A 170 és 235 LE teljesítményű változatok 58 kWh-s, a többi 77,4 kWh-s (nettó 74 kWh) lítium-ion akkumulátort kapnak. A két leggyengébbe egy motor kerül, azok így hátsókerék-hajtásúak, a többiben az első kerekeket is pörgeti egy állandó mágneses szinkronmotor. Az erőátvitelben váltó nincs, csupán egyfokozatú fordulatszámcsökkentő áttétel.

A GT első motorja picit több mint 217 LE-s, a hátsó pedig 367 lóerő feletti, ebből adódik az 585 lóerős kombinált teljesítmény. Nem kevésbé impresszív a kombinált nyomatékuk, amely gumigyilkos, 740 Nm. Ezzel mindössze 3,5 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, a végsebessége pedig villanyautós szinten extrém magas, 260 km/óra. Érdemes ezeket a számokat emésztgetni egy kicsit és újra belegondolni, hogy a Kia családok számára is megfelelő modelljéről van szó.

Váltóáramról csupán maximum 11 kW-tal, egyenáramról viszont akár 233 kilowattal is tölthető 800 voltos rendszerén keresztül az EV6 GT. Ez azt jelenti, hogy 10-80%-ra akár 18 perc alatt is fel lehet tölteni az akkumulátort, ha találunk ehhez megfelelő töltőt. 50 kW-os DC töltőn 73 perc ez a mutatvány. Otthon sima 230V-os csatlakozóval is lehet próbálkozni, de 32 óránál is több, mire a lemerült autót teljesen feltöltenénk. Ha viszont van 11 kW-os fali töltő, akkor 7 óra húsz perc is elég, azaz egy éjszaka alatt megvan.

Ma még ritka megoldás, hogy a GT töltőként is működhet, 3,6 kilowattal tud más elektromos eszközt, akár egy lemerült, út mellett veszteglő villanyautót is tölteni. A modell WLTP szabvány szerinti hatótávolsága 424 kilométer.

Nemcsak teljesítményében tér el a GT, a többi EV6-tól, de számos műszaki megoldás is teljesen más benne, mint a többiben. Amellett, hogy különböző a hátsó villanymotor tekercselése, kétfokozatú invertert is kapott, ebben kétszer annyi szilícium-karbid félvezető szolgál, ezek második fele csak Sport és GT üzemmódban dolgozik. Míg a többi összkerékhajtású EV6 hátsó villanymotorja külső vízhűtéssel rendelkezik, amely csak a motorház hőmérsékletét befolyásolja, az EV6 GT-ben a tekercscsomag olajos átöblítést is kapott, javítva a hűtést nagy teljesítményigény esetén.

A bitang erő mellé további merevítésekkel gazdagodott a GT kivitel karosszériája, ugyanakkor a felfüggesztése is kissé más, sportosabb karakterű, eltérő rugókkal és stabilizátorokkal. Hátul ötlengőkaros felfüggesztést alkalmaztak a tervezők a többi modellhez hasonlóan, elöl új geometriával és kinematikával felvértezett kétkaros MacPherson rugóstag vezeti a kerekeket. Az elektronikus vezérelt lengéscsillapítás csökkenti az autó oldaldőlését gyors kanyarvételkor, illetve hosszirányú billenését gyorsításkor vagy fékezéskor. Ettől piszkosul stabilnak hat a modell.

Kormányműve változó áttételű, illetve a sebesség növekedésével egyre nagyobb ellenállású, de ez a menetmóddal is változik. Áttétele direktebb, a két végállás között 2,3 fordulat van, szemben a standard EV6 2,67 fordulatával.

Az EV6 GT-ben elektronikus vezérlésű korlátozott csúszású differenciálmű (e-LSD) javítja a tapadást kanyarodáskor, azzal, hogy a nyomatékot a legnagyobb tapadással rendelkező kerekekhez irányítja. Nem hagyományos sperdiffiről van szó, hanem tengelykapcsolókkal osztják el a nyomatékot a két hátsó kerék között. De az eredmény ugyanaz, akár teljes zárásra is képes.

Többféle vezetőmódot kínál a Kia EV6 GT, de a szokásos Eco, Normal és Sport mellett itt GT is van. A kormányon lévő zöld gombbal aktíválható utóbbi mód nyilván a legsportosabb beállításokat kínálja. A GT-módban az menetstabilizáló megengedőbb a kerekek megcsúszását illetően. Ha még egy lépéssel tovább szeretnénk menni, választható Drift mód is, amikor a teljesítmény akár 100%-át is képes a hátsó kerekekre küldeni.

Fékrendszere sem hétköznapi, elöl 380, hátul pedig 360 milliméter átmérőjű tárcsákat alkalmaznak, míg a többi modellen kisebb, 345 milliméteresek ezek az elemek. Ez azonban csak a kezdet, mert a fékezési üzemmód is módosítható (lehet Normal vagy Sport), amellyel a fékpedált lehet érzékenyebbre állítani, így pedig rövidíteni a fékutat.

Nyilván a fékrendszer regeneratív, a kormányon lévő gombokkal a vezető hat fékezési szint közül választhat. Az EV6 GT akár egy pedállal is használható.