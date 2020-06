Olvass tovább

Legelőször is két táblázatba rendezve megmutatjuk a támogatással megvásárolható villanyosokat szépen, egymás közelébe rendezve őket. Az elsőben a hivatalos alapáruk szerint 10 millió forint alatti autókat.

Modell Ár támogatással Hivatalos alapár Škoda CITIGOe iV 4 049 349 6 549 349 Ft* Smart EQ Fortwo 4 750 430 7 250 430 Ft Smart EQ Forfour 4 940 930 7 440 930 Ft Volkswagen e-UP 5 018 400 7 518 400 Ft* Smart EQ Fortwo Cabrio 5 855 330 8 355 330 Ft

*Az idei készlet már elfogyott belőlük, ez volt a legutolsó ár. Érdemes felhívni az importőröket, ha valaki kivárná a a következő turnust a VW-konszern legkisebb villanyautóinál.

A második táblázatban a hivatalos áruk szerint 10 és 11 millió forint között kínált villanyautókat soroljuk, ezek között látjuk a forgalmazóik által a pályázati összeghatár alá betolt járművek is. Náluk feltüntettük azt is, hogy mennyibe kerültek a támogatási rendszer meghirdetése előtt, vagyis még pár héttel ezelőtt is.

Modell Ár támogatással Hivatalos alapár Alapár korábban Renault Zoe ZE50 7 849 000* 10 899 000 nem változott Opel Corsa-e 7 999 000* 11 510 000 11 400 000 Peugeot e-208 7 999 000 10 499 000 11 565 000 Mini Cooper SE 8 000 000 10 500 000 nem változott Nissan Leaf 40 kWh 8 190 000* 10 690 000 12 290 000 Kia e-Niro 39 kWh 8 399 000 10 899 000 11 499 000 Hyundai Kona EV 39 kWh 8 499 000 10 990 000 11 199 000 Hyundai Ioniq EV 8 499 000 10 990 000 11 290 000 Peugeot e-2008 8 499 000 10 999 000 11 590 000 Mazda MX-30 8 499 900 10 990 900 nem változott

*Egypár modellnél a 2,5 millió forintnál nagyobb különbségeket látunk, ezeknél az importőr maga is sokat faragott a korábbi árból, hogy még versenyképesebb legyen az első menettől kezdve. Talán a Leaf áránál a leginkább látványos a változás, a legmagasabbról, és szinte utolsóként akciózott az importőre, de a legnagyobbat: a támogatással 4 millió forintnál is többet zuhan az ára.

Innentől nézzük meg külön-külön az összes olyan modellt, amelynek a hivatalos alapára 11 millió forint alatt indul. Felsoroljuk a legfontosabb jellemzőiket, és egypár lényegesebb olyan extrát, amely még befér az állami támogatásos vételárba.

Egyes kereskedők ennél is olcsóbban adhatják az autókat

Ahogy a hagyományos hajtáslánccal futó modelleknél a múltban, úgy a villanyosoknál a jövőben is előfordulhat, hogy nem egységes áron kínálják őket a különféle kereskedések. Természetes módon ők egymással versenyeznek, vagyis a listaárat kiindulópontnak tekintik.

Arra senki ne számítson, hogy a támogatási ár alá bepréselt összegek között 20-30 százalékos különbségek alakulnak ki, hiszen már most is hallani a fenti felsorolásban szereplő modellel kapcsolatban kereskedői zúgolódásról. „Ezen így már nem keresünk semmit!” – így panaszkodnak a 11 milliósok csapatának egyik favoritját áruló szalonok értékesítői.

Számos márkánál azért lesz mozgástér az árakban, amire máris látunk egy érdekes példát. A Honda e központi, hivatalos alapárát egyelőre nem tudta pozicionálni az importőr, információnk szerint vár az európai parancsnokság jóváhagyására. A márka honlapján jelenleg 11,099 millió forint a többszörös dizájndíj-nyertes jópofaság, ám számos viszonteladó házon belül faragott, egyes Honda kereskedéseknél 10,6 millió környékétől megrendelhető a modell. Így természetesen erre is igénybe vehető az állami támogatás.