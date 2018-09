A vezetőülés tömése nagyon kemény, a kárpitelemek illesztései-varrásai kiugranak a síkból. A felfújható oldalpárnák jó tartást adnak, ebben nincs hiba, de a párna, a háttámla iszonyú kényelmetlen, hosszú távon pedig, akárhogy állítgattam, még a derekamat is megfájdította. Úgy tippelem, olyan 70 kiló lehet a határ, amíg még kényelmes az X4 motoros sportülése (én ennél jóval súlyosabb vagyok), aki ennél nehezebb és ilyen kocsit szeretne, mindenképp próbálja ki, milyen székkel esik neki a legjobban az ülés. Az ülés mellett a túl vaskos, normál kézzel nem átérhető karimájú sportkormány is remek érv amellett, hogy NE rendelje meg a kétmilliós M-csomagot senki az X4-hez. Szerencsére ez nem is kötelező.

Az autó bordó bőrkárpitja amúgy nagyon tetszett, a sok szörnyű, természetellenes narancsszín, kék és élénkbarna bőrkárpit után ez kifejezetten elegáns és jólesően sportos a valóságban is, nem csak a képeken. És tényleg olyan jól passzol a bordómetál fényezéshez, mint a fotókon látszik:

A műszerfalon semmi meglepő nincs, pont olyan az egész, mint az összes többi, méretben hasonló mai BMW-ben. A modellváltással az X4-be is megérkezett az érintőképernyős központi kijelző, a virtuális műszeregység, a minden információt megmutató Head-Up Display, sőt: még a Display Key is. Az érintőképernyős slusszkulcs nagyon gyorsan merül, ha használjuk, és gyakran ellenőrizzük rajta a zárak helyzetét meg a tank töltöttségét, vagy programozzuk rajta az előklimatizálást – mert ezt is lehet. De sebaj, hisz a váltókar előtti induktív töltőn a kulcs is feltölthető menet közben, kábeldugdosás nélkül. Az új X4-hez már rendelhető a menüből változtatható színű háttérvilágítás és az illatpatronos légfrissítés is.

Ami a legmegdöbbentőbb az X4-ben, az a tágas utastér. Az új platformon 2,8 méternél is nagyobb tengelytávolságon a hátsó üléssort is sikerült úgy kialakítani a kupétető alatt, hogy fejtérben 180-190 centiig, lábtérben még bőven efelett sem kell kényelmetlenséget vállalni a szépség, vagy legalábbis a divat miatt. Komfortban is minden rendben van, immár hátra is rendelhető ülésfűtés például.

A csomagtér is hatalmas, fél köbméter feletti a befogadóképessége. Az ötödik ajtót motor nyitja, alárúgásra is, természetesen, a megemelt padlólapot elegánsan kitámasztja egy gázteleszkóp. A hátsó ülés támlái kis karok meghúzására billennek – ha igazán kekec akarok lenni, akkor itt azért felemelhetem a mutatóujjam: 22 millióért akár vissza is állíthatná őket egy-egy motor, de ilyen opció persze nincs.