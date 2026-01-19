Bevezetése óta folyamatosan bővíti az elektromos RZ kínálatát a Lexus. Lett belőle olcsóbb-gyengébb, az RZ 300e, aztán jött egy erősebb, az RZ 550e F Sport, most pedig itt a választék teteje, legalábbis egyelőre.

18 fotó

Az RZ 600e F Sport Performance névadói nem bízták a véletlenre: aki ismeri a márkát, tudja, hogy a típusjelzésben a nagyobb szám nagyobb teljesítményre utal, de azért a biztonság kedvéért a Performance is belekerült a képletbe – a modell ugyanis nem csak erősebb, de sportosabb is.

A futóművet 20 mm-rel leültették az RZ 550e F Sporthoz képest, a 21 colos keréktárcsákban elférnek a 20 colos féktárcsák, ezeket hatdugattyús nyergek zabolázzák. Módosították az aerodinamikai csomagot, és teljes körű szénszálas optikai csomagot kapott a modell.

A két villanymotor kombinált teljesítménye 300-ról 313 kW-ra (408-ról 426 lóerőre) nőtt, az autó 4,4 mp alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára.

A Lexus RZ 600e F Sport Performance két színkombinációban kapható: matt fekete-fehérben, vagy fekete-szürkében.

Az utastérben speciális F Sport Performance első ülések teremtenek feszes megtámasztást fokozott komfort mellett; ezeket, valamint egy sor beltéri szerelvényt – így a műszerfalat és a váltótárcsát – egyedi kék kontraszt díszíti. Az ajtópaneleket ugyanaz az Ultrasuede szintetikus nyersbőr borítja, mint az üléseket.

Az RZ 600e F Sport Performance márciustól rendelhető, de egyelőre csak Japánban.