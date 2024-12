Ősszel jelentette be a SAIC, hogy Európában is elkezdi forgalmazni a Maxus haszonjárműmárkát. Ezzel együtt az Euro NCAP is elkezdte tesztelni a tisztán elektromos könnyű áruszállítókat. Először az Edeliver 5 került sorra, és ért el meglepetésként öt csillagot, majd most az eTerron 9 pick-up, amely szintén maximumot hozott.

Ez ma a legbiztonságosabb pick-up 1 /20 Fotó megosztása: 2 /20 Fotó megosztása: 3 /20 Fotó megosztása: 5 /20 Fotó megosztása: 6 /20 Fotó megosztása: 7 /20 Fotó megosztása: 9 /20 Fotó megosztása: 10 /20 Fotó megosztása: 11 /20 Fotó megosztása: 13 /20 Fotó megosztása: 14 /20 Fotó megosztása: 15 /20 Fotó megosztása: 17 /20 Fotó megosztása: 18 /20 Fotó megosztása: 19 /20 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Mivel pedig az Euro NCAP az elmúlt két évben – azaz a megszigorított tesztfeltételek 2023-as bevezetése óta – most először vizsgált platós kistehert, kijelenthetjük, hogy a kínai modell a legbiztonságosabb pick-up az európai piacon, a hajtásláncától függetlenül.

Felnőtt-utasvédelem (36,8 pont, 91%)

A MAXUS eTERRON 9 utascellája stabil maradt a félátfedéses frontális ütközés során. Az első soron utazók térde és combcsontja jó védelmet élvez, amit testalkattól és üléshelyzettől függetlenül biztosít az utasoknak. Az első utas minden kritikus testrésze jó védelmet élvez. Ütközéskor a MAXUS eTERRON 9 viszonylag kíméletes a másik autóban ülőkkel.

A teljes átfedéses, merev akadálynak ütközés során a vezető és hátsó utasa egyaránt jól védett, maximális pontszámot kapott a pick-up, akárcsak a teljes testű oldalirányú ütközés során. Ha oszlopnak csúszik neki oldalával a pick-up, az utasok védelme jó vagy megfelelő.

A vezetőt megfelelően védi a másik ülésre való átzuhanástól az autó. Ha ketten utaznak elöl, légzsák akadályozza meg, hogy oldalirányú ütközésnél egymásnak fejsérülést okozzanak. A fejtámaszok mindkét üléssorban hatékonyan óvnak az ostorcsapás nyaksérüléssel szemben. Az autó rendelkezik eCall rendszerrel, valamint másodlagos ütközést megakadályozó fékvezérléssel.

Ha a pick-up vízbe esik, az ajtók és ablakok nyithatók maradnak.

Gyermek-utasvédelem (42 pont, 85%)

A frontális félátfedéses és az oldalirányú átfedéses ütközések során a 6 és 10 éves gyermek összes kritikus testrésze egyaránt jó védelmet élvezett, a MAXUS eTERRON 9 maximális pontszámot kapott erre a részterületre. Az első légzsák kikapcsolható. Egy kivétellel problémamentesen beszerelhető minden gyerekülés mindenhová, az autó rendelkezik indirekt gyermekészlelő rendszerrel, és figyelmeztet, ha gyerek maradt a parkoló autóban.

Gyalogos- és kerékpáros-védelem (53,1 pont, 84%)

A gyalogosok és kerékpárosok feje a kemény szélvédőoszlopnak és a motorházfedél tövének ütközve gyenge védelmet élvez, minden más felület jól vagy megfelelően óvja a fejet. A medence szintén majdnem minden mérési ponton jól védett, míg a combcsont, a térd és a lábszár mindenhol jó védelmet élvez.

A Maxus pick-upja nem engedi, hogy rányissuk az ajtót a közeledő kerékpárosra. Az autonóm vészfékrendszer elöl-hátul hatékonyan reagál a gyalogosokra, a kerékpárosokra és a motorkerékpárosokra; utóbbi részterületen maximális pontszámot kapott az autó.

Vezetőtámogató rendszerek (15,1 pont, 83%)

Az autonóm vészfékrendszer hatékonyan reagál más járművekre, a legtöbb helyzetben elkerüli az ütközést. Az autó figyelmeztet a biztonsági övek bekötésére, közvetlenül figyeli a vezető éberségét és észleli a figyelemelterelést. A sávban tartó rendszer finoman dolgozik, de szükség esetén határozottan avatkozik közbe. Az autó észleli a helyi sebességkorlátozásokat, és a vezető kérésére automatikusan ahhoz igazítja a tempomat és a sebességhatároló beállításait.