Ez az autó a Subaru és a Toyota együttműködéséből született, az elektromos C-HR+ nagyon közeli rokona, gyakorlatilag testvérmodellek. Alapjuk a Toyota e-TNGA technikája, a Toyota New Global Architecture elektromos verziója, aminek itt e-Subaru Global Platform 1.0 a neve. Erre épül az alapértelmezésben összkerekes Solterra és az elektromos hajtású, szintén 4×4-es óriáskombi, az E-Outback. Utóbbi is megjelenik majd Európában, amiről itt olvashattok részletesen.

A padlólemezt az akkucsomag rögzítési pontjainál megerősítették az autó tervezői és módosult a hátul kettős keresztlengőkaros alapkonstrukciójú független kerékfelfüggesztés segédváza. Az első futómű rugóstagos MacPherson konstrukció.

Így megy terepen a Subaru Uncharted



Nagyon merev a karosszéria, amiről a legkönnyebb akkor meggyőződni, ha megfelelő terepen úgy állíthatjátok meg az autót, hogy billegjen a púpokon, levegőben hagyva átellenesen egy-két kerekét. Ha ilyenkor az ajtók olyan könnyedén nyílnak és csukódnak, mint itt és nem kell csapkodni őket, akkor a kasztni jó szilárd.

Kétféle akkukapacitás van. Az 57,7 kilowattórással csak az elsőkerék-hajtás társítható, a 77 kW-h-s akkuval az elöl hajtó modell a legnagyobb hatótávú, az első-hátsó villanymotoros az erősebb sportverzió, valamivel kisebb hatótávval. A töltők közül a váltakozó áramú 22 kilowattos és ez a szint felár nélkül jár! Az egyenáramú villámtöltés felső határa mindkét akkuval 150 kW, ami átlagos.

Elsőkerék-hajtással és a kisebb akkuval 124 kW vagy kerekítve 169 lóerő a villamos gép csúcsteljesítménye, az autó hajtásrendszerének maximális teljesítményeként azonban 167 lóerőt, 123 kilowattot ad meg a Subaru. A nyomaték 268 Nm.

Elég kiábrándító, hogy a 8,4 mp alatt 100-ra gyorsuló alapverzió végsebessége mindössze 140 km/óra. Ezzel a hajtáslánccal 455 km a WLTP-adat, amiből 300-350 km-es valós hatótávot feltételezhetünk.

224 lóerős vagy 165 kilowattos a nagyobb akkus, de elöl hajtó modell villanymotorja, egyformán 268 newtonméteres nyomatékkal. Itt 7,3 mp a gyorsulási idő 100-ra és 160 km/óra a végsebesség, kereken 600 km hatótávolsággal.

Ugyanannyi a csúcsmodell első villamos gépének teljesítménye és nyomatéka is, itt azonban a 120 lóerős, 88 kilowattos hátsó villanymotor is hajt. A 169 newtonméteres nyomatékú géppel válik összkerékhajtásúvá az autó, amelynek 252 kilowattos csúcsteljesítménye akkor is 343 lóerőnek felel meg, ha a gyártó ezt következetesen 338-nak kommunikálja.

5,0 másodperc elég 100-ig állórajttal, a végsebesség marad 160 és a vegyes hatótáv itt 525 km. Mivel prototípusokat vezettünk, az európai modellek homologizációjának befejezéséig a műszaki paraméterek változhatnak.