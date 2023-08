Francia különc, sportos szerkóban – Peuget 408 GT

Bár nem mai találmány, volt elég időnk hozzászokni, mégis minden alkalommal megdöbbentő bekukkantani egy újkori Peugeot utasterébe, és rácsodálkozni, hogy miért raktak bele a megszokottnál két számmal kisebb kormányt.

Az i-Cockpit magasra épített műszerfala és a picike, szinte ölbe fogható, alul-felül lapított kormány saját találmány, amivel még tágasabbnak érződik a belső, miközben a vezethetőségnek is jót tesz, hogy a magasra épített műszerfalból, illetve a teljes külvilágból egy hangyányit sem takar ki a kormány. A műszerfalnak van még egy érdekes tulajdonsága, 3D-s nézetre is képes, ami annyit tesz, hogy egymás előtti felületeken jelennek meg információk. Akit az valamiért zavar, az átválthat 2D-s nézetre is.

10 colos képernyőből álló központi kijelzője nem a középkonzol tetején, hanem valamivel lejjebb foglal helyet, ahonnan könnyen elérhető. Alatta ízlés szerint programozható gyorsgombokkal ellátott monokróm kijelző következik, alatta pedig igazi, csinos gombok sorakoznak. A klímavezérlésnek pont nem jutott saját vezérlőpanel, így a kívánt hőmérsékletet egy gomb megnyomása után a menüben kell beállítani. Szerencse, hogy az elakadásjelző fizikai gombja megmaradt, és ha váratlanul párásodni kezd a szélvédő, akkor sem kell menüben keresgélni azt, ami a párátlanítást indítja, hanem ennek is jutott saját kapcsoló.

Belseje a kis kormánynak köszönhetően szellős, tágas érzetet kelt, amit nem tettek tönkre óriási váltókarral. Az automata váltó vezérlését egy, a középkonzol síkjába süllyesztett kapcsolóval lehet kiválasztani, és a vezetési stílusok között is egy lapos gombbal lehet váltani.

Ülései amellett, hogy csinosak, kényelmesek is és az oldaltartásuk is elegendő. Puha tömésű ülései AGR-minősítésűek, amit a német hátgyógyászok szövetségének plecsnije igazol. Hátul még a komfortosra állított első ülések mögött is marad elég hely, sem a tető, sem az első ülés támlája nincs nyomasztóan közel.

A 408-as csomagtartója 471 literes – ennél a sima benzinesé valamivel nagyobb, 536 literes -, a hátsó üléstámlák döntése után pedig 1545 liternyi helyre lehet bepakolni a csomagokat.