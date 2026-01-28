2025-ben továbbra is a világ elsőszámú autógyártója volt a Toyota, immár hatodik éve őrízve ezt a pozíciót. A pontos adatok még nem ismertek, de november végéig 10,8 millió autót értékesített a Lexust, a Hinót és a Daihatsu-t is magában foglaló csoport, a teljes év 11 millió darabszám lehet. Emellett Magyarországon immár negyedik éve a japán márka járműveiből helyeztek a legtöbbet forgalomba, ha a teljes piacot egyben vizsgáljuk, azaz a személy- és a haszonjárműveket is összeszámoljuk – mondta el László Richárd, Toyota Central Europe – Hungary országigazgató és cégvezető az MVM Dome-ban tartott szerdai sajtótájékoztatón.

Csak a személyautók piacán a Suzuki végzett az élen, csak haszonjárműveket vizsgálva a Ford szerepel legelöl a forgalomba-helyezéseknél. Egyben viszont a Toyota mindkettőnél jobban teljesített, összesen 16 635 új autót értékesített, ebből 2773 haszonjármű. A hazai piac 4,6 százalékos bővülést követően 153 106 darabra nőtt.

Lexusból 1354 darab fogyott 2025-ben hazánkban, amellyel a BMW, Mercedes-Benz, Audi és Volvo mögött az ötödik helyet érték el. A prémium márka eladásokban csökkenést volt kénytelen elkönyvelni, de a vevői szerződések (1450 db) tekintetében rekordot döntöttek, ezeket később szállítják, így az idei év jól alakulhat.

László Richárd előadásában kifejtette, hogy a Toyota értékesítését nehezítette, hogy bizonyos modellekből nem jutott a magyar importőr számára elég darab, illetve a szigorodó széndioxid kvóták mellett kevesebbet értékesíthettek. Ez leginkább a Hilux és Corolla értékesítésen látszott, előbbiből 1310, utóbbiból 791 darabbal fogyott kevesebb, mint korábban.

Ugyanakkor az említett modellek így is szegmensük második legnépszerűbb modelljei voltak, hasonlóan a Yaris és Yaris Cross típusokhoz, míg a Toyota Aygo X és a Proace City Verso is kategóriájuk legsikeresebb modelljei Magyarországon.

Európában rekordszámú, 1 229 000 új autót, ebből 1 143 963 Toyotát, értékesített a csoport, így ötödik éve őrzi második helyét a kontinens személyautó piacán. A márkavezető rámutatott, hogy az Interbrand elemzése szerint a világ legértékesebb autógyártója adja a világ legnépszerűbb modelljét is, hiszen 2025-ben immár második éve a RAV4-ből fogyott a legtöbb világszerte. Sőt, ezen a listán a Top10-ben további három modelljük szerepel, jelesül a Corolla (3.), a Camry (8.) és a Hilux (9.).

Persze ehhez jó modellkínálat is kell, amelyhez óránként 1 millió dollárt költ kutatás+fejlesztésre a japán gyártó, ami éves szinte közel 9 milliárd dollár. Persze van miből, hiszen a márciusban záruló 2025-ös üzleti évet – az említett befektetések mellett is – 23 milliárd dolláros nyereséggel zárja cég.

2025-ben a Toyota magyarországi személyautó értékestéseinek 85%-át tették ki az öntöltő hibridek, 4%-át a hálózatról is tölthető (plug-in hibrid és tisztán elektromos) modellek, 11%-át a belső égésű hajtással működő autók. Az eladott haszongépjárműveik 11%-a akkumulátoros elektromos.

2026-ra a márka szeretné hétszeresére növelni az akkumulátoros elektromos személyautók és megduplázni az akkumulátoros elektromos haszongépjárművek értékesítését, de megkétszerezné plug-in hibridek értékesítéseit is. Ehhez pedig számos új típus és modellváltozat érkezik.

2026-ban a japán autógyártó 8 új Toyota és 2 új Lexust modellt mutat majd be hazánkban, fókuszálva az elektromos autók kínálatának bővítésére. A céljuk, hogy 2500 hálózatról tölthető modellt (BEV+PHEV) adhassanak el.

Villanyautók közé érkeznek az új Urban Cruiser, C-HR+, bZ4X, bZ4X Touring, Hilux ilyen változatai, illetve egy egyelőre titokban tartott modell, kiegészítve a már kapható hat villanyautót. Miközben a hibrid kínálat is fejlődik, az Aygo X és RAV4 és a Hilux bevezetésével.

2026-van érkezik az új RAV4 nézd meg a galériánkat róla:

17 fotó

A Lexus elektromos paletta a megújult RZ és az új ES modellek bemutatása nyomán fejlődik, utóbbiból persze érkezik hibrid változat is. 2026 végére így összesen 11 akkumulátoros elektromos, 3 plug-in hibrid Toyota, valamint 3 akkumulátoros elektromos és 2 plug-in hibrid Lexus modell szerepel majd a kínálatban.

Olyan különlegességek is elérhetőek lesznek itthon, mint a GR Yaris két új limitált változata a Morizzo RR és Sebastien Ogier 9x World Champion Edition, de a márkacsoporthoz tartozó új hiperautó a GR GT is befut majd a jövőben.

Mint a sajtótájékoztatón kiderült 2026-ban a stagnáló, kissé bővülő piacon 18 ezer új Toyota eladása a cél. Miközben Lexusból 1700 darabot szeretnének értékesíteni, a 21400 darabról 22000-esre bővülő prémium autók piacán.

Ahhoz, hogy ezt elérjék számos modell kedvezményes árat is kap. Így például a kifutó Aygo modell akár 5 980 000 forinttól megvehető. Emellett immár újra van tízmillió alatt Corolla, mivel az 1,8-as hibrid hajtáslánccal szerelt változat 9 850 000 forintra csökkent készpénzes vásárlás esetén. Ugyanakkor nemcsak erre a változatra, de mindegyik Corollára érvényes a 600 ezer forintos listaár-csökkentés. A megújult bZ4X esetében ennél is nagyobb egymillió forintos árcsökkenést jelentett be a cég.

Lexus modelleknél 1,4-6,7 millió forint közötti listaár-csökkenést vezet be az importőr, ez az RX-nél akár 4 millióval, az NX-nél 2,3 millióval, az UX-nél 1,9 millióval olcsóbb átadási árat jelenet. A különbség abból fakad, hogy a jobb listaárak mellett csökken az elérhető kedvezmények mértéke.