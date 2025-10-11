Kilövés előtt a Subaru-kék, aranyszínű felnis Impreza STi, 3500-on áll a fordulatszámmérő. Egy BRZ-vel fog közre egy elektromos crossovert, lendül a rajtzászló, padló mind a három autóban. Brutális rajt, alig nyikkan a négy kerék, a töltőnyomás maximumon, a boxer üvölt, máris közel a tiltás. Kettes, tovább gyorsulunk, de közben a célszalagot átvitte egy nagyon új, nagyon más Subaru, amely különösebb akrobatika nélkül 5,0 mp alatt gyorsul 100-ra. Gyorsulni tehát nagyon tud, de mit nyújt még az elektromos Uncharted, amely a márka második tisztán elektromos autója lesz Európában?
Például visszahoz egy elveszni látszó értéket a törzsközönségnek. Bár a fősodorban mozgó autóvásárlók ritkán tekintenek a legnagyobb részesedésű volumenmárkák kínálatán túlra, a Subaruknak Magyarországon is megvan a közönsége, ami részben rajongótábor is.
De a közösségből azok, akiket a 2.5 XT Foresterek és a szintén turbós Imprezák varázsa megfogott, jó ideje nem találnak hasonlóan erős autót az európai kínálatban. Nekik is szól az Uncharted, amely elsőkerék-hajtással és orrmotorral illetve két motorral és 167-343 lóerővel érkezik a magyarországi márkakereskedésekbe, nagyjából fél év múlva.
Külső
Méretei alapján a Subaru akár Crosstrek néven is forgalmazhatná az autót, mert nagyon közel vannak egymáshoz az XV helyébe lépő ötajtóssal, amely 2023-ba vette fel Európában is az Észak-Amerikában addig is használt Crosstrek típusnevet. De a név az európai piacokon is maradt Uncharted, ami magyarul feltérképezetlen területet jelent, kalandot ígérő tájat.
Sok más villanyautóval szemben a Subaru nem törekedett a legutolsó századok lefaragására az alaktényezőből, ami 0,28-29 lehet, így az autó elkerülte a lenyalt kavicsformát. Főleg a 20-as kerékkel néz ki jól, ez egy igazán menő öt duplaküllős alufelni, aminél a tervezők tudatosan áldoztak a látványért az áramvonalasságból.
Akinek a hatótáv fontosabb, bepattintható légterelő elemekkel ellátott, 18” átmérőjű keréktárcsát is választhat, aerodinamikus kialakítással a hatótávveszteségek minimalizálására. A gumiszélesség mindig 235 mm, az egyik kerék 235/60 R18-a, a másik 235/50 R20 méretű.
Oldalanként hat-hat LED-csík adja a menetfényt, számukat a márka emblémájában látható Fiastyúk-csillagkép hat csillaga ihlette. Van egy nagyon is földhözragadt előnye a fényszórók magas pozíciójának, így kevésbé sérülékenyek.
Hátul is lapos, széles és hasonlóan magas helyzetű a fényforrás. Közöttük embléma helyett a hangsúlyos S U B A R U felirat erősíti a márkaidentitást, a típusfelirathoz hasonlóan fekete színnel. 4515 mm az autó hosszúsága és 1870 milliméter a szélessége. A lendületes tetőívű ötajtós magassága 1625 mm és 2750 milliméteres a tengelytávolsága.
Több jópofa meglepetést is elrejtettek a tervezők a karosszérián. Elöl az alsó nagy levegőbelépő ráásnak bal alsó sarkában iránytűt találtok, a másik oldalon hegyvonulatot fedezhettek fel kocsimosás közben. A vonószem fedele hegymászót takar és a belső térben is maradt ötlete a dizájnereknek egy easter egg elhelyezésére.
Belső
Minimális időt tölthettünk csak az autóban, emiatt felszínes benyomásaim jönnek a felszínről.
Belül a műszerpultot láthatóan igyekeztek úgy megtegezni, hogy ne rontsa a kilátást, a műszerfal síkjából két kijelző emelkedik ki. A vezető előtt az óracsoport és a 14” képátlójú középső érintőképernyő.
Szövetkárpitos és műbőr ülésborítás is van a választékban, az ülések jól tartanak és elegendő a rakodóhely a belső térben. Jó nagy a 860×776 milliméteres az üvegtető, amelynek megvalósítását a tetőkeret szilárdításai tették lehetővé.
Harman-audiorendszerrel 403 literes a csomagtartó, más felszereltséggel 404 literes, amiben nincs különbség az elöl hajtó és a két villanymotoros, 4×4-es modellek között. A hátsó üléstámlák ledöntésében nem segít távnyitó kar, az üléstámlán lehet kioldani a reteszelést. A csomagtartó oldalfalában van a 230 voltos konnektor. A kasztnin elrejtett jópofaságokból a csomagtér oldalsó határolólapjára is jutott egy: emberi lábnyommal és kutyatappancsok nyomával dobták fel a tervezők.
