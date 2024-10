Az új vásárlóközönség bevonzásának második, illetve harmadik lépéseként a komfortszint növelését, valamint a jobb használhatóságot határozta meg a Subaru. A beltér változásai mindkét kategóriát kimerítik, ugyanis a japánok olyan részletekre gondoltak ez alatt, mint az utastér helykínálata, az ülések javítása, a kabin csendessége, a csomagtér mérete és használhatósága, valamint a konnektivitás kérdései.

Kissé sajnáltam is emiatt, hogy a belső részletes megismerésére nem volt sok időnk a próba során. Persze azért volt jó néhány dolog és tulajdonság, mely a rövidke idő ellenére is élesen megmaradt a Foresterből. Ilyenek voltak az autó különböző pontjain fellelhető easter eggek, elrejtett apróságok. A szélvédőn és a tetőüvegen kolibri repked, de bakancslábnyomot és kutyatappancsot is találunk.

Maga a beltér összképe egyébként fiatalos, letisztult és modern. Itt is játszottak a Subaru-tervezők a vízszintes vonalak térnövelő hatásával, bár enélkül sem lehet panasz a helykínálatra, négy termetesebb felnőtt is kényelmesen elfér a Foresterben. Remek a környezet is, szépek a felületek, bármerre is nézzünk.

Kényelmes ülések kerültek a Foresterbe, melyek elektromosan állíthatók, fűthetők és még jól is tartanak. Utóbbira nagy gondot fordított a Subaru: részletesen magyarázták, hogy igyekeztek olyan üléseket kreálni, melyek önmagukban is tompítják a testre, valamint a fejre ható erőket. A fej akaratlan billegésének mértéke 44 százalékkal csökkent az előző Foresterhez képest, ez a gyakorlatban kevésbé fárasztó utazást jelent, mert a test izmainak kevesebbet kell dolgoznia a mozgás ellensúlyozásán.

Egyre ritkábban kerül új autókba analóg óracsoport. A Forester ezt a kivételt erősíti. Talán ez az egyetlen dolog, amibe beleköthetnénk, hogy ez nem fog tetszeni a belsőben a fiatal vásárlóközönségnek, de alapvetően ez mellékes részletnek mondható.

Kijelzőkből azért nem áll rosszul a Subaru, mert egy kisebb, 4,2 colos darab került azért a műszeregységre is, középen pedig ott a 11,6 colos Full HD felbontású infotainment rendszer, vezeték nélküli telefontükrözéssel. Érdekes, hogy az USB-csatlakozók és a 10 W-os vezeték nélküli telefontöltő felület mellé került az autóba egy 3,5 mm-es hangbemenet – számos mobilon már nincs is ilyen csatlakozó a vezeték nélküli fej- és fülhallgatók korában.

Tárolóból az utastérben nincs sok, az ajtózsebek is keskenyebbek elöl, a kesztyűtartó átlagos méretű. Láblendítéssel is nyitható az elektromos mozgatású csomagtérajtó, mögötte 508-1720 literes raktérrel. Több japán autóhoz hasonlóan a Foresterben is vannak kallantyúk a csomagtérben, melynek meghúzása után már dől is előre a második üléssor.