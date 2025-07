Az Alpine márka hetven éves fennállásának egyik fénypontja volt, amikor 1973-ban, a frissen létrehozott WRC (rali világbajnokság) legelső évében megkaparintotta a konstruktőri világbajnoki címet. A későbbiekben néhány jelentős futamgyőzelemtől eltekintve nem termettek már ilyen babérok a cégnek, ez azonban elég ahhoz, hogy izgalomba jöjjünk annak hallatán, hogy ismét rali versenyautót épített az Alpine.

Annyira persze nem nagy a szenzáció, hiszen az A110-es modellből 2019 óta létezik rali versenyváltozat. Most azonban abból a tisztán elektromos A290-esből készült raliautó, amely az egykori R5 közvetlen leszármazottjaként kezelt Renault R5 E-Tech Electric modell sportváltozata, és ilyenformán az egykori ralilegendához, az R5 Turbóhoz is fűzik távoli rokoni szálak.

Az Alpine nem a rali felsőházában indítja újoncát. Első körben egyetlen típusralit szerveznek, még az idei évben, ahol a modell első vásárlói összemérhetik tudásukat és autójuk erejét a leendő versenytársakéval.

A későbbiekben helyi és regionális bajnokságokban, futamokon is elindulhat majd az A290 Rallye. A privát pilótáknak műszaki támogatást és speciális töltési megoldásokat is kínál az Alpine, valamint természetesen a szokásos ajándéktárgyak sem maradnak el, mint ahogy valószínűleg az autó színvonalát javító kiegészítők, tuningcikkek is megvásárolhatók lesznek – erről egyelőre csak vázlatosan nyilatkozik a cég.

Az Alpine A290 Rallye-t a legfrissebb FIA szabályzatot követve építették meg, a Sabelt versenyülések és a hegesztett bukókeret egyaránt megfelel az előírásoknak.

A 220 lóerős, 300 Nm-es motor az első kerekeket hajtja, kanyarban ZF részlegesen önzáró differenciálmű segíti a kigyorsítást. Az erőátvitelt és a motorvezérlést egyaránt feljavították.

A fékrendszer elöl 350 mm-es tárcsákat alkalmaz hatdugattyús nyergekkel, hátul 280 mm-es tárcsába harap az egyetlen dugattyú. Az ABS speciális motorsport-vezérlést kapott. Az autókról a hidraulikus kézifék sem hiányzik.

A futóművet az Alpine Racing módosította, ALP Racing lengéscsillapítókat, egyedi EVO Corse keréktárcsákat (8′ x 18′ méretben) és Michelin Pilot Sport A abroncsokat kapunk.

Az A290 Rallye hanggenerátorát is átprogramozták, az új hangzás a gázpedál-pozíciótól és a menetsebességtől függően változik.

Az Alpine A290 Rallye induló nettó ára 59 990 euró, azaz 24 millió forint. A modell dinamikus bemutatkozására a Goodwoodi Sebességfesztiválón kerül sor július 10-én.

