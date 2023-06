A hűtőmaszkot, a fényszórókat és a logót egységbe foglaló Opel Vizort kapott a Corsa. A márka nagyobb típusainál már alkalmazott stíluselem ellenpontjaként a csomagtérajtót nagyméretű Corsa felirat díszíti.

A képeink többségén látható sötétszürke fényezés is új, ahogy a fényszóró is: a korábbi négy helyett oldalanként hét szegmensből áll a mátrix LED lámpatest, így még pontosabb az adaptív világítás.

Az utastérben új kormánykerék és apró váltóvezérlő egység, megújult infotainment szoftver, valamint opciós, digitális műszeregység jelzi a ráncfelvarrást. Az okostelefonok integrációja mostantól nem igényel vezetékes csatlakozást.

A hajtáslánc-kínálat belső égésű és elektromos tagja is megújult. Utóbbi az eddig is rendelkezésre álló 100 kW-os hajtáslánc és 357 kilométeres hatótávolság mellett elérhető a Stellantis-csoport más márkáinál már bevezetett 115 kW-os (156 LE), 402 kilométeres konfiguráció is.

Ami pedig a benzines kínálatot illeti, a 100 és 136 lóerős egység egyaránt 48V-os mild hibrid rendszert kap, amihez új, duplakuplungos sebességváltó társul.