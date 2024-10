Eredetileg plug-in hibridként mutatkozott be a Peugeot 408, és akkor még azt ígérték, pár hónapon belül bevezetik a tisztán elektromos verziót is. A pár hónapból pár tucat lett, közben érkezett egy tisztán benzines és egy mild hibrid variáns is, most azonban tényleg itt az e-408.

Míg az új generációs 3008 és 5008 crossoverek már a vadonatúj STLA Közép platformra épülnek, a 408-as még annak az elődjén: az EMP2 padlólemez-család előző verzióján nyugszik. A 279 cm-es tengelytáv így is elegendő helyet hagy egy nagy kapacitású akkumulátor beépítéséhez. A nettó 58,2 kWh kapacitású nikkel-mangán-kobalt akkumulátor a WLTP szabvány szerint akár 453 kilométerre elegendő töltést tárol. A fedélzeti töltő 11 kW-os, egyenáramról akár 120 kW-tal tölthetünk, mely esetben 20%-os töltöttségről bő harminc perc alatt 80%-ra tölthető az autó.

A kedvező hatótávban a szériakivitelű hőszivattyú mellett az is kulcsszerepet játszik, hogy az alapmodellnél alkalmazott aerodinamikai megoldások, valamint az ezekhez társuló, speciális kialakítású padlólemez-burkolat jóvoltából viszonylag csekély: 15,2 kWh/100km energia-fogyasztást regisztráltak a homologizáció során. Szintén a hatótávolságot növeli, hogy a regeneratív fékhatás három fokozatban szabályozható, maximum erőn akár 2,0 m/s2 lassulás érhető el – itt gázelvételre már felgyulladnak a féklámpák.

A bevezető verziót egyetlen 157 kilowatt (210 LE) csúcsteljesítményű, 345 Nm maximális forgatónyomatékú villanymotor hajtja. Takarékossági okokból két gyengített üzemmód is választható: ezek 125, illetve 140 kW-ra csökkentik a csúcsteljesítményt.

Az alábbi táblázat az e-408 mellett a vele közös platformra épülő e-308, valamint az új generációs e-3008 alapvető adatait tartalmazza.

Peugeot e-308 Peugeot e-408 Peugeot e-3008 Hosszúság mm 4367 4687 4540 Szélesség mm 1852 1848 1890 Magasság mm 1440 1487 1640 Tengelytáv mm 2675 2787 2739 Motorteljesítmény kW 115 157 160-240 Akkumulátor kapacitása, nettó kWh 50 58,2 73 – 96,9 Hatótávolság, WLTP km 349-400 453 525-700

Amint az az elektromos járműveknél szokás, az e-408 is speciális, csekély gördülési ellenállású abroncsokat kapott, ugyanakkor ezek még az eddig ismert GT felszereltségi szinthez kínált gumiknál is sportosabb profilúak (205/55 R19 helyett 225/50 R19.) A fordulókör nem változott.

Belül szintén jól ismert környezet fogad, de az i-Cockpit rendszer kiegészül egy utazástervező funkcióval, amely lehetővé teszi a navigációs rendszer számára, hogy az útvonal számítósakor figyelembe vegye az akkumulátor pillanatnyi állapotát, a töltési igényeket, és egy sor további olyan szempontot, ami a célállomás gyors és biztos elérését lehetővé teszi.

Az akkumulátor padló alatti elhelyezésének köszönhetően nem csorbul a helykínálat: a hátul utazók lába befér az első ülések alá, a csomagtartó 471 literes, azaz akkora, mint a plug-in hibrid verzióé.