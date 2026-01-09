Ahogy emelkedik a fogyasztók ingerküszöbe, úgy válik egyre fontosabbá, hogy minden újdonsághoz társítsanak valami szenzációt, elsőséget az autógyártók. A negyedik évébe lépő Peugeot 408 esetében ez a világító hátsó márkanév: a gyártó palettáján most először láthatunk ilyet.

27 fotó

A hátsó lámpatesteket nem igazán bántották, viszont a bennük látható három oroszlánkarom mostantól elöl is megjelenik – és futófényes irányjelzőként is szolgál –, mégpedig ott, ahol eddig a fényszóró volt. Utóbbiakat mélyebbre helyezték, a felszereltségi szinttől függően LED-es vagy mátrix LED-es egységek használaton kívül észrevétlenül bújnak meg a szögletesebbre rajzolt lökhárító fölött.

Vannak új rajzolatú keréktárcsák, és egy vadonatúj fényezési opció is: a Flare Green a beeső fény szögétől függően a sárgától a sötétzöldig változtatja a színét.

A Peugeot 408 korábban a kormánykerék apró elmozdulásaiból állapította meg, éber-e a sofőr, vagy kezd fáradni. Mostantól ellenben az A oszlopba integrált kamera figyeli a vezetőt. A digitális műszeregység grafikája is megújult, egyes felszereltségi szinteken 3D megjelenítést is kapunk. Megújult a burkolat- és kárpitválaszték, javult az anyagminőség.

A hajtásláncok terén szintén minimálisak a változások: a tisztán elektromos e-408 papíron 0,5 kWh-val kevesebbet fogyaszt 100 km-en, mint bemutatkozásakor; az erősebb plug-in hibrid verzió a korábbi 225 helyett 240 lóerős rendszerteljesítményre képes; a 48 V-os hibrid rendszerrel megtámogatott benzinmotor csúcsteljesítménye pedig immár nem 136, hanem 145 lóerő.

Fontos új szolgáltatások jelentek viszont meg az elektromos modellen. Ilyen az akkumulátor-előkondicionálás, amely a töltés pillanatára optimális értékre állítja be az akku hőmérsékletét; a funkció kapcsolható manuálisan vagy automatikusan, a navigációs útvonaladatok alapján. Szintén új a V2L előkészítés: ha megvesszük a külön kapható adaptert, a Peugeot e-408 akkumulátorát sztenderd áramforrásként használhatjuk, a maximális teljesítmény 3500 W, a legnagyobb áramerősség 16 amper.