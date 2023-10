Tavaly szerencsém volt élőben megtekinteni egy Ferrari-versenyautó bemutatóját: mint utólag kiderült, rég volt olyan premierje a maranellóiaknak, amit ekkora siker követett, ugyanis a 499P le mans-i győzelmet hozott a márkának. Egy év elteltével ismét Olaszországba voltunk hivatalosak, ismét a Finali Mondialira, ezúttal Mugellóba.

Leszámítva az eltérő helyszínt, hasonló forgatókönyvre lehetett számítani, mint tavaly. Mégis más volt ez az esemény, hiszen tavaly nyílt titok volt, mi lesz a fő attrakció, idén viszont senkinek nem lehetett fogalma arról, milyen nagy bejelentésre készülnek a toszkán versenypályán. A kisebb bejelentést már előre beharangozták: élőben debütált a 296 Challenge is, de erről majd később.

Ismerős volt a helyzet: a világpremier előtt irány a kívülről ártatlannak tűnő, belül kvázi beléptetőrendszeres helyiség, ahol vagy leadjuk telefonunkat, vagy matricát ragasztanak kamerájára. Ezt követően a privát leleplezés helyszíne jön, ahol a vörös lepel alatt lapul valami.

Világító helyzetjelzőjéről és a hátsó szekció alakjáról azonnal felismertem, hogy a 499P – vagy valami ahhoz hasonló autó – rejtőzik a lepel alatt, de öltetem nem volt, hogy pontosan mit láthatunk majd. Nem is lehetett volna, ugyanis az, amit a Ferrari csinált, példátlan.

A maranellóiak gyakorlatilag fogták Le Mans-győztes versenygépüket, kicsit átalakították a borítás alatt a dolgokat,

és ezzel megszületett a 499P Modificata, az autó, mellyel bárki endurance-versenyzőnek érezheti magát. Meg lehet ugyanis venni.



Ez az autó nem fog egyetlen versenysorozatban sem indulni, de még utcára sem lehet majd vele hajtani legálisan. Sorsa ugyanaz lesz, mint a közúti forgalomba szintén nem engedhető, pályaautózásra azonban kiválóan alkalmas XX-autóké: az FXX-ekhez, az FXXK-khoz vagy épp az 599XX-ekhez nagyon gazdag ügyfelek – akik úgymond a Ferrari-család tagjai – vásárolhatnak a versenyautónak látszó nem versenyautóból, hogy zárt pályán élvezzék a képességeit. A Ferrari Challenge kísérőprogramjaként járják a világ versenypályáit, köztük jövő évi negyedik állomásként a Balaton Park Circuitet is.

Hogy mikor jönnek hozzánk, azt pontosan még nem tudjuk: a 499P Modificata bemutatóján a június 5-7. szerepelt dátumként a balatonfőkajári látogatás mellett, viszont a Ferrari Challenge versenynaptárában az egy héttel korábbi időpont látható.

Hasonlóan a többi XX-es és kísérőként szintén jelenlévő versenygéphez, az autókat a Ferrari szervizeli és tartja karban majd, a tulajdonosnak csak fizetnie kell és élveznie a Hypercar-élményt – a programok során az F1-es Ferrarikkal osztozva az aszfaltcsíkon. Bár kifizetik, a többi XX modellhez hasonlóan ezt az autót sem vihetik haza az ügyfelek, azokat Maranellóban őrzi majd a Ferrari és az általa rendezett eseményeken találkozhat vele a tulajdonos.

Külsejét illetően a 499P Modificata egy fikarcnyit sem különbözik a 499P-től, a légterelő elemek is változatlanok. A vezetőfülke is ugyanolyan, benne a kismilló funkciós versenykormánnyal, digitális visszapillantó tükörrel és egy halom egyéb gombbal. Ülése nem állítható, a megfelelő lábpozíciót a pedálok tologatásával lehet megtalálni. Olivier Beretta korábbi F1-es versenyző és hatszoros le mans-i győztes szerint egy nap kell az autó betanuláshoz, de utána zsigerből jön, hogy a mérnök kérésének megfelelően tekerjen valamit a sofőr a kormány gombjain.

