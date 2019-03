Kellett egy hét, mire megszoktam, de igazán megszeretnem nem sikerült. Úgy nem kunszt a legolcsóbbnak lenni egy kategóriában, ha ez érződik is az autón, és a sport-Hyundaion nagyon érződik.

Röviden – Hyundai i30 N Fastback Mi ez? Kompakt koreai sok lóerővel, pályázásra épített futóművel és nagy csomagtartóval Mit tud? Erős, gyors, feszes élményautó, sok hellyel a farában, amivel hétköznap is el lehet járni, ha bírja az ember dereka Mibe kerül? 8,7 millióról indul a Fastback N ára, a nagyobb raktér felára csak 200 ezer forint a sima ötajtós N-hez képest. A sperrdifis, kipufogó-durrogtató Performance sportcsomagért 750 ezer forint felárat kell fizetni Kinek jó? Aki sportos, erős kompakt kocsit akar, nem zavarja a polgári üzemmódban is betonkemény futómű és hisz a koreai autók tartósságában (teljes joggal): az ő családi sportautója az i30 N Fastback!

Jópofa kis méregzsák, sőt: nem is olyan kicsi a 450 literes csomagtérrel ez a sportkombi vagy mi. Az ára is jó, jelenleg ő a legolcsóbb, de nem a leggyengébb kompakt hot-hatch (Fastback karosszériával is, mert csak 200 ezerrel drágább a sima i30 N-nél). De ez az olcsóság érződik is rajta, a konkurensekhez képest is és a többi komolyabb Hyundaihoz képest is. És ez komoly hátrány. Nem hiszem, hogy pár százezer vagy akár egymillió forint számítana az árban egy kilencmilliós kocsinál, viszont az számíthat, hogy lélekből kevesebb van ebben a kocsiban, mint az alig drágább Mégane RS-ben. Viszont a megbízhatóság, a tartósság ígérete nagyon vonzó lehet.

275 lóerő precíz kormányzással, pályázásra is alkalmas futóművel, de kevés lélekkel

Az N betű a Hyundainál utal a Nürburgringra és a koreai Namyang városra, ahol a cég kutató-fejlesztő központja székel. De nekünk, magyaroknak ez nem jelenthet mást, mint Norbit, hiszen Michelisz Norbi is egy Hyundai i30-cal nyomja a WTCR-ben, a túraautó-világbajnokságon.

Külső Furák az arányai, hosszú, de keskeny és magas. Ráadásul hátulról egy kicsit bevillannak róla a mai menő kupé-SUV Mercik, oldalról meg az A5-ös Audi, de ettől csak még jobban kijön, hogy mennyire nem olyan szép ez a kisebb és egyszerűbb kocsi, mint azok. Nagy kérdés, hogy kellett-e ez a Fastback-verzió, hiszen az ötajtós sokkal kerekebb történet optikailag, és nem biztos, hogy a plusz 55 literes raktér megéri a vele járó formai diszharmóniát. Vannak persze szögek, részletek, ahonnan nagyot üt ez az izom-kompakt. A front is jól sikerült, a far is, a piros nyerges fékekkel a kerekekre is jó ránézni, pláne, hogy ez egy Performance-csomagos példány, 19-es felnikkel és /35-ös gumikkal. Erről persze még lesz majd szó a menetkomfort kapcsán.

Belső Amíg áll a kocsi, tágas, kényelmes családi kompakt belülről az i30 Fastback N. A térkínálat elöl-hátul jó, az ülések kényelmesek. Kompakt autóban ritka madár a memóriás-motoros vezetőülés, de a mi tesztautónkban ilyen volt. Sok a tárolórekesz, a kis rakodóhely. A csomagtér remekül pakolható az Octaviához hasonlóan hatalmasra nyíló ötödik ajtóval, bár a toronymerevítő csúnyán leszűkíti a teret. A beltér dizájnja viszont kicsit szerény egy sportautóhoz képest. Vannak cuki piros keretek a szellőzőkön, észrevettem a váltógombon az N betűt és a piros cérnákat itt-ott. A vezetőülés előtti lábtér nagyon szépre sikerült, látványos a pedáltér a hímzett N betűs szőnyeggel. De ez mind egy kicsit kevés. A vezetőülés nem eléggé kagylós és kemény egy GTI-hez, de még rosszabb, hogy túl magasan is van, olyan ráülni erre a kakasülőre, mint a korábbi Honda Civic székébe. Klasszikus, két nagy órás, mutatós műszeregység van a nem különösebben sportos kormány mögött: nekem nincs bajom vele, de ma már nagyon oldschool. Az analóg órák között érdekes spéci sportfunkciók is vannak; a funkcionalitással nincs is baj, csak a tálalás szerény. Az érintőképernyős HMI jól működik, jól használható, de szintén túl polgári, még a sportos beállításokhoz tartozó részletes konfigurációs menüvel együtt is.

Technika A motor kétliteres, négyhengeres, egy nagy turbóval, alapesetben 250, Performance csomaggal 275 lóerővel. A vezérlés rövid időre túltöltést is engedélyez, ilyenkor 353 helyett 378 Nm zúdul a főtengelyre. A váltó hatfokozatú kézi, és az N-szériában nem is lehet más. A fékrendszerben alapesetben elöl 330, hátul 300 mm átmérőjű hűtött tárcsákkal dolgozik, a Performance-csomaggal 345 és 314 mm-esre nő a tárcsaátmérő. Kiemelném, hogy az i30N manuális, karos kézifék-karral készül, ami nagy szó egy sportos modellnél 2019-ben! A futómű elöl MacPherson, hátul többlengőkaros, adaptív lengéscsillapítással. A kormányzás elektromos szervós, 2,14 kormánykerék-fordulattal a két végállás között. A vezetéstámogatás hozza a kompakt kategóriában ma szokásos szolgáltatásokat, egy kivétellel: követőradaros tempomat nem rendelhető az i30 N-hez.

