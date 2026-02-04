Nemrég olvashattok a 2026-ban Magyarországra érkező új autók közül a leginkább megfizethetőkről, helyesebben a kevésbé drágákról, aztán a lélekemelő technikájú és formájú highend sportautókat valamint a sportos luxusterepjárókat gyűjtöttük össze. De rengeteg más új autóval is gazdagodik idén a hazai autós világ, amelyeket két anyagban mutatunk be. Egy a harmadik találjátok a fenti ket csoportba nem sotolt 2026-os autókat Alfától a Kiáig. Ha pedig tovább olvastok jönnek az ABC második felébe tartozók.

Ha egy márka nem szerepel a mostani cikkben, például a Dacia vagy a Ferrari, a hiányzó márkák 2026-os újdonságaival a fenti két cikk egyikében találkozhattatok. Akkor is érdemes belenézni az előző áttekintésekbe, ha itt találkozol a kedvenc márkáddal, mert például olcsóbb autójukról vagy sportmodelljükről másik cikkünkben olvashattok.

Land Rover és Range Rover – Jön az első elektromos Range Rover

Történelmi pont következik a nemes brit terepjárók életében: idén a Range Rover piacra dobja elektromos hajtású autóját. Az arisztokratikus eleganciájú prémiummárka első villanyos terepjárója a harmadik negyedévben debütálhat Magyarországon. Szintén a harmadik negyedévre tehető a Range Rover Sport modellfrissítése.

A Jaguarnál ebben az évben még a felkészülés zajlik a 2027-es restartra. Idén az importőr tájékoztatása szerint nem lesz kézzelfogható jele az újrakezdésnek, mert az új termékgeneráció legkorábbi autói is csak jövőre jelenhetnek meg.

Leapmotor – B05 nyártól

Két másik újdonságáról már írtunk, de a Stellantis konszern résztulajdonában álló Leapmotortól egy kupéra is számíthatunk ebben az évben. A kínai autógyártó importőre 2026. júliusától hozza be a B05-öt.

Ötajtós ferdehátú karosszériájú elektromos autóra számíthattok a kompakt kategóriában, a kocsi 6,7 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára. A WLTP-hatótáv eléri a 460 kilométert, pedig az akku csak 67,1 kilowattórás. A telep 170 kW feletti teljesítménnyel gyorstölthető.

Lexus – Villany és hibrid is lesz az ES-ből

2026-ban a Lexus első újdonsága a megújult RZ lesz februárban. A Toyota BZ4X és a Subaru Solterra továbbfejlesztéséből a Lexus középkategóriás villanyautója is profitált. A trió minden tagja gyorsabban tölthető és javul a hatótávjuk, érdemben csökkentve eddigi lemaradásukat a kategóriában elvárható szinttől.

Teljes modellváltásra számítunk az ES-nél. A felső középkategóriába tartozó limuzint a japán prémiummárka tisztán elektromos hajtással és benzines-elektromos hibridként is bevezeti Magyarországon. Előbb a villanyautó fut be az elegáns szedánból, májusra érkezhet meg Japánból, 28 700 000 forintos indulóárral.

Rajtja két-három hónappal előzi meg a hibridverzióét, amelynek megjelenését július-augusztusra tette a Vezess érdeklődésére Kárpáti László, a Lexus magyarországi márkaigazgatója. A hálózatát tavaly októberben Győrött új márkakereskedéssel bővítő Lexus még egy újdonságot tartogat az idei évre, az autóról azonban egyelőre csak az publikus, hogy elektromos hajtású lesz.

Mazda – Áprilistól új CX-5

Belső égésű motoros autókkal és elektromos oldalon is fejleszti választékát Mazda. Áprilisra kalkulál az importőr az új CX-5 megjelenésével, amely meghatározó újdonság. Az új generáció 115 milliméterrel hosszabb, 15-tel szélesebb és 30 milliméterrel magasabb lesz, tehát hosszúsága 4690, szélessége 1860, magassága 1695 milliméter.

Keresztben álló orrmotoros autóként az új CX-5 a Mazdának azt a padlólemezét használja, amelyre a jelenlegi Mazda3 és a CX-30 épül, de a csatolt hosszlengőkarosnál igényesebb hátsó futóművet kap.

