De az európai flottafogyasztási számítások kikényszerítik a konnektoros hibridek illetve az akkumulátoros elektromos autók forgalmazását. Mivel a Mazda a jövőben is szeretne jól keresni a viszonylag nagy szén-dioxid-kibocsátású CX-5-ön, a CX-30-on vagy a Mazda6-on, szüksége lett egy villanyautóra . Az MX-30-ban elsősorban az érdekelt, hogy a flottafogyasztási előírások teljesítéséhez szükséges autó egyben szükségmegoldás is?

Villanyautóügyben a japán autómárkák zöme része erősen szkeptikus, mind környezetszennyezés-csökkentési képességeiket, mind eladhatóságukat tekintve. Jó okuk lehet rá, hogy az akkumulátoros elektromos autók terén a Honda, a Mazda, a Subaru, a Suzuki és a Toyota is a fontolva haladók közé tartozik, pedig benzines-elektromos hibridje és üzemanyagcellás szériaautója a Hondának és a Toyotának is régóta van.

Külső

Egy elektromos autó piaci fogadtatása mindig kockázatosabb a régóta gyártott, könnyebben tervezhető darabszámokat hozó benzines, dízel vagy gázüzemű modellekénél. Emiatt a Mazda nem bízta véletlenre a dolgot és az elektromos hajtást egy félmagas városi crossoverbe tette be először. Ezzel a kategóriával a legnehezebb mellélőni.

Élőben a 4395 mm hosszú, 1795 mm széles, 1555 mm magas és 2655 mm tengelytávolságú autó nem olyan púpos, mint a fotókon

Orra csont nélkül illik a márka modellsorába, nemes hűtőrácsával és szép vonalú fényszórójával. A csőszerű hátsó lámpa érdekes, a C-oszlopon lévő, fémbe préselt Mazda nyomat kimondottan szép. Sajnos mellette az ELECTRIC felirat közel sem ilyen igényes, ahogy a Skyactiv felirat elé biggyesztett kék E betű sem éri el azt az esztétikai minőséget, amit az autó orra.

Élőben a 4395 mm hosszú, 1795 mm széles, 1555 mm magas és 2655 mm tengelytávolságú autó nem olyan púpos, mint a fotókon. A kizárólag 215/55 R18-as kerekeket kapó Mazda jó kiállású, érdekes és helyenként kifejezetten szép részletekkel kicsinosított villanyautó. A lélekpiros (soul red) színű autót a kontrasztos tetőszín is feldobja.

Különlegessége a középső tetőoszlop nélküli karosszéria egymással szembenyíló ajtókkal. A Freestyle-ajtó a szénszálerősítésű műanyag kardántengelyes RX-8-ra emlékeztet. A kasztni középső tetőoszlop nélkül is kellően merev, a Mazda igen jó eredményre számít az Euro NCAP-törésteszten.

Belső tér

Belül is kedvező az összkép, a túlnyomórészt igényes és szép megoldásokat néhány olcsó hatású műanyagelem árnyalja. A légkondicionáló hőmérséklet-állítása érintőfelületen működik, mindennemű buktató nélkül.

Hátra beszállni és onnan kijutni csak az azonos oldali első ajtó nyitása után lehet. Az egész éppoly kellemetlen és idegesítő, mint a BMW i3-ban. A térkínálat jobb annál, amire számítottam. A tolótetős tesztautóban a tető tokozása mögött a fejtér elégnek tűnt 185 centis magasságig, a lábtér pedig az én 190 centimre beállított ülés mögött is elég volt nekem.

Hátul kényelmetlen az üléshelyzet magas embereknek a felhúzott lábak miatt, de gyermekeket fuvarozni bőven jó a hátsó sor. Nekik az sem lesz gond, hogy felívelő küszöb megnehezíti a beszállást.

Kedves figyelmesség lett volna egy hátsó levegőkilépőt elhelyezni, ha már kisebb méretben egy Škoda Kamiq képes erre. Remek ötlet viszont a vezetőülés hátára tett két kapcsoló, amikkel az ülést a hátul ülő is mozgathatja. Örültem a 230 voltos konnektornak a középkonzol alatt, ráadásul földelt csatlakozót is befogad.

Belül a sprőd ajtókárpit nem tetszett, de alapanyaga legalább újrafelhasznált műanyag palackokból származik. Az összes hazai MX-30 alapfelszereltségébe tartozó parafaborítás lenyűgözött. Ez a rendkívül kellemes tapintású anyag barátságos és otthonos, többek között a pohártartók fedelét, az ajtóbehúzókat és az alsó teknőt borítja a két első ülés között. A paratölgy kérge lehántható, nem kell kivágni a fát kérge felhasználásához. A Mazda kötődik a parafához, mert 100 évvel ezelőtt a Toyo Kogyo vállalat mesterséges parafa gyártására jött létre.

