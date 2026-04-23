Áprilistól kezdve a DS No.8 támogatja azt a Plug&Charge (PnC) funkciót, amely mindenféle további engedélyezés, azonosítás és jóváhagyás nélkül, a töltő csatlakoztatásakor azonnal elkezdi a villanyautó töltését. A funkciót a Stellantis csoport egészét kiszolgáló Free2Move Charge hálózatba integrálták, azaz elméletileg hamarosan a cégcsoport többi márkájánál – Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Jeep stb. – is megjelenhet ez a kényelmi szolgáltatás.

A Free2Move Charge hálózat több mint egymillió töltőpontot biztosít Európa-szerte, ebből 50 ezer támogatja a Plug&Charge funkciót. Fontos, hogy nem ingyenes a töltés, annak költségét továbbra is a Free2Move felhasználói fiókon keresztül fizeti az ügyfél, az egyetlen (de nagyon fontos) fejlesztés, hogy az autó képes saját magát azonosítani, ami gyorsabbá, kényelmesebbé és egyszerűbbé teszi a nyilvános gyorstöltők használatát.

Egy másik, ettől független fejlesztés eredményeként a DS No.8 mostantól a széria 11 kW-os fedélzeti töltő mellett 22 kW-os, háromfázisú töltővel is megrendelhető. Ezzel értelemszerűen csaknem felére csökkenthető a töltés időtartama: a 73,7 kWh kapacitású, kisebb akkut 4 óra 55 perc helyett 2 óra 35 perc alatt lehet 20-ról 80%-ra tölteni. A nagy, 97,2 kWh-os akkunál ugyanez 6 óra 10 perc helyett 3 óra 20 percig tart.

Az nem derül ki a cég közleményéből, hogy a PnC kompatibilitás aktiválható-e utólag, szoftverfrissítéssel, vagy csak a mostantól megrendelt modellek támogatják a funkciók.