A 2488 köbcentis, de csak 141 lóerős szívómotor a visszafogott teljesítménnyel képes belül maradni az Euro 6e szabvány emissziós határain. Továbbra is választható elsőkerék-hajtású CX-5 és összkerekes is, a sebességváltó mindig automatikus.

Nincs ezzel összehasonlítható ügyfélbázisa, de fontos újdonság a CX-6e valószínűleg őszre ér el Magyarországra a kínai üzemből, a 78 kilowattórás akkuval 400 km feletti hatótávot tippelünk, az autó 258 lóerős lehet.

Picit módosul a CX-60 után a CX-80 is. Március elején lehetnek itt a modellévváltásnak megfelelő, apró változtatások utáni autók, amelyekhez elérhető a barna bőrbelső.

Mercedes-Benz – Sűrű az év

Nem aprózza el az idei évet a Mercedes-Benz. 2026-ot a négyajtós AMG GT fogja megkoronázni, de bőven jönnek más új autóik is. Rögtön év elején befut az új CLA hibridhajtással az eddigi elektromos mellé, háromféle teljesítményszinten. A hajtásláncban a Mercedes által fejlesztett, de a kínai Geelyvel gyártatott M252-es négyhengeresekkel és a nyolcfokozatú automatikus váltó házából dolgozó, 200 Nm nyomatékú és 22 kW (30 LE) teljesítményű villanymotorral találkozunk.

Már az első negyedévben láthatjuk itthon a CLA Shooting Brake-et elektromos hajtással, a sportos külsejű CLA kombiból a benzines-elektromos hibrid a második negyedév újdonsága lesz.

Tavasz végén, nyár elején jut el Magyarországra a GLB akkumulátoros villanyautóként és belső égésű motorokkal. Ekkor jön a pár hónappal a 7-es BMW előtt megújuló S-osztály és a VLE, a márka Spanyolországban gyártott elektromos kisbusza.

Ezzel messze nincs vége a hazai bevezetéseknek, mert a harmadik negyedévben elektromos modellre számíthatunk a C-osztályból és MoPf, azaz Modellpflege próbálja felpörgetni az EQS értékesítéseit. Az elektromos luxuslimuzin faceliftjén kívül ebbe az időszakba belefér még a négyajtós AMG GT hazai bevezetése is.

Az év utolsó három hónapjában következik a C-osztály kombijának modellfrissítése, megújul a GLE és a GLE Coupé valamint a GLS. Mindezeken túl a GLA EQ, a kompakt crossover elektromos változata is megjelenik válik a hazai márkakereskedésekben.

Mitsubishi – Új egyterű, régi néven

Élet költözött a Mitsubishi modellkínálatába, amióta a márka a saját fejlesztésű Outlander PHEV-en kívül a konszerntárs Renault-tól átvett autókat is forgalmaz. A Grandis nevet már elhasználta a cég a Symbioz testvérmodelljére, így az elektromos Scénic E-Tech az Eclipse Cross nevet viszi tovább a Mitsubishinél.

Bár az sosem volt egyterű, szemben az egykori Grandis-szal, talán arra gondolt a költő, hogy az eddig konnektoros hibridként gyártott Eclipse Cross a jobb névválasztás az elektromos hajtás miatt.

Bármi rejlik is a névadás mögött, az elektromos Mitsubishi Eclipse Cross a második negyedévben landol a márkakereskedésekben. Az egyenáramról maximum 150, váltóáramról 22 kW-tal tölthető egyterű a Scénicből kiindulva takarékos villanyautó, így a 87 kilowattórás akku elég neki 600 km körüli hatótávolsághoz a WLTP-mérés alapján.

Opel – Sperrel jön a Mokka GSE

Akárcsak a 308, az Astra is megújul. A renoválás utáni modellre tavasztól számíthatunk, de erről már írtunk. A második negyedévben egy másik autót is várunk az Opeltől, mert információnk szerint akkor lesz kézzelfogható itthon a Mokka GSE. A 280 lóerős, valódi önzáró differenciálművel feldobott sportmodellt már vezettük. Bár az árát még nem tudjuk, a rendesen felszúrt, 280 lóerős crossover ígéretes villanyautó.

Eddig hiányzott a long range verzió az elektromos Grandlandből, de a 97 kilowattórás akkura már nem kell többet várni. A Stellantis konszern által gyártott akkumulátor érkezésével a nagy akkus Grandland hatótávja elérheti a 697 kilométert, az autó az év közepén jut el hozzánk.