Technika
Ez az autó a Subaru és a Toyota együttműködéséből született, az elektromos C-HR+ nagyon közeli rokona, gyakorlatilag testvérmodellek. Alapjuk a Toyota e-TNGA technikája, a Toyota New Global Architecture elektromos verziója, aminek itt e-Subaru Global Platform 1.0 a neve. Erre épül az alapértelmezésben összkerekes Solterra és az elektromos hajtású, szintén 4×4-es óriáskombi, az E-Outback. Utóbbi is megjelenik majd Európában, amiről itt olvashattok részletesen.
A padlólemezt az akkucsomag rögzítési pontjainál megerősítették az autó tervezői és módosult a hátul kettős keresztlengőkaros alapkonstrukciójú független kerékfelfüggesztés segédváza. Az első futómű rugóstagos MacPherson konstrukció.
Így megy terepen a Subaru Uncharted
Nagyon merev a karosszéria, amiről a legkönnyebb akkor meggyőződni, ha megfelelő terepen úgy állíthatjátok meg az autót, hogy billegjen a púpokon, levegőben hagyva átellenesen egy-két kerekét. Ha ilyenkor az ajtók olyan könnyedén nyílnak és csukódnak, mint itt és nem kell csapkodni őket, akkor a kasztni jó szilárd.
Kétféle akkukapacitás van. Az 57,7 kilowattórással csak az elsőkerék-hajtás társítható, a 77 kW-h-s akkuval az elöl hajtó modell a legnagyobb hatótávú, az első-hátsó villanymotoros az erősebb sportverzió, valamivel kisebb hatótávval. A töltők közül a váltakozó áramú 22 kilowattos és ez a szint felár nélkül jár! Az egyenáramú villámtöltés felső határa mindkét akkuval 150 kW, ami átlagos.
Elsőkerék-hajtással és a kisebb akkuval 124 kW vagy kerekítve 169 lóerő a villamos gép csúcsteljesítménye, az autó hajtásrendszerének maximális teljesítményeként azonban 167 lóerőt, 123 kilowattot ad meg a Subaru. A nyomaték 268 Nm.
Elég kiábrándító, hogy a 8,4 mp alatt 100-ra gyorsuló alapverzió végsebessége mindössze 140 km/óra. Ezzel a hajtáslánccal 455 km a WLTP-adat, amiből 300-350 km-es valós hatótávot feltételezhetünk.
224 lóerős vagy 165 kilowattos a nagyobb akkus, de elöl hajtó modell villanymotorja, egyformán 268 newtonméteres nyomatékkal. Itt 7,3 mp a gyorsulási idő 100-ra és 160 km/óra a végsebesség, kereken 600 km hatótávolsággal.
Ugyanannyi a csúcsmodell első villamos gépének teljesítménye és nyomatéka is, itt azonban a 120 lóerős, 88 kilowattos hátsó villanymotor is hajt. A 169 newtonméteres nyomatékú géppel válik összkerékhajtásúvá az autó, amelynek 252 kilowattos csúcsteljesítménye akkor is 343 lóerőnek felel meg, ha a gyártó ezt következetesen 338-nak kommunikálja.
5,0 másodperc elég 100-ig állórajttal, a végsebesség marad 160 és a vegyes hatótáv itt 525 km. Mivel prototípusokat vezettünk, az európai modellek homologizációjának befejezéséig a műszaki paraméterek változhatnak.
Vezetés
Sajátos menetpróba volt a Subaru Uncharted vezetése, mert az autóban tölthető rövid időben egyáltalán nem szerepelt közúti szakasz, csak terepezés illetve bójakerülgetés zárt pályán, emiatt érdemben semmi nem derült ki az autó zajszigeteléséről, a rugózási kényelméről és a hátsó ülésen is csak azt a pár másodpercet töltöttem, amíg a műszerfalat sebtiben lefotóztam.
Az autó normál használat melletti viselkedését talán más alkalommal megismerjük, itt valami más derült ki róla, amit viszont egy közúti teszten sosem tudtam volna meg: komolyan veendő terepjáró-képességekkel bír.
Ezt a jerezi versenypályát övező dombokon igazolta az autó. Jerezben 1986 és 1990 között volt a Forma-1-es Spanyol Nagydíj, de a Sevillától bő egy órányi autózásra délre, Gibraltár közelében fekvő versenypálya nehézkes megközelítése miatt a spanyolországi grand prix Barcelonába költözött.
