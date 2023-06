Nem kevés három henger 15 millióért?

Nemes és tágas hely a 408 belseje, utóbbira nem számítanék a lendületes tetőívet látva. Igazán jó anyagokkal találkozni a műszerfalon a műbőr-szövet ülésborítás textilrésze elegáns, a hátsó ajtókon is van szövetburkolat. Belső tere alapján a 408 simán lehetne prémiumtermék, az utas előtti részen is szép a műszerfala.

Egyformán 10 hüvelyk a digitális óracsoport és a középső érintőképernyő képátlója. Mindkettőnek kimondottan szép a grafikája és a felbontása is jó. Hardverből elférne valami erősebb a műszerfalba integrált képernyő mögé, mert a prémiumjellegű anyagokhoz nem passzol a képernyő késése a motor beindítása után: már jár a motor és hátramenetben van a váltó, de még mindig sötéten ásít a kijelző és sem a kamerára, sem az ultrahangos érzékelők segítségére nem számíthatunk az első pillanatokban.

Azonnal látni az óracsoport megvilágításán, melyik üzemmódban vagyunk. Comfortban kék, Eco-ban zöld, Sportban vörös a hangsúlyos szín. Az autó mindig a kényelmes üzemmódban indul be, bármiben is hagytuk.

Legalább az ülésfűtésnek lehetne közvetlen kapcsolója, kellemetlen a menüben kotorászni érte, ami a klímavezérlésre is igaz. A telefonintegráció döcögősen működik, várni kell indítás után a telefon automatikus csatlakoztatására, viszont nagy erénye a 408-nak, hogy kábel nélkül is működik benne az AndroidAuto és az Apple CarPlay.

Nem számítottam rá, de hátul is jól el lehet férni. Hátul a lábtér van olyan nagy, hogy kicsit előrébb, lejjebb csúszva azok is jól érezzék magukat, akiknek a passzentos fejtér kevés lenne. Az összesen négy USB-C-töltőből a hátsó utasoknak is jut kettő, levegőbefúvás is van a hátul ülőknek. Csak egy árnyékoló hiányzik az oldalablakokról.

Mivel itt nem vesz el helyett a nagyfeszültségű akkucsomag, mint a konnektorról tölthető a akkus hibridekben, 471 helyett 536 literes a csomagtartó, amit 1611 literesre bővíthetünk. A menő Focal-audiorendszert megrendelve is marad 1583 liter.