Peugeot – Visszatér a GTI

Ha kimaradt, amit a megújuló 308-ról és a vadonatúj 208-ról írtunk, itt megtaláljátok róluk az infókat, így most a márka többi 2026-os magyarországi premierjére koncentrálhatunk. A 408 is modellfrissítéssel fejlődik, az erősebb motorokat és a többi változást ebben a cikkben részleteztük. Az importőr májusi bevezetést tervez.

Májusban állhatnak át a már szét nem málló vezérműszíjjal szerelt sima benzines motorok a 208-2008 modellpárosban a láncos vezérlésre. Ez azért hírértékű, mert a vezérműláncos szelepmozgatás jelenleg a 48 voltos hibridverziók sajátja.

Júniusban egy izgalmas új Peugeot érkezhet: az elektromos GTI a hamarosan búcsúzó 208-ból. Ebben az időszakban válnak elérhetővé a 98 kilowattórás akkuval szerelt 3008-as és 5008-as Peugeot-k. A két teljes töltés között kerekítve 700 km-es hatótávot ígérő verziók érkezését korábbra vártuk, de az akkugyártás csúszása csak idén ősztől teszi lehetővé az autók átadását a vevőknek.

2026 őszén a vezérképviselet árelőnyt valószínűsítő speciális szériákkal jelentkezik SUV-kínálatában, a 2008-3008-5008 modellsorban, a gyár pedig kirukkol idei legnagyobb dobásával, az új 208-cal. Ennek alighanem a Párizsi Autószalon lehetünk tanúi, az új generációs 208 azonban 2027-es újdonság, értékesítése jövőre indul.

Škoda – Elektromos csatahajó

A korábban megénekelt és az utolsó negyedévre várható Epiq illetve a full hibrid Octavia mellett a Škoda egy új csúcsmodellt is bemutat. A Peaq nevét az angol peak (csúcs) szó ihlette, de ennek is q-ra kellett végződnie, mint az összes SUV nevének házon belül.

Nem kétséges, hogy a Peaq a Vision 7S koncepcióautó szériaváltozat lesz, amely nevében viseli hétülésességét. A szériamodell kiterjedéséről még nincsenek információink, valószínűleg valamivel rövidebb lesz a tanulmányautónál, amely dimenzióiban a Q7-es Audihoz közelített.

A koncepcióautó hossza 5016, szélessége 1940, magassága 1888 mm és 3075 mm-es a tengelytávja. A Škoda Vision 7S az MEB (Modularer E-Antriebs-Baukasten) komponenseire épül, csak még hosszabb, mint a műszakilag a legközelebbi rokonnak tekinthető VW ID.6.

Néhány adat felsejlik az autóról, így az akkumulátora 89 kilowattórás lehet. Az egyenáramú villámtöltés a 400 voltos elektromos rendszer korlátai miatt 200 kilowattnál nem megy feljebb, de ez is tisztes érték. A hatótávról 600 km körüli becslést olvastunk.

Subaru – Dragsterként gyorsul az új Outback

Erős éve lesz a Subarunak, három újdonságot is bevezet Magyarországon. Mindhárom elektromos hajtású, igazodva a komoly rajongóbázissal rendelkező japán autógyártó stratégiájához, amiben Európa villanyautós piacként szerepel. Kása Imrétől az importőr márkaigazgatójától megtudtuk, hogy először az Uncharted és a továbbfejlesztett Solterra érkezik a második negyedévben.

Aki abból indult ki, hogy hibridrendszerei miatt a Toyotának van a legtöbb tapasztalata a sorozatgyártású elektromos hajtásokkal és sokat várt a márka első villanyautójától, masszívan csalódhatott a BZ4X képességeiben. Mivel a Lexus RZ-n kívül a Subaru Solterra is a BZ4X testvérmodellje, a közös technikával mindegyik megörökölte a bajait. A viszonylag kis hatótávú, váltóáramról és egyenáramról is lassan töltő crossoverek javításért kiáltottak.

A tavalyra időzített továbbfejlesztésből most a Subaru Solterra is profitál, a 2026-os lényegesen jobb villanyautóvá vált. Nemcsak a hajtásrendszere változott, nemcsak 338 lóerőre nőtt a csúcsmodell teljesítménye az addigi 218-ról, de az új futóműhangolással csökkent az oldaldőlés, az autó kezesebb és agilisabb lett. A Solterra is japán gyártású autó, mint a többi Subaru, csak a kooperáció miatt a Toyota egyik üzemében készül.

