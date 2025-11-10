Vadonatúj orrkialakítás, módosított fellépők, digitális vezetői környezet és a Toyota teljes globális palettájának legszélesebb motorválasztéka: megadta a módját a modellváltásnak a most bemutatott, és még idén decemberben megérkező, kilencedik generációs Hilux.

Kezdjük a legvégén: a kelet-európai és ázsiai piacokon 2,7 literes benzinmotorral, valamint az eddigi 2,4 helyett a 2,8 literes dízelmotorral, Európában a tavaly bevezetett mild hibrid dízellel és a nagy újdonság tisztán elektromos hajtáslánccal kerül forgalomba a teherjármű, 2028-ban pedig érkezik a hidrogén tüzelőanyag-cellás kivitel. A cég multipath stratégiájának élharcosa tehát az új Hilux, egyedül a benzin/gáz kettős üzemű alternatíva hiányzik a kínálatból.

Elsőként azonban a tisztán elektromos variánst hozza forgalomba a Toyota. Ebben egy 59,2 kWh kapacitású Li-Ion akkumulátor táplálja a tengelyenként egy-egy villanymotort, a WLTP norma szerinti elméleti hatótávolság 240 kilométer. A töltési teljesítmény „a kategória legjobbja,” ami vicces, hiszen elektromos kompakt pickupból egyelőre nem nagy a választék, néhány kínai gyártón kívül csak az Isuzu és a KGM (régen SsangYong) épített ilyet.

Minden elektromos Hilux összkerékhajtású lesz. A maximális forgatónyomaték elöl 205, hátul 268,6 Nm, a legnagyobb teljesítményről Európában nem nyilatkozott a Toyota, az ázsiai piacra szánt variáns kombinált csúcsteljesítménye 144 kW (196 LE.) Vontatni 1,6 tonnát, cipelni 715 kilót tud majd a Hilux, bár ezek előzetes adatok. Ami viszont fixnek ígérkezik, az a dízellel / hibriddel azonos, tehát 70 centiméteres gázlómélység.

Az elektromos Hilux megkapta a Toyota drága terepjáróiról ismerős Multi-Terrain Select hajtáslánc-vezérlő rendszert, amely segít a tapadáshoz, terepviszonyokhoz optimalizálni a hajtást – ezzel az elektronikus vezérléssel szimulálják a felező működését. Fontos fejlesztés az elektromos szervokormány, amely minden villamosított (elektromos és hibrid) Hiluxot érint.

A 48V-os hibrid elvileg változatlanul kerül át az elődmodellből, az 1 tonnás terhelhetőségű, 3,5 tonnát vontatni képes villamosított dízel 2026 tavaszán kerül gyártásba.

A vezetői környezet, valamint a vezetőtámogató rendszerek tekintetében a Hilux személyautós szintet üt meg. A műszeregység 12,3 colos, teljesen digitális kijelző, a központi érintőképernyő több méretben elérhető, legfeljebb 12,3 colig. Van véletlen gyorsítást megakadályozó rendszer, proaktív vezetőtámogatás, vészhelyzeti autonóm fékrendszer (a vezető rosszulléte esetére), biztonságos kiszállást támogató asszisztens, és vezetőfigyelő kamera. A fedélzeti rendszereket vezérlő programok vezeték nélküli kapcsolaton keresztül frissíthetők.

A végére hagytuk a dizájnt. A dízel hibrid esetében a Corolla Cross orrkialakítására hajazó, az elektromos verziónál teljesen zárt az első pajzs, logók helyett feliratok azonosítják a gyártót, és hogy valami hasznosat is mondjunk, átdolgozták a hátsó lökhárító két sarkánál, valamint közepén kialakított fellépőket.

Az új Hilux okostelefonos távvezérlést és –diagnosztikát is kínál, a flottakezelők egyszerre akár 10 jármű adatait (tartózkodási hely, üzemanyag/akkuszint, menetstatisztika, stb.) tarthatják szemmel egyetlen alkalmazásból. De hogy ne csak csupa pluszt mondjunk, a Hilux valamit elveszített: mostantól csak duplafülkés felépítménnyel elérhető világszerte.