Ahogy a külső, úgy az utastér is egyértelműen MINI, izgalmas formák, prémiumkivitelben. Jó összeszerelési és anyagminőség jellemzi a kisautó utasterét. Továbbra is megvannak a minis megoldások, közülük is a leglátványosabb billentyűsor a váltókar előtt, illetve a műszerfal közepén lévő nagy kerek motívum.

Míg korábban itt a sebességjelzőt találtuk, mára ez már csak formajegy, amely keretezi az immár alapfelszereltségként adott 8,8 colos érintőképernyőt. Ha a hangulatvilágítást is megrendeli az ügyfél, a lézergravírozott keret is követi a színt. Menüje a BMW iDrive-jának leszármazottja, ennek megfelelően kellően gyors és könnyen kezelhető, a kézifék alatt lévő panelről a csempeszerű megjelenő ikonok érintésekkel is aktiválhatók. A kijelző képe aprólékos és tűéles, a Cabrióban még nyitott tető mellett is jól látható.

Nem ilyen tökéletes a vezető előtti feláras képernyő, amely erős fényben nehezebben olvasható. Ívelt tablet formája izgalmas, illik a MINI-hez, de a csalódás akkor jön, amikor rájövünk, hogy a képe nem változtatható. Ha közelebbről megnézzük, kiderül, miért. Bár nem látszik elsőre, csak részben digitális, a fordulatszámmérő például mutatós.

A mostani frissítés nyomán kevesebb krómot találunk az utastérben. Így a műszerfal két szélére helyezett szellőzőrostélyokat fekete keret övezi, miközben a középső szellőzőrostélyok új formát is kaptak. Ha túllépünk az alapmodellek főként fekete belsőjén, nagyon különlegessé tud lenni a MINI utastere. Látványos borítások, huzatok dobhatják fel az alapvetően jó anyagokból építkező utasteret.

Újdonság a képeken is látható sárgás árnyalatú huzat a sportülésekhez, ami csak egy a több új ülésborítás közül. A műszerfalra is számos egyedi betét választható, hiszen a MINI egyik alapüzenete az egyedire szabhatóság. A MINI alapülése inkább kényelmes, míg a combtámaszos sportülés azoknak lehet igazán vonzó, akik kihasználnák a futóműben rejlő potenciált egy-egy komolyabb menetnél.

Ülése kissé magas alappozícióban van, vélhetően azért, hogy a hátul ülők lábfeje becsúszhasson alá, így nyerve plusz helyet, az egyébként nem túl tágas hátsó részen. A próbált kabrióban magam mögött (178 cm) nehezen férek el. Be tudtam ülni, de hosszabb utat így megtenni, nem kényelmes. Elöl is passzentos az érzés, de itt jut elég hely.

Kormányból immár minden modell a sportosabb kivitelűt kapja, amely 2021-re a korábbinál is vastagabb karimájú. Természetesen számos funkció működtethető róla, ezek gombjai a letisztultság üzenet mellett egy síkba kerültek a frissítéssel. A kormányfűtés is elérhető lett.