Mintha a parafa nem volna elég a prémiumtermékek hangulatából, még a középkonzol is légiesen lebeg. A légkondicionáló csak egyzónás, a Mazda európai központjának videókonferencián megidézett szakemberei szerint ennél nem vár többet a célcsoport egy elektromos autótól. A MINI-nél nem gondolják úgy, hogy felesleges lenne az oldalanként szabályozható hőmérséklet az elektromos F56-ba.

Hátul 366 literes csomagtartót találunk. 4,4 méteres autótól nem valami fényes eredmény, de elegendő egy nagyobbrészt második autónak használt kocsihoz. Lehajtott üléstámlákkal a hely 1171 literre bővíthető.

Technika

Mivel a nagyfeszültségű akkumulátor gyártásának energiaigénye nagyon sokat ront az elektromos autók teljes élettartamára vetített szén-dioxid-lábnyomán, súlya pedig erősen rontja a vezethetőséget, Mazda a legkisebb vállalható akkumérettel valósította meg saját villanyautóját.

Nekik bruttó 35,5 kilowattóra kapacitású akku jött ki a kompromisszumok kompromisszumaként. Az alvázban lévő lítiumion akkucsomag 310 kilogrammot nyom, beleértve a folyadéktemperálást is, amivel télen hatékonyan fűthetők, nyáron érdemben hűthetők az akkucellák.

A WLTP-norma szerint a Mazda MX-30 városban 264, ám vegyes forgalomban csak 200 km megtételére képes két töltés között. A megcélzott közönségnek így is elég lehet hetente egyszer töltenie a 355V feszültségű akkumulátort. Az európai átlagpolgár a Mazda adatai szerint napi 48 kilométert autózik, amiben a messzebbről ingázók és a területi képviselők is benne vannak.

A vállaltan szerény áramtároló képesség nagyjából két harmada az 52 nettó (kiautózható) kilowattórát kínáló Renault Zoé kapacitásának, de a Peugeot e208 és az Opel Corsa akkuja is jóval nagyobb.

A Hyundai Kona EV és a Kia e-Niro nagyobbik akkuja majdnem kétszer ekkora, 64 kWh kapacitású. Cserébe az MX-30-ból nem lett tank, vezető és csomag nélkül 1645 kilós.

145 lóerő a mai elektromos autók között átlagos teljesítmény. A 107 kilowattos, váltakozó áramú szinkronmotor forgatónyomatéka kerekítve 271 Nm. Sebességváltó itt sincs, mint a többi elektromos autóban sem, a hátsó kerekeit kétfokozatú váltón át hajtó Porsche Taycant leszámítva (az első kerekek motorjával a Taycan erőátvitele is fix áttételű). A villanymotor nyomatékkarakterisztikájával az egyfokozatú lassító áttétel elég az elektromos Mazda MX-30 mozgatásához.

Szokatlanul üres a motortér, csak a felét foglalja el a villamos gép, a maradék helyet egy kapitális motortartó bak tölti ki alul. A szokatlan elrendezés nem véletlen, az üres tér a Mazda hatótávnövelő Wankel-motorját várja, tehát az Euro 5-ös szabvánnyal kiszoruló Wankel finoman surrogó, az ideális tartományban járatott áramtermelőként térhet vissza.

Érdekesség a G-Vectoring Control Plus nevű menetdinamikai program, amely kanyarban nyomatékadással-nyomatékelvétellel úgy játszik a kocsi súlypontjának átterhelésével, hogy a tapadás a lehető legjobb legyen. Ez is a Mazda3-ból származik, mint az autó padlólemeze. Ez kényszerűen csatolt hosszlengőkaros hátsó futóművet jelent, pedig még a 323-as Mazdákban is független volt a hátsó kerékfelfüggesztés.

Részletes videó az MX-30-ról

Töltés

Töltési teljesítményével a Mazda MX-30 sajnos nem lép túl a konvenciókon. Egyenáramról a villámtöltés felső határa 50 kW, váltóáramról két fázison 6,6 kW-tal tölthet, amivel messze nem használja ki a legtöbb közterületi töltő képességét. Arra az ingázásra vagy városi forgalomra azonban, amire az autót vélhetően a legtöbben használják majd, megfelel a tölthetősége.

Döntő előny a levegő helyett folyadékhűtésű telep, mert a felhevült akkut nem lehet villámtölteni. Számos használt LEAF tulajdonosa megtapasztalja ezt nyáron, amikor alig csorog az áram az akkumulátorba.

Szériafelszerelés a Type 2-es töltőkábel, ami a közterületi, középgyors váltóáramú töltőkhöz kell és a 230 voltos kábel is, amivel háztáji konnektorról tölthető az akkumulátor. 16 amperen és egy fázison a legfeljebb 3,7 kW teljesítménnyel 10-12 óráig tart a koppra lemerült nagyfeszültségű akkumulátor teljes feltöltése, tehát reggelre meglesz. Az európai MX-30-ban CCS-csatlakozós a villámtöltő, amivel a gyár adatai szerint 30-40 perc alatt feltolható a töltöttség 80 százalékra.

Vezetés

Elsőre nem esett kézre a fordított L-alakot formázó kulissza a fokozatválasztó karon, amelyet először jobbra kifelé kell mozdítani az elinduláshoz, nem pedig hátrahúzni. Ezt követően az MX-30 szinte a tenyerén hordozza a vezetőt.

Szerteáradó jósága az üléshelyzettel kezdődik, amit ráadásul az utas oldalán is mélyre lehet állítani az autóhoz képest. Azonnal otthon vagy benne és az akkucsomaggal mélyre vitt súlypont nagyon magabiztossá teszi az autó a kanyarokban.

Kormányerői pont jók, a fék adagolhatósága nem kelt mesterséges, gumilabdás hatást. Elvileg 140 km/óra a végsebesség, de a digitális műszeregységben megjelenő sebességmérőn 147-et is látni. 9,7 mp 0-ról 100-ra nem valami fényes eredmény, de a gázadáskor azonnal leadott 270,9 Nm érzésre lelkesen gyorsítja az autót.

Komárom-Esztergom és Pest megye határán, a raligyorsaságiként ismert Bajna-Héreg vonalon szégyentelenül jót autóztunk az MX-30-ban. A rugózás mégsem kényelmetlen, a 215/55 R18-as gumikkal a Mazda MX-30 kiegyensúlyozottan futott a részben újszerű, részben toldozott-foltozott szakaszokon.

Egyenletes sebességnél halk, gyorsan vezetve viszont izgalmas aláfestést ad a hanggenerátor. A műzaj kikapcsolhatatlan, de ha már kényszerű adottság, legalább tisztességesen megcsinálták. Hangereje jól leköveti a tempó növekedését és a gázadás hevességét, a morgásban van valami izgalmas, ami azonban ízlés dolga, mást ugyanez irritálhat is.

A szinte azonnal kialakuló harmóniát ember és gép között a jól hangolt áram-visszatermelés is segíti. Az alapbeállítással cseppet sem tolakodó a lassulás gázelvételkor. Aki inkább gurulni szeret gázelvételkor, két fokozatban mérsékelheti, aki meg erősebb rekuperációt szeretne, két fokozattal fokozhatja az áram-visszatermelést a kormánykerék mögötti fülek meghúzásával.

Úgy tűnik, hogy az autó fogyasztásában is visszaköszön majd az akkuméretben vállalt önmegtartóztatás és a villanymotor hatékonysága.

Az erősen pazarlóan megtett tesztúton, sok padlógázas gyorsítással, a Mazda MX-30 beérte 21,7 kilowattórányi árammal 100 kilométeren. Higgadtabb sebességgel megvalósítható 15-16 kWh/100 km. Tetszett a hiteles hatótáv becslés is, mert az induláskor 182 kilométerre ígért hatótávból 67 km döngetést követően 102 km maradt a kijelző szerint.

Költségek

Hatféle kivitel kapható 10 390 900 és 10 990 900 Ft között. Nincs nagy árkülönbség az MX-30 egyes felszereltségi szintjei között. Az alapverzió is gazdagon felszerelt, a fűtés hőszivattyús, az előtemperálás a MyMazda-alkalmazáson keresztül működik. A nagyon rövid próbaúton nem volt időnk kikeresni, hogy az autóból is elindítható-e a töltőn lógó autó lehűtése vagy felfűtése.

Együd Tibor, a Mazda-importőr igazgatója szerint első körben a pillanatok alatt elfogyó villanyautó-támogatásra sikeresen pályázókra koncentrálnak. Elvileg 1200 fő nyerhette el a 2,5 millió forintos ajándékot az adófizetőktől. Az MX-30 az ország összes Mazda-márkakereskedésében kapható lesz és minden márkaszervizben megoldható szervizelése. A karbantartási periódus 12 hónap vagy 20 000 km. A nagyfeszültségű (355V) akkumulátorra 8 év/160 000 km garancia érvényes.

Magyarországnak idénre 150 autót kötött le a vezérképviselet. Ez jóval több annál, amit az elektromobilitásban mögöttünk járó, más területeken fejlettebb és nagyobb autópiacú Csehországnak diszponáltak a kollégák és háromszorosa a román importőr rendelésének. Itthon augusztus végén, szeptember elején érkezhetnek be Japánból az MX-30-as Mazdák.

Értékelés

Egy Mazda MX-30 nem azoknak a hardcore villanyautósoknak szól, akik minél olcsóbban minél messzebbre akarnak elgurulni. Két töltés között nem jut messzire, de közben nagyon vidáman telik benne az idő, legalábbis a vezetőnek. Mivel eredeti kívül-belül és az ára is jó, a csekély hatótáv és a megértést igénylő ajtók ellenére meg fogja találni a közönségét.

Mellette – Ellene Vonzó ár/érték arány

Hiteles hatótávkijelzés

Jó vezethetőség

Csekély fogyasztás

Remek üléshelyzet

Esztétikus belső tér

Gazdag alapfelszereltség

Praktikus részletek Csekély hatótáv

Kényelmetlen ajtómegoldás

Kinyithatatlan hátsó ablakok

Közepes töltési teljesítmény (AC: 6,6 kW, DC: 50 kW)