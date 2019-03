Ami úgy nyílik, ahogy egy SUV-nak kell: az ajtó alsó éle rátakar a küszöbökre, így nem lesz sáros a nadrágszár vagy a szoknya kiszálláskor. Az ajtó belsejének anyaghasználata egy kicsit kusza, de még éppen nem kellemetlenül kaotikus, a nagyon eltérő felületek találkozása, illesztése pedig igazán jól sikerült munka. Aztán az ember kicsit beljebb néz, és észreveszi milyen különlegesen rímelnek egymásra a különböző pontokon megjelenő fura deltoid-minták, meglátja a (feláras) bordó bőröket, az A-oszlop alcantara borítását, a műszerfal burgundy betétjéből előremeredő hetyke kis szellőzőrostélyokat, és már bele is szeret a Santa Fe belsejébe. Szó se róla, kicsit keleti, kicsit disszonáns és kicsit ijesztő, de összességében hasonló vonzerőt képes sugározni, mint Lucy Liu a Kill Billben.

Az ülések nagyok, szélesek, elöl-hátul kényelmesek, érezhetően hosszú utakra tervezték őket. A térélmény lenyűgöző: széles is, magas is a kabin, a lábtér a hátsó traktusban luxusautós: arasznyi hely maradt a térdem előtt, amikor 181 centimmel beültem hátra magam mögé. A fejteret nem korlátozza a dupla üvegtető tokozása, a hatalmas felületen beáradó fény pedig nagyon jót tesz a hangulatnak a Santa Fe mély tónusú kárpitokkal burkolt báltermében.

A műszerfalon illetve a vezető körül mindenütt jól átláthatóan, kisebb csoportokba rendezve találjuk meg a gombokat, kezelőegységeket. A HMI a Hyundai/Kia autóiról jól ismert, logikus menürendszerű, könnyen kezelhető érintőképernyős felülete. A klíma összes funkcióját dedikált gombról, tárcsáról érjük el.

Az egyetlen apró zavar a rendszerben, hogy bár a váltókar mögötti gombcsoportban lakik (a logikusan egy blokkba sorolt parkolással kapcsolatos dolgok mellett) a lejtmenet-vezérlő és a menetdinamikai kapcsoló, az összkerékhajtás központi osztóművének zárógombja valamiért a vezető bal térdéhez került, a vezetéstámogató rendszerek kis paneljére. De ennél nagyobb baja embernek ergonómiával sose legyen egy autóban!

A csomagtér hatalmas, hiszen a Santa Fe hét üléssel is kapható, méghozzá valóban használható a harmadik üléssor is – ha van. Ha nincs, akkor van 625-1695 liter hasznos tér a mankókerék felett. A hátsó üléstámlák elektromos reteszoldással a kocsi mögül is lebillenthetők. A raktérajtó motoros, kulcsról és műszerfali gombról is működtethető, de láblendítéssel nem nyitható.