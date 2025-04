Amikor 2024 januárjában bemutatkozott a Toyota GR Yaris frissített kiadása, sokakban bennszakadt a levegő: a japánok ugyanis az ügyfelek kívánságait meghallgatva még hangsúlyosabbra vették a modell versenyautós jellemzőit.

Azóta eltelt egy bő év, de a Gazoo Racing (a Toyota motorsport-részlege, amely nem csak a gyári Dakar-programért, de a közúti sportmodellekért is felel) nem pihent, és egy sor fontos módosítással tette még ütőképesebbé az autót. A változások egy része persze azt is jelenti, hogy a GR Yaris az eddiginél is kevésbé alkalmas a mindennapi közlekedésre, de ha egyszer erre vágynak a vevők, akkor ebbe az irányba fejleszt a Toyota.

Aerodinamika

Kezdjük a leglátványosabb fejlesztéssel: az aerodinamikai csomaggal, amelyet a Tokiói Autószalonon egy koncepció formájában előlegeztek meg. Nem optikai kiegészítőkről van szó: az elmúlt öt és fél év motorsport-tapasztalatai alapján összeállított, hat elemből álló csomag a leszorítóerőt és a hűtési teljesítményt egyaránt javítja. Ezért a csomagot a gyárban építik be az RZ és RC kivitelű modellekbe, utólagos megrendelésére nincs mód.

Az alumínium motorházfedélbe a motortér levegőjét elvezető nyílást vágtak, pont olyat, mint amely a GRMN Yaris karbon gépházfedelét is tagolja. Az első lökhárító peremére illesztett légterelő kifejezetten Osima Kazuja autóversenyző (Rookie Racing) kívánságára került a csomagba. Közvetlenül a Super Taikyu szériából vették át az üzemanyagtartály alsó burkolatát.

Minden keréknél (az első kerékdobok mögött, illetve a hátsó lökhárítóban) nyílások vezetik ki a kerékdobban rekedt levegőt. Ez két okból is lényeges: egyrészt csökkenti a túlnyomást, és ezzel a káros légörvények kialakulását, másrészt a zárt dob „ejtőernyőként” lassítja az autót – ez a hatás átlagos autóknál elhanyagolható, de egy versenycélú modellnél minden apróság számít.

Végül, de abszolút nem utolsósorban a GR Yaris megkapja a Tokióban bemutatott, állítható hátsó szárnyat, amelynek elsődleges lapja az aktuális használati körülményeknek megfelelő szögbe fordítható.

Az aero csomag legkorábban idén ősztől rendelhető a GR Yarishoz.

Függőleges kézifék

Szigorúan véve nem újdonság, ám egy évvel ezelőtt csak a kifejezetten versenyautónak szánt RC modellváltozatokhoz volt elérhető a függőleges kézifék, amely az autó rögzítése helyett a hátsó kerekek megcsúsztatására, a drift elindítására szolgál. Mostantól kezdve azonban az összes GR Yarishoz megrendelhető ez a civil autóknál teljesen ismeretlen funkció.

Futómű

Látványosan demonstrálva, hogy a legapróbb alkatrészekkel is lehet eredményt elérni, módosították azokat a csavarokat, amelyek a futómű egyes elemeit egymáshoz, illetve a karosszériához rögzítik. Az így létrejövő erősebb, merevebb kötések pontosabb visszajelzést és gyorsabb reakciókat tesznek lehetővé.

A mérnökök ehhez igazították a lengéscsillapítók karakterisztikáját, valamint Osima Kazuja közreműködésével még közvetlenebbre hangolták a kormányművet. Minden felszereltségi szinten van változás, de a legagresszívabb a különösen sportos RZ verzió áthangolása.

Automata sebességváltó

A tavaly frissen bemutatott, kifejezetten versenyhasználatra szánt direkt automata sebességváltót máris továbbfejlesztették. A váltómű mostantól magasabb fordulatszámon hajlandó visszakapcsolni első fokozatba, ha arra parancsot adunk a kormányra szerelt fülekkel; lerövidítették a váltófül meghúzása és a váltás végrehajtása közötti időt, valamint a letiltási fordulatszám-tartomány közelében közvetlenebbül reagál az erőátvitel.

Padlógázas gyorsítás során később kapcsol fel a váltó, ha azt érzékeli, hogy emelkedőn haladunk. Apróság, de az automata váltós modelleken megnagyobbították a lábtámaszt, így stabilabban támaszkodhat rajta a bal láb.

A Gazoo Racing egyébként már most leszögezte, hogy folytatják a GR Yaris tökéletesítését, így belátható időn belül újabb fejlesztések várhatók.