A szintén elektromos E-Outback nyáron debütálhat hazánkban. Egyféle akkucsomaggal jön Európába az autó, csak kétmotoros, 4×4-es hajtásrendszerrel és olyan gyorsulással, ami egy WRX STi-nek is jól állna.

375 lóerőre taksált hajtásláncával a villanykombi 4,4 másodperc alatt képes elérni a 100-as tempót. Ha épp nem hajtod ilyen bőszen, akkor a szabvány szerint 450 kilométert is megtehet a 74,7 kW-s akkumulátorban tárolt energiával. Igencsak komoly kombira számítunk a Subarutól, amelyet várhatóan március vége felé vezethetünk, ha minden jól megy.

Suzuki – Mi lesz az Across-szal?

Alább olvashattok róla, hogy jön az új Toyota RAV4, amiből kérlelhetetlen logikával arra következtethetünk, hogy a Suzuki Across is modellváltás előtt állhat, lévén a plug-in RAV4 alig módosított testvére. Az új Across 2026-os érkezéséről nem kaptunk importőri megerősítést, mindenesetre a CO2-határok szorítása a Suzukin sem enyhül és az igen csekély szén-dioxid-kibocsájtású konnektoros hibrid segíthet a márka célértékének elérésében.

Toyota – Lehengerlő év előtt

2026-ban annyiféle új Toyota érkezik Magyarországra a hibridhajtásra átállított Aygótól a vadonatúj RAV4-en és Hiluxon át, a BZ4X Touringon keresztül a Suzuki E Vitara testvérmodelljéig, hogy újdonságaikról nemrég részletesen írtunk.

Volkswagen – Közelít az ID.Cross

Már volt szó az ID.3 modellfrissítéséről illetve az új T-Roc és az ID.Polo érkezéséről, de a Volkswagennél sok más is történik idén. Rögtön az első negyedévben jön a Caravelle 4×4-es hajtással és konnektorról tölthető akkus hibridként. A Forddal közös technikájú kisbuszból az elektromos Kombi és a szintén elektromos Caravelle is bemutatkozik összkerékhajtással.

Valamikor a harmadik negyedévben futhat be a modellfrissítés utáni Multivan, de az év végén is lesz mit prezentálni. Az utolsó negyedév újdonsága a következő ID.4 és a konszern városiautó-családjának Volkswagen-verziója, az ID.Cross.

Méreteivel az ID.Cross a Suzuki Vitarát idézi. Hossza 4161, szélessége 1839, magassága 1588 milliméter és 2601 mm a tengelytávja. Az autó várható németországi alapára a mostani árfolyamon 10,8 millió forint, 28 000 euró a megcélzott összeg, míg az ID. Polo 25 ezer euróról indul, ami átszámítva 9,6 millió Ft. A németországinál sokkal magasabb hazai áfa miatt itthon ez vélhetően nem pont ugyanennyi lesz.

Volvo – Átállás villanyautókra

Cikkünk megjelenésekor már itt van Magyarországon a Volvo ES90. A kínai gyártásból importált, felső kategóriás villanyautó az alapértelmezésű hátsókerék-hajtással visszahozza a klasszikus nagy Volvóknak azt az értékét, ami a 960/S90/V90 modellek kifutásával veszett oda. A nagy ötödik ajtós, ferdehátú limuzin 333 és 680 lóerő közötti motorokkal kapható, akkuból nettó 88 és 102 kilowattórás van, a szabvány szerinti hatótáv 700 km felett lehet.

Nyár vége felé, augusztusra tervezi a Volvo Autó Hungária a szintén vadonatúj EX60 hazai megjelenését. Ebben a kategóriában az iX3 és az elektromos új GLC kőkemény ellenfél, de paramétereit illetően a szintén 800 voltos elektromos rendszerű svéd SUV simán dacol a német konkurensekkel.

Olyannyira, hogy 4×4-es verzióban is képes náluk picit messzebbre, akár 810 kilométerre eljutni egyetlen feltöltéssel és töltése is villámgyors. Ha az új SPA3 padlólemezre épülő autóval sikerül a WLTP-fogyasztást tartani, 10 perc alatt 340 km-re elegendő áramot szív magába 400 kilowattos egyenáramú töltőn.

