Az alaphír az, hogy a Lexus bemutatta és Japánban már forgalmazza is az RZ elektromos crossover olcsóbb, egymotoros változatát. Az RZ 300e ugyanazt a 150 kW-os villanymotort alkalmazza elöl, mint az RZ 450e, viszont hátulról hiányzik a 80 kW-os másik e-motor. Ezen 600 ezer jent (kb. 1,4 millió Ft, de mindegy is, mert nem átszámíthatók az árak), 100 kilogrammot és 65 kilométert nyer a kedves ügyfél.

Az első kettő magától értetődő, a harmadik pedig a kisebb motorteljesítmény és az azonos akkumulátor társításából adódó, megnövelt hatótávolságra utal. Japán norma szerint akár 599 kilométert megy el egy töltéssel az RZ 300e; Európában egyelőre nem homologizálták, így csak sejtjük, hogy 450-500 kilométer lehet majd az itt releváns érték, ha egyszer nálunk is forgalomba kerül a modell.

A nagyobb hatótávolságért egyébként a villanymotor módosított invertere is felel (a fogyasztás így különösen jól csengő 12 kWh / 100 km); a töltési szünet lerövidítéséért pedig az az akkufűtő rendszer, amely a klíma hőcserélőjétől vezet meleget az akkuhoz, hogy hidegben is gyorsan lehessen tölteni. További változás, hogy a kisebb tömeg és annak módosult eloszlása miatt a Lexus átdolgozta az RZ 300e hátsó futóművét is.

Ennyit tehát az autóról, és most lássuk, amiről a cikk címe is szólt: a kiegészítő szolgáltatásokról. A Lexus még márciusban vezette be Japánban a Lexus Electrifed programot, amely részben töltési lehetőségeket kínál, részben exkluzív életmódopciókhoz biztosít elsőbbségi hozzáférést a Lexus villanyautók tulajdonosainak. A program keretében soron kívül válthatnak üdülési jogot a Tokió környékén létrehozott, huzamos tartózkodásra is alkalmas (ezért „második otthon” néven emlegetett) bungalófalvakban, ahol ingyen tölthetik az autójukat.

Szintén elsőbbségi foglalásra van lehetőség egy sor Michelin-csillagos étteremben – pontosabban Michelin „zöld csillagos” étteremben, ami arra utal, hogy a minőségi kiszolgálás mellett még a fenntarthatóságra is ügyel a hely. Ezekben az éttermekben külön asztal várja a Lexus-tulajdonosokat – akinek ez fontos, annak most még több érv szól amellett, hogy Lexust vásároljon, legalábbis Japánban.