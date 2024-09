Hatótávolság szempontjából két modelljével is a kategóriájuk élére ugrott a Peugeot: megérkezett a 3008 és az 5008 elektromos kivitelének új, hosszú hatótávú változata.

Annak köszönhetően, hogy a francia márka mindkét családi SUV-ja megkapta új, franciaországi gyártmányú, 96,9 kWh-s akkumulátorát, az e-3008-nál 700, míg az e-5008-nál 668 kilométerre nőtt a WLTP-ciklus szerinti, egy töltéssel megtehető távolság – írják a Peugeot sajtóközleményében.

A trónfosztás alkalmából a franciák jelezték, hogy ez az e-3008 esetében azt jelenti, hogy a Párizs és Nizza közötti, körülbelül 900-1000 kilométeres utat mindössze két megállással képes teljesíteni, miközben a konkurens modelleknek legalább háromszor meg kell állniuk.

Az említett, nagy kapacitású akkumulátort egy előkondicionáló rendszerrel látták el, ami a töltési idő optimalizálásában játszik szerepet. Magát az akkumulátort 15 mm-rel vastagították meg, hogy nagyobb energiamennyiséget tudjon tárolni a kerekek között – ráadásul anélkül, hogy az akár az utastér, akár a csomagtér rovására menjen.

Mellé a 230 lóerős teljesítményű elektromos hajtását is bemutatta a Peugeot, amivel a már ismert, 210 lóerős villanymotor kapott egy erősebb alternatívát. (A rend kedvéért jegyezzük meg, hogy a gyengébb variáns rövidebb hatótávolságot is ígér: az e-3008 esetében 527, míg az e-5008-nál 502 kilométert.)

A Peugeot ráadásul nemcsak a hatótávolságban és a teljesítményben ért el jelentősebb javulást, hanem a töltési időben is. Az e-3008 és az akár hét utas befogadására is képes e-5008 230 Long Range-variánsa a 4-es fokozatú töltési módban akár 160 kW-ot is képes felvenni, így az akkumulátorszint 27 perc alatt tornázható fel 20-ról 80%-ra, míg 150 kilométer megtételéhez már 10 percnyi töltés is elegendő.

Csakúgy, mint a többi tisztán elektromos modelljénél, az e-3008 és az e-5008 új változatánál is 8 év vagy 160 ezer kilométernyi garanciát vállal az akkumulátorra a Peugeot, ami az Allure Care-program keretében a komplett autóra, vagyis az elektromos motorra, a töltőre, a sebességváltóra és a legfontosabb elektromos és mechanikai alkatrészekre is kiterjeszthető (számolva azzal, hogy az egyes piacok között előfordulhat eltérés).

A hatótávolság tekintetében kategóriaelső SUV-k hivatalos premierjére október 14-e és 20-a között, a Párizsi Autószalonon kerül sor.