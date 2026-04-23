A hegyekkel zsúfolt Japán egyik alapélménye a terek hiánya. Egyszerűen nincs nagy sík terület, a városokat hegyek közé zsúfolták, még a vidéki települések utcái is szűkek. Így a parkolók is aprók, a garázsban nincs hely, az autósoknak fel van adva a lecke a nagyvárosi környezetben.

Nem véletlenül találták ki a városi mikroautónak számító kei car kategóriát, ami kifejezetten ezt a zsúfoltságot enyhíti. A nagyobb autók közlekedését ma már parkolóradarok, kamerák tömkelege segíti, 360 fokos képet élvezhet a sofőr, miközben izzadva próbálja eltalálni a helyet két oszlop között.

Náluk viszont a technikát megelőzően is volt megoldás a problémára. Méghozzá a parkolási pozíciót jelző rúd, vagy antenna. Ez a japán autózás egyik legtisztább, legokosabb analóg találmánya: egy filléres eszköz a parkolás megkönnyítésére.

A gyári opcióként is rendelhető kiegészítők pofonegyszerűek: elektromosan kitolható fémrudak, amelyek pontosan jelölték az autó sarkait, jól látható vizuális jelet adva a sofőrnek.

Japánban a fordított közlekedési logika, a jobb kormányos autók miatt leginkább a bal oldali frontrész a veszélyeztetett: a Mitsubishi hivatalos tartozékleírása írja le egyértelműen: a rúd segít jobban megítélni a bal első oldalon lévő akadályok távolságát.

Ez egy jogilag ismert és elfogadott kiegészítő, amit viszont nem kötelező alkalmazni a japánban forgalomba kerülő autókon. A japánok pedig szeretik a saját kis tradícióikat, és hiába van már modern megoldás, ezek a kis rudak ma is feltűnnek egy-egy autón, sőt olyan is van amibe LED-es világítást építettek be.

Érdekes adalék, hogy volt olyan európai típus is, amin feltűnt a megoldás, méghozzá a Mercedes-Benz 1991-től 1999-ig gyártott W140 kódjelű S-osztályában. A korai évjáratok hátuljából a hátramenet kapcsolásakor két krómozott rúd emelkedett ki, amelyek segítették a tájékozódást. Mivel később világelsőként ebben az autóban jelent meg a tolatóradar a felszereltség részeként, így a rudak alkalmazását felfüggesztették a németek.