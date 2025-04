Idén ősszel újraalkotja önmagát a Lexus, és hogy mire számíthatunk, abba már most bepillantást enged a vadonatúj ES szedán, amely négyajtós, de nem lépcsős hátú, és bár a jelenlegi, kifutó széria módosított padlólemezére épül, formavilágában nyomokban felismerhető az LF-ZC űrhajótanulmány.

94 fotó

Az autó minden irányban nőtt. Az ES most először hosszabb 5 méternél (514 cm), ami tekintélyes, 16,5 centis gyarapodást jelent az elődhöz képest. A szélesség 55 mm-rel nagyobb, 192 centiméter; a tengelytáv az eddigi 287 helyett 295 cm. A magasság is nőtt, 110 vagy 115 mm-rel – utóbbi a villanymotoros változatra értendő, mert így fért el az akkumulátor a padló alatt.

Az orsó alakú hűtőmaszk megmaradt, ahogy a nyílhegyet formázó nappali fény is, sőt, ez utóbbit 180 fokkal elforgatva megduplázták (ez az irányjelző), ami dinamikus cikcakkot rajzol a lapított orra. Hátul faltól falig húzódó fénycsík tölti be a helyzetjelző és a féklámpa szerepét.

A futómű elöl MacPherson, hátul több lengőkaros kialakítású, utóbbi először került ES-be. A hátsó kerék is kormányzott, a kormánymű változó áttételű – a cél nem a sportos vezethetőség, hanem a stresszmentes, kiszámítható viselkedés volt, és ehhez igazodva az üléseket is áttervezték. Szokatlan ebben a méretosztályban, hogy a vezetővel átellenben, hátul igazi komfortparadicsom várja az utast: csomagban kérhető masszázsfotel, lábtámasz és teljesen előre tolható első utasülés.

Új szolgáltatás az ajtópanelek háttérvilágítású bambuszburkolata, a műszerfalon láthatatlanul megbúvó, ugyanakkor nyomásra kattanással reagáló (tehát nem érintésérzékeny) gombok, a zenére lüktető hangulatvilágítás, a parfümszóró. Továbbfejlesztettek minden vezetőtámogató kényelmi és biztonsági rendszert, a Lexus ES messzebbről érzékeli, hatékonyabban hárítja el, áttekinthetőbben jeleníti meg az akadályokat és veszélyeket.

Apropó, áttekinthetőség: az ülések magasabbak, az ablakvonal viszont mélyebben húzódik, mint most, így jobb a kilátás – kivéve, ha az utas elé is kérünk érintőképernyőt, mert akkor azt fogja bámulni a társunk, nem a külvilágot.

Autós szemmel a legérdekesebb a hajtásláncok kínálata. Először kap 2,0 literes hibridet az ES 300h; az előző szériából ismert 2,4-es hibrid most is elérhető, méghozzá első- és összkerékhajtással egyaránt. Érdekesség, hogy az ES 300h összkerekes változatában is ez a nagyobbik hajtáslánc dolgozik, de csökkentett teljesítménnyel. Az elektromos ES egy- vagy kétmotoros lehet, első- vagy összkerékhajtással.

ES 300h ES 300h AWD ES 350h ES 350h AWD ES 350e ES 500h AWD Rendszerteljesítmény kW / LE 145 / 197 148 / 201 182 / 247 182 / 247 165 / 224 252 / 343 Gyorsulás 0‒100 km/óra mp 9,4 8,5 8,0 7,8 8,9 5,9

Az autó értékesítése 2026 derekán kezdődik.