Vezetés Nagyon vegyes érzelmekkel szálltam ki a teszthét végén a kocsiból. A legnagyobb baj az volt, hogy egy másik Hyundai után hoztam el meleg váltásban a kocsit, és az a Hyundai nem csak egy nagyon jó Hyundai, hanem egy nagyon-nagyon jó autó is volt. A Santa Féről beszélek, ami egy kétszer ekkora behemót, dízellel, automatával, torque vectoringos 4×4-gyel. És itt kettéválik a történet. Egyrészt a hatalmas családi túrahajó 92 km/h sebességgel vette kisodródás előtt azt az autópálya-rámpát, amit az i30 N 78 km/h-ig bírt elviselni csúszás nélkül. Ez persze lehet gumizási kérdés, bár mindkét kocsin téli gumi volt. És a másik szál: a bazinagy Hunyadi olyan minőségérzetet árasztott minden porcikájával, hogy mellette ez a szürke sportkocsi vagy másfél évtizedes lemaradásnak tűnik a koreaiak brandépítésében. És nem csak a vezérhajó mellett tűnt kommersznek a z N, a legutóbbi i30-unk, egy 1,4-es turbó is minőségibb terméknek tűnt nála. Na de számít-e a téli gumis kanyartempó és a műanyag-túltengésben szenvedő ajtókárpit, amikor így indul el ez az N-betűs Hyundai? Tetszenek látni a dupla csíkot? Nem? Itt van akkor fotón is: A Performance-csomaggal járó elektronikus vezérlésű differenciálzár segít abban, hogy ilyen szépet lehessen rajzolni a gumikkal. A remekül eltalált, Sport üzemmódban csaknem a végsőkig karba tett kézzel szemlélődő menetstabilizáló pedig abban segít, hogy a biztonság feladása nélkül lehessen nagyon élvezeteseket kanyarodni a kocsival. Ez is kevés? Akkor pedig a teljesen kikapcsolható ESP-vel szabad a pálya: szimpatikus vonás, hogy a menetstabilizáló kikapcsolása nem csak a váltó melletti gombbal lehetséges, hanem az egyéni beállításra is rá lehet programozni, ilyenkor a kormányon lévő rajtzászlós gombot kell 3 másodpercig nyomva tartani az ereszd-el-a-hajamig. Azért is jó ez az egyéni beállítás, mert a szinte zavarbaejtően sok állítható paraméterrel tényleg jobb kialakítani egy személyre szabott setupot, mint az így vagy úgy szélsőséges gyári konfigurációkat használni. Nekem az jött be, amikor engedtem a durrogást, nagyon sportosra, de még élőre kapcsoltam az ESP-t, érzékenyre a motorvezérlést, de puhára a csillapítást és komfortosra a kormányzást. A felfüggesztés a nagyon befeszített adaptív lengéscsillapítókkal – szerintem – már túl kemény a magyar utakra, a kormányzás pedig annyira elnehezedik a legsportosabb üzemmódban, hogy a fordulékonyság rovására megy a folyamatos küzdelem a túl nagy ellenállású kormánykerékkel. Akármilyen módban is van viszont a motor, kipufogó, futómű, egy biztos: az i30 N utasai folyton nyafogni fognak. Ezt a kocsit a vezetőülésből lehet csak élvezni, a többéi székben csak a zötykölődés, a zaj és az ide-oda vetődés marad. Családi autónak még a legszoftosabb beállítással is kemény egy kicsit az autó, Apának (vagy anyának) nagyon finoman kell vezetnie, ha nem akarja, hogy folyton veszekedjenek vele a többiek. Az egyebek, a hifi hangminősége, a klíma finomsága, a világítás, ilyesmi jó átlagos a kommersz kompakt mezőnyben. A fogyasztás pedig nem kevés, de a teljesítményhez mérten reális: kiegyenlített vegyes üzemben 8 liter a minimum, 10 liter, ha néha megnyomjuk, 12, ha gyakrabban ökörködünk és még több, ha sok a város vagy az autópálya két tankolás között. A hasonló méretű kocsikban általában gyengébb kétliteres TSI ennél valamivel takarékosabb szokott lenni, az erősebb Civic Type-R-rel körülbelül ugyanennyit mértünk.

Költségek 8,7 millió forint a beugró az i30 N Fastbackbe, ez csupán 200 ezer forint felár a sima, kevésbé családias ötajtós alapmodellhez képest. Ennél sokkal több pénz az a 750 ezer forint, amit a Performance csomagért kell fizetni, de a 25 lóerős plusz teljesítmény, az elektronikus vezérlésű differenciálzár, a 19-es felnik, a nagyobb fékek és a lelkesítően bugyborékoló akusztikai trükk a kipufogóban jó ajánlat ennyiért. Arról nem is beszélve, hogy ha ez mind nem lenne, a Fastback N csak egy erős i30 lenne, kell ez a sok díszítés, hogy igazán értelmet kapjon az a Norbi betű. A Hyundai i30N Fastback és vetélytársai – Induló listaárak, forintban Honda Civic Type-R (320 LE) 12 099 000 Renaul Mégane RS (280 LE) 9 299 000 Skoda Octavia RS (230 LE) 10 267 530 Hyundai i30N Fastback (275 LE) 8 699 000