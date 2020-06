Elérte a 20 ezer darabot a zöld rendszámos autók hazai állománya, és mi a Vezessnél is rengeteg kérdést kapunk olvasóinktól, ismerőseinktől, akik legalább a család egyik kocsiját lecserélnék új vagy használt elektromos autóra.

Szeretnénk segíteni néhány információval mindazoknak, akik most vagy a nem túl távoli jövőben átállnának villanyautóra. A cikk megírásában Bagaméry Zoltán segítségét kértem, aki az Elektromos Autó Akadémia szakmai vezetője. A feleségével együtt a villanyautózásra áttérő műszaki tréner húsz éve képzi különféle autómárkák munkatársait, elsősorban autószerelőket és munkafelvevőket, a belső égésű motoros autók mellett most már a villanyautók diagnosztizálására és a hibák kijavításának módszertanára is. Bagaméry Zoltán Szentgotthárdtól Záhonyig többször átszelte az országot elektromos autójával, évente 40 000 kilométert tesz meg a 28 kilowattórás akkumulátorú Hyundai Ioniq-kal.

Sok kérdés érkezik hozzánk elektromos autókról, számos családot foglalkoztathat legaláb az egyik autó zöld rendszámosra cserélése, ami villanyautó, hatótávnövelős elektromos autó vagy konnektorról tölthető akkus hibrid lehet

Villanyautót bikázni?! Igen, kellhet

Furcsának tűnhet, miért szükséges néha egy elektromos autót is segédakkumulátorral indítani, azaz bikázni, amikor nagyfeszültségű akkumulátora elektromos áramot tárol. Miért nem azzal indul be az autó, ha a 12 voltos akkuja lemerült?