Tudtam én, hogy ez lesz, tudtam, hogy a Citroën nem hagyja szó nélkül, hogy a divatmajmok elvették a kedvenc játékát. Az egyterű, az MPV: a Xsara Picasso óta ebben a műfajban verhetetlen volt a márka. Aztán jött a SUV-láz, és az emberek nem akartak többé kényelmes, tágas, világos belterű családi utazódobozokat. Terepjárókat akartak. Vagyis hát azt hitték, hogy azt akarnak. De persze hiányzott nekik a tér, a fény, a variálhatóság. Ezt próbálja most visszaadni nekik, nekünk a Citroën, de úgy, hogy azért a visszakapott kecske mellett a káposzta, a rossz úton, enyhe terepen is megmaradó használhatóság is megmaradjon.

Egy 1924-es veterán a történelmi emlékek felidézésére - mögötte pedig az új modell, a C5 Aircross

A C5 Aircross egy ötszemélyes kompakt crossover, olyan autók vetélytársa, mint a Mazda CX-5, a Ford Kuga, vagy (és ebben nincs semmi blaszfémia, ha a csúcsfelszereltségben tapasztalható minőségérzetet, komfortot, látványt nézzük) a Mercedes GLC, a BMW X3 vagy a Lexus NX. A C5 Aircross a prémium kompakt SUV-kkel összemérve sem marad alul, egy dolgot kivéve: ez a kocsi nem rendelhető összkerékhajtással. Egyelőre.