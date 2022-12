A furán nyíló ajtókon bejutva az MX-30 belsejébe már a megszokott, Mazda környezet fogadja az autóst, minőségi anyagokból, elegáns formákból állították össze az utasteret. Az ajtókilincstől a szellőzőnyílásokon át a középkonzol vezérlőtárcsájáig minden jó fogású, klasszul működő valami, a parafabetétek pedig a környezettudatosságra utalhatnak, ugyanúgy, mint ahogy az is, hogy egyes kárpitok újrafelhasznált anyagokat is tartalmaznak.

Bár digitális kijelzővel rendesen ellátták az autót, három is van belőle, a műszerfal egy részén kívül a középkonzolon alulra és felülre is jutott egy-egy monitor, plusz ott a head up display is, mégsem hagytak fel a vezetés közben kényelmesebben és biztonságosabban kezelhető gombok használatával és megmaradt az iDrive-szerű kerek vezérlőtárcsa is, a menüben navigáláshoz. Műszerfala középen egy változtatható információkat mutató kijelzőből áll, mellette energiaáramlás-mérő és az akkumulátor töltöttségét és hőmérsékletét mutató analóg műszer került.

Kedves dolog, hogy a klímavezérlés érintőképernyős gombjai mellett a valódiakat is kapott, és megmaradt a hangerőszabályzó tekerentyűje is, van benne USB, 12 voltos és 230 voltos, 150 Watt teljesítményű aljzat is. Igaz, kicsit nehézkesen megközelíthető helyen.

A lebegő konzolon trónoló fokozatválasztó viszont túlzás egy villanyautóban, ahol ezt a funkciót egy egyszerű elektromos kapcsoló is simán megoldja. Ülései kényelmesek, elöl még némi oldaltartást is adnak, és itt helyben sincs hiány. Egy sorral hátrébb beszűkül az élettér, 190 centivel sehogy sem fértem el a vezetőülésből hátra ülve. Ennek ellenére átlagmagassággal élhető lehet a második sor is, de az önállóan nyithatatlan hátsó ajtó és a szűk ablakok nem sokat segítenek abban, hogy tágasnak érződjön a hely.

Csomagtartója alapból 366 literes, lehajtott háttámlákkal pedig 1171 literesre bővíthető, ilyenkor sík felületre lehet pakolni a rakományt, és még a padló alatt is van egy kis rekesz, mindenféle kötelező felszerelésnek. A csomagtartó ajtaja kézzel nyitható, nincs benne motoros segítség, de nem is igazán van rá szükség.