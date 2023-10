A Tesla nyomdokaiba lépett a Ferrari, így az olasz márkánál már kriptovalutával is lehet autót vásárolni. Első ízben az Egyesült Államokban vezették be az új rendszert, de a gazdag ügyfelek kérésére Európára is kiterjesztik a lehetőséget – írja a Reuters.

A Ferrari a piac és a kereskedők igényeire hivatkozva döntött az új fizetési mód bevezetése mellett, mivel számos ügyfelük forgatja kriptoeszközökben a vagyonát.

Enrico Galliera, a Ferrari marketing- és kereskedelmi igazgatója a hírügynökségnek nyilatkozva arról beszélt, hogy az új szoftverek bevetésével, továbbá a megújuló források szélesebb körű felhasználásával lényegesen csökkent a kriptovaluták szénlábnyoma – még ha nem is az összesé –, olyan mértékben, hogy az a Ferrarit is segíti abban, hogy 2030-ra teljesen karbonsemlegessé váljon.

Az alternatív fizetési mód elfogadásában mindenki mást megelőzött az autóiparban a Tesla, amikor 2021-ben bejelentette, hogy bitcoint is elfogad. Ez azonban nem tartott sokáig, Elon Musk vezérigazgató ugyanis a környezetvédelmi aggályokra hivatkozva leállította a kriptoalapú fizetési módot. A bitcoint azóta is rengeteg kritika éri az energiaigényes bányászata miatt, ellenben a második legnagyobb kriptoeszköz, az Ethereum sokat javult ebben a mutatóban.

Galliera nem árulta el, hány autót szándékozik eladni a Ferrari a kriptopiac bevonásával, de azt megerősítette, hogy a leadott rendeléseknek köszönhetően 2025-ig teljesen lekötött kapacitás mellett dolgoznak az olaszok. A maranellói márka tavaly 13 200 darab, 200 ezer és 2 millió euró, azaz 77-768 millió forint közötti értékű autót adott el.

Az újítás kapcsán Galliera azt is leszögezte, nem jár különdíjjal vagy felárral a kriptovalutás fizetés, ami egyelőre bitcoinnal, Ethereummal és USDC-vel lehetséges. A Ferrari azonban nem tartja meg a kriptovalutákat, a BitPay nevű vállalat azonnal hagyományos valutára váltja a beérkező utalásokat, így védekezve a kriptoárfolyamok hirtelen ingadozásaival szemben.