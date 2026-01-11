Mindössze 200 darabot fognak gyártani abból a Toyotából, amit kis túlzással Tojoda Akio, a japán márka elnöke és mesterpilótája álmodott meg. Mi több, még a Toyota nevet sem fogja viselni, ugyanis 2026 elején új korszak kezdődött a Gazoo Racing történetében: marad ugyan a Toyota-konszernen belül, csakhogy immár nem a Toyota versenyágazataként, hanem önálló márkaként jegyzik.

A limitált szériás GR Yaris prototípusát a 2026-os Tokiói Autószalonon leplezték le. A Toyota-elnök versenyzői álnevét viselő Morizo RR fejlesztéséhez azokat a tapasztalatokat használták fel, amelyeket a tavalyi nürburgringi 24 óráson szereztek a típussal. Tojoda az egynapos viadalon a Toyota Gazoo Rookie Racing színeiben, az SP2T géposztályba nevezett GR Yaris volánja mögött a tervezettnél többet, szám szerint a 113-ból 15 kört teljesített. A 109-es rajtszámú GR Yaris – amely sikeresen célba is ért – jó benyomást tett a 69 éves elnökre, aki külön méltatta a gyorsan kapcsoló automata sebességváltót, írja a Smarter Media.

A GR Yaris Morizo RR-rel szintet akartak lépni vezetési élmény tekintetében. A hatalmas, szénszálból készült hátsó szárny által generált leszorítóerőre reagálva a felfüggesztés beállítását úgy optimalizálták, hogy olyan csillapítóerőket érjen el, amelyek lehetővé teszik a gumiabroncsok számára, hogy szilárdan tapadjanak az úthoz még olyan egyenetlen, huplis felületeken is, mint amilyenek a 25,4 kilométer hosszú Nürburgringet tarkítják. A feszes, mégis hétköznapian komfortos futóműbeállítás a sportos vezethetőségen felül agilis irányíthatóságot is biztosít.

Megjelent a műszerfalon azonban egy „Push Morizo” nevű gomb is: a Morizo üzemmód az alap GR Yaris murvára szánt módját váltotta fel. Ennek aktiválásával az első és a hátsó tengely közötti nyomatékelosztás 50:50 arányban gyakorlatilag kiegyenlítődik, míg a murvás beállításánál 53:47 volt az alapérték.

A hátsó szárnyon kívül megújult az első spoiler, az oldalsó küszöbpár, és újdonság még a szénszálas motorháztető is. A karosszéria szürkés árnyalatát (Gravel Khaki) kifejezetten a Morizo RR-re keverték ki. Ezt egyes felületeken fényes fekete zongoralakkal ötvözték, elöl például a hűtőrácsnak adtak így elegáns megjelenést. Sportosságát azzal hangsúlyozták, hogy a szériamodellről származó, 18 colos kovácsolt BBS alufelnik bronzszínűre fényezték.

A féknyergeken és a belső varrásokon megfigyelhető, jellegzetes sárga szín ugyancsak Morizóra utal, továbbá belül egy exkluzív, „Morizo RR” logóval ellátott plakett is látható. A beltérben mégis az Alcantara-borítású kormánykerék a legfontosabb újítás, ami a GR Yaris Rally2-es változatát idézi. Az átmérője valamivel kisebb, sőt, a jobb kezelhetőséget szem előtt tartva átrendezték az egymástól egyébként távol elhelyezett kapcsolókat, a gombokat és a váltófüleket.

A GR Yaris Morizo RR-ből 100 darab érkezik Európába, míg a másik 100 darab marad Japánban – a ralis limitált szériák tapasztalataiból kiindulva körülbelül 2-3 példány kerülhet Magyarországra. A limitált szériás modellt a tervek szerint 2026 tavaszán kezdik el értékesíteni, a hivatalos árára is akkor derül majd fény. Az viszont biztos, hogy többe fog kerülni, mint az automata váltós, Dynamic VIP felszereltségű normál GR Yaris, amiért már most több mint 23 millió forintot kérnek el.

