Igazi sikertörténetnek számít a Ferrari hiperautója, a 499P, mellyel az olasz márka amióta visszatért az endurance-világbajnokság (WEC) csúcskategóriájába, minden évben megnyerte a Le Mans-i 24 órást.

A maranellóiak amellett, hogy az elmúlt három alkalommal nem találtak legyőzőre az ikonikus viadalon, az idén jó eséllyel pályáznak a világbajnoki címre is, de a bahreini szezonzárón még elronthatja az örömüket a bajnokságból az év végén kiszálló Porsche.

A képre kattintva galéria nyílik:

6 fotó

Úgy tudni, a közeljövőben magánkézbe kerülhet a 499P-k egyike egy, a Ferrari által szervezett, ugyanakkor zártkörű árverés keretében. Az aukción csak az elit gyűjtők számára létrehozott Hyperclub közösség tagjai vehetnek részt, és ők sem hétköznapi módon juthatnak hozzá.

Két év telt el azóta, hogy a Ferrari mélyebben beleásta magát a kriptovaluták világába, így már virtuális fizetőeszközt is elfogadnak az ügyfeleiktől. Az árverésre bocsátott 499P esetében is hasonló sémát követnek majd, azzal a különbséggel, hogy még a rendelkezésre álló tokenek számát is korlátozzák, tovább fokozva az exkluzivitást.

Az aukció átláthatóságát és biztonságát a digitális pénzeszközökre specializálódott Conio fogja biztosítani: a bankok számára kriptovaluta-tárcát és más B2B megoldásokat kínáló vállalat a mesterséges intelligencia segítségével fogja ellenőrizni az ajánlatokat, valamint a potenciális tulajdonosok hitelességét – írja az Autoweek.