Ha valamibe bele lehet, az a szeme. A LED-es csúcsfényszóró csodásan szikrázó fényjátékkal kel életre vagy kapcsol le minden nyitás-zárás után, tényleg varázslatos a látvány, akkor is, ha kintről nézzük, akkor is, ha a kis motorokkal külön forgatott fényforrások vetítési képét a kormány mögül figyeljük a garázsfalon vagy a kocsi körül a tárgyakon, útfelületen. (Érdekes, de műszakilag ez a csodálatos lámpa elmarad az élmezőnytől: éjszaka az automatika nem tudja kitakarni a szembejövő vagy a követett autót, csak a reflektort kapcsolgatja fel-le.)

A menetjelző LED-sávval is dolgoztak a dizájnerek. Ha közelebbről megnézzük a kis fény-gyöngysort, kiderül, hogy minden gyöngyszem rombusz alakú, ami azért vicces, mert a DS-nek valamiért a rombusz a legfőbb formai alapmotívuma. A hátsó lámpák fényrajzolata is igézőre sikerült, és az is látványos, ahogy a vezető ajtaja nyitáskor DS-emblémát vetít a földre.

A fényjátéktól eltekintve amúgy nem különösebben impozáns az autó. Nagy, a legújabb éles-agresszív dizájntrendet nem lekövető, inkább az egy brosúrával ezelőtti, kissé gömbölyded Audi-SUV-ok formájára emlékeztet az alapforma, látványos trükköket a kiegészítőkben, a tükrökben, felnikben, kilincsekben sem alkalmaztak a formatervezők. Érdekes, hogy a platformtárs, méretben is nagyon hasonló új Citroën C5 Aircross dizájnja mennyivel frissebbre, élénkebbre sikerült – az viszont vitathatatlan, hogy a DS 7 sokkal elegánsabb, fajsúlyosabb műtárgy.