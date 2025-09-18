A Renault-csoport CMF-EV platformjára épülő, kizárólag elektromos hajtáslánccal elérhető modellként – ne kerülgessük a forró kását: álruhás Renault Scénic E-Tech-ként – tér vissza a Mitsubishi Eclipse Cross.

A 87 kWh kapacitású akkumulátor mintegy 600 kilométeres hatótávolságot biztosít, tölteni egyenáramról 150, váltóáramról 22 kW-tal lehet. Később jön majd egy kisebb akkumulátoros verzió is.

A motorteljesítmény 160 kW, azaz 218 lóerő. a lassításkori visszatáplálás erőssége négy fokozatban szabályozható, az autó egy pedálos üzemmódban is vezethető, azaz gázelvételkor képes megállásig lassítani a járművet a villanymotor.

A műszeregység digitális, a multimédiás érintőképernyő 12,3 colos, függőleges tájolású. Van vezeték nélküli telefontükrözés, hangvezérlés, és online szoftverfrissítés. Vezetőtámogató rendszerből akár 20 áll rendelkezésre.

Az új Eclipse Cross áráról egyelőre nincs információnk.

Húsz éve még egészen más karakterű Mitsubishiknek örültünk Európában…