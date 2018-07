A vezetési élmény alapvetően megfelel annak, amit egy Jaguar-emblémás SUV-től elvár az ember. A futómű a magas építés dacára nagyon is feszes és precíz, a kormányzás közvetlen és élénk, a fékek harapósak, a váltó pedig szorgalmasan rakosgatja a kilenc fokozat valamelyikét a motor mögé (bár gyors gáz-fék váltással zavarba hozható). Az E-Pace olyan szabadidő-autó, ami terepen messze nem olyan kényelmes, mint gondolnánk, noha szinte mindenütt elboldogul, ahová el meri vinni a gazdája, ellenben aszfalton méretét meghazudtolóan gyors, agilis, sportos. Legközelebbi konkurensének gy M-csomagos BMW X4-et érzek – erre utaltam a címben is.

Meg arra, hogy a motor bizony, ha húzatjuk kicsit, elkezdi leordítani a prémiumságot. Magasabb fordulaton rezonál és kerreg, nem szép az akusztikája. Még jó, hogy nem nagyon jár magasabb fordulaton, hisz 150-nél is épp csak elhagyja a 2000-et kilencedikben:

Sok, az E-Pace-ről szóló cikkben olvastam, hogy a kocsi nehéz. Hát izé. Ez a kocsi katalógus szerint 1843 kilogramm. Egy szintén 4×4-es, automata, kétliteres dízel X3-as BMW pedig, na, mennyi? 1825. Úgyhogy erről talán ennyit.

Amúgy a kabin csendes, a szélzaj a függőleges orr, a nagy tükrök dacára nem túl erős. A klimatizálás csendes és finom, plusz jár még egy nagy piros pont a Jaguarnak, amiért még arra is gondolt, hogy a motor leállításakor behúzza a nagy tetőablak árnyékoló rolóját, így az utastér kevésbé melegszik fel a napon az álló kocsiban. A tesztautó 850 ezer forintos Meridian Surround audiorendszere fantasztikusan szólt. A tízcolos érintőképernyős HMI-n a megjelenítés nem a legszebb a kategóriában, a menü kezelhetősége átlagos.

A Head-Up Display is megfelel (végre) a prémiumszegmensnek: az XE-ben megismert szörnyű, primitív, irizáló rémség helyett egy kulturált, sok infót megjelenítő, éles és szép képű másod-műszeregységet kap a tulaj a szeme elé, ha megrendeli a 370 ezres extrát.

A vezetéstámogató rendszerek a Fordokban tapasztaltakhoz hasonlóan működnek, inkább hatásosak, mint komfortosak. A sávtartó határozottan, erőszakosan löki el a terelővonaltól a kocsit, ha elandalodnánk, a holttérfigyelő rendszer pedig akkor is ellenkezik egy kis kormányfeszítéssel, ha túl hamar vágnánk be egy megelőzött kocsi elé, ha a sávtartó nincs is bekapcsolva. A követőradar nagyokat fékez utoléréskor és nagy távolságot tart: inkább biztonsági, mint kényelmi extra ez is a kocsiban.

A fogyasztás sok, nem nagyon gyors autópálya mellett 8,2 literre jött ki átlagban (a számítógép 7,8 litert mutatott, a kis hamis). Ez nem kevés, de az extravagáns forma, a nagy kerekek, nagy homlokfelület mellett az Euro 6-os világban vállalható – bár egy kétliteres dízel Merci vagy BMW ekkora bódéban azért fél-egy literrel kevesebbet szokott enni, megfigyelésem szerint.