Később, de csak átmenetileg az Európa Nagydíj helyszíne lett, ottjártunkkor a Forma-3-as versenyre edzettek a résztvevők az Angel Nieto, 13-szoros világbajnok spanyol motorversenyző nevét viselő pályán, ahol motorversenyek is vannak.
Ahhoz képest, hogy ez egy véletlenül sem szigorú offroad használatra tervezett autó, az elektromos crossover kiválóan mozgott a laza talajon, focilabdánál nagyobb kövek között. A kapaszkodásban segít a különböző, havas és saras üzemmódba kapcsolható hajtásrendszer, amire a középkonzoli X Mode-kapcsolóval hathatunk.
Így mozog aszfalton a Subaru Uncharted
Voltam már rendes terepjáróval rendes terepen, alvázas, csak hátul és elöl-hátul is merev tengelyes, felezős autókkal és rengeteg terepezésnek hívott földutas szakaszt éltem meg újságíróként az autóbemutatókon, amin egy elöl hajtó Wagon R+ simán végigmenne, legfeljebb tolatni kellene egy-egy emelkedőn. Itt azonban valódi terepen bizonyíthatott a Subaru Uncharted, olyan körülmények között, ahová saját belátásomból nem vinnék crossovert.
Rettenetesen meredek kaptatókon és hajmeresztő lejtőkön jutott túl magabiztosan, amiből a vezetőre annyi feladat hátul, amennyit igényel. A kedvező hasmagasságú autóval küzdhet egyedül, adagolhatja a gázt akár deaktivált menetstabilizálással vagy hagyatkozhat az ereszkedésben és a kaptatásban segítő elektronikusan vezérelt rendszerekre.
Az autó sebességét az ülések közötti billentyűvel állíthatjuk, akár 2 km/órára mérsékelve ereszkedésekor az automatikus fékezésekkel és rövid megállásokkal tartandó sebességet. Hegynek fel a hajtásrendszer vezérlése a fékekkel hatékonyan fogja vissza a kipörgő kerekeket, amivel nem erőtlenedik el az adott tengelyen a hajtás, ha az egyik kerék épp a levegőben van.
Mivel a közútra hangolt független futóművel a kerekek hamar elveszítik a kapcsolatot az úttal, csekély az artikulációs képességük, a remekül hangolt kipörgésgátlásra nagy szerep hárult az elakadás megelőzésében. Az azonnali erős nyomatékleadású villanymotorokkal ezt ilyen színvonalon leprogramozni nem lehetett kis feladat.
Meredek emelkedőn csak az eget látod a vezetőülésből, amin az autó azzal igyekszik segíteni, hogy az orrkamerával megmutatja a kocsi előtt é alatt lévő területet a 14” képátlójú középső kijelzőn.
Ebben semmi új nincs, de nagyon hasznos funkció. Az Uncharted a terepezést követő szlalomozáskor és gokartpályán tekeregve kezes, fordulékony autónak tűnt, de tényleges viselkedése majd akkor derül ki, ha érdemben mehetünk vele aszfalton.
Költségek
Egyelőre nincs meg az autó ára, így csak abból indulhatunk ki, hogy a Solterránál kisebb méretű autónak árban is a Solterra alatt kellene lennie. A konkurensek árai alapján az elöl hajtó, kisebb akkus modellre 15-16 millió forintos alapárat tippelnék.
Japánban készül az autó, a Toyota üzeme gyártja a lényeges pontokon javuló, technikájában és hangolásában is megújuló Solterrához hasonlóan.
Várhatóan az importőr januári gyártásból rendeli az első Unchartedokat (Unchartedeket?), ezek az autók márciusban vagy áprilisban érkezhetnek meg Magyarországra a vezérképviselet várakozása szerint. A januári gyártást azért érdemes megvárni, mert egy decemberi gyártású autó akkor is öregebbnek hat a forgalmijában szereplő 2025-ös gyártási év miatt, ha forgalomba helyezése 2026-os, amikor magyar rendszámot kap.
Értékelés
Közúti vezetés híján az autó fontos tulajdonságai nagyrészt rejtve maradtak, köztük a hatótáv is. Ami zárt pályán kiderült róla, hogy stabil és jól vezethető villanyautó, a 4×4-es elektoros crossovereket messze meghaladó terepjáró képességgel. A Subarunál ritkán jönnek új modellek, de amikor kihoznak egy újdonságot, az mindenképp gazdagítja az autókínálatot sajátos értékeivel és karakterével. Ha az Uncharted aszfalton is van olyan jó, mint terepen és sikerül az árát a reális sávban tartani, ígéretes autóval gazdagodhatunk 2026 tavaszán.
