Könnyen rávágják sokan, hogy a MINI-knek gokart szerű vezetési élménye van. Annyira bejött ez, hogy ma Sport módot kapcsolva megjelenik egy kis gokart piktogram a műszerfalon. De milyen is gokartot vezetni? Egyrészt nagyon akarni kell, mert annál közvetlenebb élmény nincs. Másrészt iszonyú fárasztó, harmadrészt másnak fáj tőle a hátad, a derekad, mindkét karod és a tenyereid.

Ha ezeket is hozzá vesszük, akkor a MINI tényleg tökéletes gokart élményt ad. Mert a JCW futóműve könyörtelenül kemény, akárcsak egy gokarté. De már annyira, hogy egy átlagos minőségű hazai útburkolaton már szabályosan rossz vele menni. Mondjuk inkább úgy, hogy itthon nagyon kevés olyan kilométer van, ahol felhőtlen lesz a kemény futómű okozta élmény. Aztán ott a kormányzás, szintén betonkemény, a zajok, a zörgések a tetőszerkezet felől és a súlyos érzet, mert a kormányt sem puhították el a hétköznapi sofőr kedvéért.

Óriásit lehet menni a Cooper JCW-vel, ha minden körülmény adott. Kőkemény, nem dől és kanyarodni is talán ez tud a legjobban a hot hatchek közül. De mint minden, ez is változik és idővel a MINI-kből is szép lassan eltűnt a lélek. A Pirelli P Zerókon nem fordul olyan jól, mint kéne, hamar kezdi tolni az orrát. A kemény futómű olyan elpattogásokat okoz, amiket meló kidolgozni és hamarabb ununk rá erre a melóra, mintsem élvezni tudnánk a rendes autózást.

Ehhez jön hozzá a frissített motor dühítően lomha gázreakciója, a váltó pofoznivaló lustasága és a kipufogórendszer WLTP által elvett karakteres hangja. A JCW hajtáslánca tompa. Várjuk a tűzijátékot, csak várjuk, de valahogy nem jön, nincs katarzis, elmarad a felhőtlen élmény és inkább hazafelé fordítjuk a Cooper csinos orrát. Nem baj, mert a Harman/Kardon hifi baromi jól szól, ezekben a sportülésekben órákat tudnánk csak úgy üldögélni is és a krúzolós élmény is élmény tud lenni, nem kell mindig veretni. Ugye?

Nyitott tetővel nagyon nagy élmény, elég jó a szélvédelem is és ezen még a hátra beszúrható szélvédő hálóval is javíthatunk. Ennek a minőségérzete sem túl jó, nyeklik-nyaklik, de a dolgát azért elvégzi. Ilyenkor nincsenek zavaró zörgések, de megmarad a fárasztó keménység, ami miatt már csak egy órás utazás, egy szimpla helyváltoztatás is maradandó élmény lesz, nem jó értelemben.

Kabriózni elég jó vele, a városban, ahol nincs nagy tempó, esetleg az úthálózat is jó és még a hőmérséklet is kiadja, hogy nyitva legyen a tető, ez egy nagyon vidám dolog. Még mindig ujjal mutogatnak rá, az emberek élvezik a látványát, amivel teljesen egyet is értek. De pont az a fűszer veszett el belőle, amiért ezeket igazán élvezhette, aki a kormánya mögött ül. Megmaradt a miniség, a stílus, a külalak, de hová lett az íz?