Világcsúccsal robban be a színre az új Ferrari versenyautó

Európában és Észak-Amerikában már jövőre a 488 Challenge Evo helyébe lép a Ferrari 296 Challenge, amely részben a 296 GT3 versenyautó megoldásait alkalmazva írja újra a Ferrari márkakupák paramétereit, ígéri a Ferrari.

Miközben a 2992 köbcentis V6-os motor a GT3 szériában 600 lóerő körül teljesít, a szigorú korlátozások itt nem érvényesek, ezért a 296 Challenger csúcsteljesítménye eléri a 700 lóerőt, az ebből következő 234 LE /liter fajlagos teljesítményével pedig új kategóriarekordot állít fel.

A 296 Challenge tervezői ugyanakkor az aerodinamikai csomagra is kiemelt figyelmet fordítottak: az állítható hátsó szárny 250 km/óránál legagresszívabb pozíciójában 870 kilogrammot meghaladó leszorítóerőt fejt ki a hátsó tengelyre.

Ugyancsak itt mutatkozik be az ABS EVO Track rendszer, a 296 GTB fékvezérlésének a továbbfejlesztett változata. A speciális karbon-kerámia fékek (CCM-R Plus) nem csak nagyobb fékerőt tudnak kifejteni, de a fáradásra is kevésbé hajlamosak. A futóműcsomagot a 19 colos kerekekre szerelt, egyedi fejlesztésű Pirelli abroncsok teszik teljessé.

A Ferrari 296 Challenger hivatalos világpremierjére október 22-én kerül sor, a hiányzó műszaki adatokat várhatóan akkor közli a gyártó.