A 499P és a Modificata közötti minden eltérés technikai jellegű. A Ferrari az autót nem a WEC Hypercar-szabályrendszere szerint építette, így például arra sem volt szükség, hogy csak 190 km/óra felett kapcsoljon be az első tengelyen a villanymotor. Miért ne menjen minden azonnal?

Ezzel gyakorlatilag összkerékhajtásúvá vált a hétsebességes szekvenciális váltóval szerelt autó, a kanyarkijáratokon több első tapadással a 499P-hez képest. Alapteljesítménye 696 lóerő, ezt a hátsó tengelyt hajtó 2,9 literes, 120 fokos hengerszögű turbós V6-ostól, illetve az első kerekeket forgató, önmagában 200 kW-os (268 LE) villanymotortól kapja. Erre jön még rá a push to pass rendszer: az F1-ből ismert KERS-hez hasonlóan egy aktiválásra pályától és akkumulátortöltöttségtől függően legfeljebb 7 másodpercig kap löketet a pilóta. Nem himihumizott a Ferrari, a kormány jobb hátulján található gomb megnyomásával 160 lóerővel nő a teljesítmény. Így jön ki a névleges 857 LE.

A legkomolyabban a futóműhöz nyúltak hozzá a Ferrari emberei. Ennek alapvetően egy oka van: míg a WEC-ben a Michelin a hivatalos gumiszállító, addig a Ferrari Challenge partnere a Pirelli, ez pedig számos módosítást igényelt.

A 18 colos abroncsokkal kapcsolódó nyomórudas, elöl-hátul kettős keresztlengőkaros felfüggesztést úgy hangolták a fékrendszerrel együtt, hogy a vezetés élményszámba menjen, az autó viselkedése pedig kiszámítható maradjon. Fontos szempont ez olyankor, amikor az autóba ülő pilóták képességei között jelentős eltérés lehet. A motorhangolást is ennek megfelelően végezték, a rendszerbe integrálva egy kipörgésgátlót, illetve egy rajtasszisztenst is.

Enzo Ferrari büszkén csettinthet, ha látja valahonnan az autót: a 499P Modificata egyértelműen azért épült, hogy pénzt keressen vele az autógyártó, finanszírozva ezzel a versenyprogramokat. Ez az összeg nem kevés: autónként 5,1 millió euró (majdnem 2 milliárd forint) adók nélkül, de a vásárláshoz jár két év teljes körű asszisztencia is a Ferraritól.

Vágyott darab lehet a jármű, egyelőre még nem meghatározott, de nagyon limitált példányszámmal. 2024 elejére három már biztosan elkészül belőle, ugyanis azt mondták, ennyi már a jövő évi első Ferrari Challenge-hétvégén, Mugellóban fel fog tűnni a pályán a Sport Prototipi Clienti programban.

Finali Mondiali

Ha van a Ferrari számára fontos hétvége egy évben, az a Finali Mondiali. Erre a pár napra a világ minden szegletéből összejönnek a Ferrari Challenge-pilóták, összesen úgy 120-140-en az európai, az észak-amerikai, valamint a nemzeti szériák közül jelentősnek mondható brit és japán sorozatból.

A Finali Mondiali alapvetően értük van: szezonjaik összeérnek, az utolsó olaszországi versenyhétvége mindenkinek közös, egyfajta bajnoki döntőnek is beillő esemény ez. A pilótákkal jön csapatuk is, és ez az, ami a Ferrarinak igazán fontos.

A Ferrari Challenge minden egyes istállója ugyanis olyan alakulat, melyet a világon található Ferrari-dílerek és szervizek üzemeltetnek, azaz munkakapcsolatban is állnak az anyacéggel. Ilyenkor köszönik meg személyesen is mindenkinek a Ferrariért tett egész éves erőfeszítését, és ennek köszönhető magának a versenysorozatnak is a családias légköre, ahol a pilótatársak segítik azokat, akik egyfajta ugródeszkaként tekintenek karrierjükben erre a sorozatra.

Közben persze a nézők is remekül érzik magukat, akik szakadatlan lelkesedéssel éltetik kedvenc márkájukat, és láthatnak, na meg hallhatnak a pályán rengeteg különleges versenygépet a korábbi Forma-1-esektől kezdve a ritkaságszámba menő XX-program autóin át a közelmúlt GT-versenyeit leuraló bestiákig.

Képek a 2023-as Finali Mondialiról Mugellóból – galéria: