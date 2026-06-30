Ilyen nagy melegben, amilyen az elmúlt napokban itthon is van, nem azzal van a gond, ha valaki normál módon teletankolja az autóját, hanem azzal, ha az első kattanás után még tovább erőltetjük a tankolást.

A töltőpisztoly automatikus leoldása nemcsak azt jelzi, hogy a tank megtelt, hanem abban is segít, hogy megmaradjon a gyártó által tervezett tágulási tér – ecseteli az Auto Motor und Sport.

Sokan azt hiszik, hogy már a benzinkút tartályában vagy a töltőoszlopban veszélyesen felmelegszik az üzemanyag. Valójában a föld alatti tárolókban a benzin és a gázolaj még kánikulában is viszonylag hűvös marad. A nagyobb hőterhelés akkor éri, amikor bekerül az autó tankjába, majd hosszú időre leparkolunk egy árnyékmentes parkolóba. Ekkor kezdhet el érdemben tágulni az üzemanyag.

Ez önmagában nem probléma, mert az autók üzemanyagtartályában van erre fenntartott hely. A baj akkor kezdődik, ha valaki az első kattanás után újra és újra rányom a pisztolyra, és még litereket próbál beletuszkolni az autóba. Sokan elmennek addig a szintig, amikor már szemmel láthatóan csurog van a tank.

Így tágul az üzemanyag térfogata:

Teletank mennyisége (liter) Külső hőmérséklet Benzin Gázolaj 40 +10 °C kb. 0,3 – 0,5 liter kb. 0,3 liter 40 +20 °C kb. 0,7 – 1,0 liter kb. 0,7 liter 60 +20 °C kb. 1,0 – 1,5 liter kb. 1,0 liter 80 +20 °C kb. 1,3 – 1,9 liter kb. 1,3 liter 80 +30 °C kb. 1,9 – 2,9 liter kb. 2,0 liter

Ilyenkor nem egyszerűen a tank lesz tele, hanem a biztonsági tágulási tér, a csövek és egyes rendszerelemek is megtelhetnek üzemanyaggal. Az Auto Motor und Sport szerint típustól függően akár további 17 liter is kerülhet olyan helyekre, amelyeket nem rendes tanktérfogatnak szántak.

Ha ezután az autó a tűző napon áll, a táguló üzemanyagnak már nem marad hely. Ennek következménye lehet, hogy az üzemanyag kifolyik a tankból, illetve az is, hogy folyékony üzemanyag kerül a párolgásgátló rendszerbe (EVAP). Ennek a rendszernek az a feladata, hogy megakadályozza a környezetre káros szénhidrogének szabadba jutását az üzemanyag párolgása során. A keletkező gőzöket egy aktívszénszűrővel töltött tartály felé vezeti, amely hatékonyan megköti azokat. A motorvezérlő elektronika (ECU) a megfelelő üzemi körülmények elérésekor egy mágnesszelep nyitásával gondoskodik róla, hogy a szívócsőben keletkező vákuum a szénszűrőben tárolt gőzöket az égéstérbe juttassa, ahol azok a normál üzemanyaggal együtt elégnek.

A nyári tankolási szabály tehát egyszerű: nem kell fél tankkal járni, de a töltőpisztoly első kattanása után érdemes megállni.