Tavaly ősszel jelent meg a Škoda Enyaq Coupé RS nagyteljesítményű elektromos terepkupéból épített Race Concept, azaz versenyautó-tanulmány, amely megmutatta, hogy a csehek továbbra is komolyan gondolják a motorsportot, függetlenül a villamosítástól – mint ahogy azt is, hogy a folytatást fenntartható formában képzelnék el.

Most pedig, miután az Enyaq megújult, és vele együtt összes változata, így a Coupé RS is, a versenytanulmányt is átdolgozták, ám nem csak formájában, hanem műszaki tartalmában is.

A tömegcsökkentés mértéke (bő 3 mázsa) nem változott, ahogy a biokompozit anyagok alkalmazása sem: ezek ugyanolyan könnyűek és erősek, mint a karbon kompozitok, épp csak megújuló nyersanyagból készülnek (azt már csak mi tesszük hozzá, hogy vélhetően ugyanúgy nem újrahasznosíthatók, mint a szénszálas műanyagok.)

Az ezekből gyártott elemek egyrészt nagy számúak, másrészt megegyeznek az eredeti tanulmányon alkalmazott komponensekkel. Ismét kihangsúlyozta ugyanakkor a Škoda, hogy a lenrostokból és egyéb természetes anyagokból készített kompozitok a jövőben sorozatgyártásban is megjelenhetnek.

Ennek egy köztes lépcsője, hogy a tizenhat egyedi bio-elemet versenykörülmények között tesztelte a Škoda, többek között pont azon Škoda Fabia RS Rally2 versenyautón, amely a vezethetőség terén etalonként szolgált a tanulmány fejlesztéséhez.

Az ültetés és a szélesítés mértéke nem változott. Ugyanaz a fékrendszer, viszont eltérő az orr kialakítása, a logókat feliratok váltották, hátra pedig az új LED-es lámpatest került.

Ahogy tavaly ősszel, most is a Fabia versenyautó adta a tanulmány utasteri elemeit, a biztonsági rendszerektől kezdve az ülésekig. Átemelték a nagyfeszültségű elektromos rendszerre figyelmeztető jelzőfényeket, valamint az aerodinamikai csomagot is.

Minden irányban állítható futómű, mindkét tengelyen részlegesen önzáró differenciálmű, valamint a ráncfelvarrott modell megújult belső teréhez igazodó módosítások zárják a koncepció fejlesztési programját. A hanggenerátor ezúttal is sokkal erősebb, mint a szériamodellnél; összesen három hangszóró önti a pilótára és a külvilágra a vezetési élményt aláfestő zajokat.

Összességében az RS Race Concept nem több az eredeti tanulmány aktualizálásánál, megvalósulása mégis fontos, mert azt hirdeti, hogy a Škoda továbbra is komolyan veszi az elektromos motorsport, illetve a nagyteljesítményű villanyautók egymást erősítő koncepcióit.

Nem a Škoda az egyetlen autógyártó, amelyet foglalkoztat az elektromos ralizás gondolata: