Álltam a Balaton Park Circuit fő lelátóján, amikor a Superbike-világbajnokság versenyén begördült két Subaru Solterra a célegyenesbe. Csak láttuk, nem hallottuk őket, hiszen a japán márka ezen modelljei elektromosak.

Én ezt nyilván tudtam – hiszen járt nálunk teszten a modell –, de a motorverseny rajongói is rájöttek. Meg is beszélték gyorsan, hogy mennyire csendesek, és milyen fura volt, amikor elektromosmotor-versenyt néztek, és csak a látvány volt hang nélkül, aztán most itt is hasonló történik.

Pont ez a beszélgetés győzött meg arról, hogy a Subaru vezetői valószínűleg jól döntöttek, amikor a Solterrát felajánlották biztonsági autónak.

Mert mint a helyszínen tartott sajtótájékoztatójában David Dello Stritto, a Subaru Europe ügyvezető igazgatója elárulta, két okból keresték meg ötletükkel a Suberbike-világbajnokságot. Egyfelől kiváló terepnek tartották a versenyeket, hogy megmutassák, és meggyőzzék az embereket, elektromos autójuk alkalmas ellátni ugyanazt a feladatot, mint egy belső égésű motorral szerelt modell, másrészről ez a felajánlás a sorozatnak is jól jött, hiszen annak is csökkentenie kell szénlábnyomát.

Ez nem opció, hanem kényszer, ahogy a Subaru európai kínálatának átalakítása is. Mint a szakember elmesélte, ős-subarusként ő is nehezen állt át az elektromos hajtás gondolatára, de az elmúlt években megértette, hogy „ha maradni akarnak Európában, akkor változtatnunk kell”.

Ugyanakkor értik vevőiket is, akik a márka első villanyautója, a 2022-ben érkezett Solterránál erősebb, izgalmasabban vezethető modelleket akarnak. Ezek meg is érkeznek. Rögtön hármat is bemutatott – legalábbis virtuálisan – nekünk David Dello Stritto.

A jövő modelljei moduláris villanyautó-padlólemezre (e‑Subaru Global Platform) épülnek majd. Az új modellek fejlesztését öt tényező határozta meg, az akkumulátor, az összekerékhajtás, a prediktív nyomatékvezérlés, az alacsony súlypont és az elektromos teljesítmény. A modellek ezúttal is a Toyotával közösen fejlesztett technológiákat használnak, de teljesen a Subaru-vevőkre szabva.

Bedurvul a Solterra

Jelentős frissítés után folytatja pályáját a Solterra, amely nem fukarkodik a teljesítménnyel. Eddig az első és hátsó tengelyen elhelyezett villanymotorok 218 lóerős összteljesítményt adtak, míg az új változatban ez az érték 338 LE (252 kW). Szép ugrás. A korábbi 6,9 másodperces 0-100 km/órás gyorsulási érték 5,1 másodpercre javul.

Már a jelenlegi modellen is fejlesztettek a bemutatást követően, hogy növeljék a hatótávolságot, most viszont egy kicsivel nagyobb (73,1 kWh-s) akkumulátort szerelnek bele. Így a korábbi maximum 465 km helyett immár 500 kilométert is képes lehet megtenni a gyártó szerint. A növekmény fele jön csak a nagyobb akksitól, a többi az energiafelhasználás fejlesztéséből ered.

Javítottak a modell tölthetőségén is, amit a sajtóközlemény úgy fogalmaz meg, hogy „előkondicionálással és opcionális 22 kW-os egyenáramú töltővel még -10 Celsius fokon is csupán 30 percig tart az akkumulátor feltöltése 10-ről 80 százalékos szintre.”

Az erősebb villanymotoroknak, és azok lassítási képességének köszönhetően a korábbi 750 helyett a vontatási kapacitás duplájára nőtt, azaz 1,5 tonnát húzhat az autó.

Mindezt a frissebb, jobb technikát módosított csomagolással kínálják majd, hiszen némileg megváltozik az autó orra, új keréktárcsákkal gazdagodik, míg az utastérben új, 14 colos képernyőt találunk, amelyen továbbfejlesztett fedélzeti rendszer fut majd, amikor az első modellek 2026 elején megérkeznek Magyarországra.

UNCHARTED – kicsi, de erős

Meglepő újításokat, hoz majd a Toyotával közösen fejlesztett Uncharted (szabad fordításban: ismeretlen terület), amely a márka első elektromos kompakt szabadidő-autója. Érdekesség, hogy készül belőle elsőkerék-hajtású változat, miközben a Subaru az elmúlt évtizedekben a 4×4-es hajtás filozófiáját hirdette, és 24 millió autót adott el ilyen hajtásképlettel. Persze a Legacy és Impreza modellekből is készült ilyen változat a 90-es években, míg a BRZ hátsókerék-hajtású volt.

A Solterránál nagyjából 18 centiméterrel rövidebb típus a CH-R+ testvérmodellje. Háromféle hajtáslánccal készül a tervek szerint, ezek közül egy kap a hátsó tengelyhez is villanymotort.

A belépő szintű modell, elsőkerék-hajtással, 169 lóerős villanymotorral és 57,7 kWh-s akkumulátorral a szabvány szerint 445 km-es hatótávolságot ígér.

Ugyanezzel a motorral, de 77 kWh-s akkumulátorral készül majd a nagy hatótávolságú modell, amely elméletben 585 kilométert is megtehet két töltés között.

Ehhez képest kevesebbet, 470 kilométert ígér a csúcsmodell, de egész más élménnyel. Itt ugyanis a 77 kWh-s akkumulátor és az első motor mellé érkezik egy hátsó elektromos szerkezet is. Az így 338 lóerős SUV képes lesz 5,0 másodperc alatt 0-ról 100 km/órára gyorsulni, ami már megadja az izgalmat a Subaru-vásárlóknak.

Mindegyik variáns 22 kW-os váltakozó áramú beépített töltőt kap alapfelszereltségként, de egyenáramon sem lesz lassú, a márka mérései szerint 30 perc elég a 10-80 százalékos kiegyenlítéshez.

Előadásában a márka európai vezetője hangsúlyozta, hogy az új modellek tervezésénél a Subarura jellemző alacsony súlypontból fakadó vezetési élményre törekednek, a futómű és a kormányzás hangolása is a japán márka korábbi modelljeit idézi majd. 21 centis hasmagassága az épített utak elhagyásakor segít, míg az 5,5 méter sugarú fordulókör városban jelent előnyt.

Belül a Solterra vonalai köszönnek vissza, azaz a szögletes kormány, a vezető előtti kis műszerek, és középen az óriási, 14 colos kijelző is megvan.

Villannyal folytatja a klasszikus

Várhatóan már októberben találkozhatunk a modellel a nemzetközi menetpróbákon, de a hazai kereskedésekbe csak 2026 tavaszára jut el az Uncharted.

Nem kérdés, hogy az Outback az egyik legmeghatározóbb modell a Subaru történetében, amely az elektromos átállással is folytatja útját. A legendás modell megtartja a crossover-megjelenést, amely különlegessé tette, azaz továbbra is egy terepre is alkalmassá tett kombi. Alapértékeit, a tágas belsőt és csomagteret megőrizte, de praktikummal fűszerezve.

Az E-Outback (Az USA-ban a hagyományos Outback továbbforgalmazása miatt Trailseeker a neve) hajtásláncában 375 lóerős összteljesítményt nyújtanak a villanymotorok, amelyekből itt is kettő van, megvalósítva a 4×4-es hajtást. Ezzel az erővel sportautókra jellemző dinamikát kínál az autó, hiszen 4,4 másodperc alatt képes elérni a 100-as tempót. Ugyanakkor, ha valaki nem hajtja ilyen bőszen, akkor a szabvány szerint 450 kilométert is megtehet a 74,7 kW-s akkumulátorban tárolt energiával.

Elérhető lesz benne az úgynevezett Dual X-Mode is, amely a jármű különböző részeit, többek között a motort, a sebességváltót és differenciálművet is szabályozza a tapadás és az irányíthatóság maximalizálása érdekében. Így máshogy működik enyhén csúszós talajon, mély hóban vagy sárban a 210 mm hasmagasságú Outback.

Közúton jönnek majd jól a vezetéstámogató rendszerek, mint a vészhelyzeti automatikus megállás, a másodlagos ütközést kivédő fékasszisztens, az adaptív tempomat, a holttérfigyelő stb.

Nemcsak szabadidő-autókban gondolkodik azonban a Subaru, fontolgatják a BRZ sportkupé harmadik generációjának európai visszatérését. A márka 2020, az első generációs BRZ bemutatása óta nem kínált sportautót a kontinensen, Európába csak ikertestvére, a Toyota GR86 került.

A Subaru-vezetői az Autocar magazinnak azt nyilatkozták, hogy szélesebb körű vita zajlik arról, visszatérjenek-e az európai sportautó-szegmensbe, hogy kielégítsék az erős rajongói bázist.

A márka globális elektromos járműveinek vezetője, Maszahiko Inoue megerősítette a lapnak, hogy a BRZ elektromos változatát „fontolóra vették”, ugyanakkor hozzátette, hogy megfelelő időzítésre van szükség, és jelenleg még nem ideális a helyzet.

A biztosan érkező három modellel a Subaru célja, hogy továbbra is élvezetes vezetést nyújtson a kalandra vágyó rajongóinak.

„Az elektromos autót talán elsőre nehéz elfogadni, de ez új lehetőséget is ad a Subarunak” – mondta David Dello Stritto, aki hangsúlyozta, hogy „a Subarunak újra izgalmasnak kell lennie.”

