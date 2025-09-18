A Renault-csoport CMF-EV platformjára épülő, kizárólag elektromos hajtáslánccal elérhető modellként – ne kerülgessük a forró kását: álruhás Renault Scénic E-Tech-ként – tér vissza a Mitsubishi Eclipse Cross.

A 87 kWh kapacitású akkumulátor mintegy 600 kilométeres hatótávolságot biztosít, tölteni egyenáramról 150, váltóáramról 22 kW-tal lehet. Később jön majd egy kisebb akkumulátoros verzió is.

10 fotó

A motorteljesítmény 160 kW, azaz 218 lóerő. a lassításkori visszatáplálás erőssége négy fokozatban szabályozható, az autó egy pedálos üzemmódban is vezethető, azaz gázelvételkor képes megállásig lassítani a járművet a villanymotor.

A műszeregység digitális, a multimédiás érintőképernyő 12,3 colos, függőleges tájolású. Van vezeték nélküli telefontükrözés, hangvezérlés, és online szoftverfrissítés. Vezetőtámogató rendszerből akár 20 áll rendelkezésre.

Más ez a japán autó, mint aminek mondja magát 6

Az új Eclipse Cross áráról egyelőre nincs információnk.

