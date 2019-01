Olvass tovább

Két-két és fél millió forint illetve 6-8 ezer euró körül indul a Renault Zoé-k és Fluence Z.E-ek (Zero Emission) áradata, viszont ezeket a kocsikat ennyiért még csak akkumulátor nélkül, pontosabban a nyugat-európai piacokon jellemző akkumulátor-lízingkonstrukció átvételével kínálják, ami havi 49 eurós költséget jelent. Vagy sokkal többet, ha az előző tulaj nem fizette ezt a díjat, és az új tulajdonos alatt blokkolja majd egyszer a Renault a kocsit egy szervizlátogatás alkalmával.

A legolcsóbb, komolyan vehető elektromos autók tehát ma, 2019-ben a 2,5-3,5 millió forintos, 8-12 ezer eurós tartományban találhatók. Ezek döntő többsége a japán fejlesztésű, de a PSA-által is forgalmazott Mitsubishi i-Miev – Citroën C-Zero – Peugeot iOn trió. Négyszemélyes, kis csomagterű, egyszerű kialakítású, de a hétköznapi forgalomban tökéletesen használható kisautók, amelyekkel autópályára is ki lehet merészkedni, biztonsággal megfutják a 130-at. Hatótávolságuk valós körülmények között nem nagyon haladja meg a 100-120 kilométert, de ChaDeMo szabványos gyorstöltőjükkel a nyilvános 50 kW-os egyenáramú villámtöltőkkel 15-20 perc alatt magukba tudnak szívni újabb 80-100 kilométerre elegendő energiát.

Ezeknek az autóknak gyakorlatilag nincs típushibájuk. A futómű kopó-fogyó elemei szorulnak időnként cserére, más problémáról nincs tudomásunk. A karbantartás többé-kevésbé kimerül az évenkénti felülvizsgálatban, ablaktörlő-cserében, ilyesmiben. Az akkumulátor jelentős degradációja sem jellemző, viszont egy teljes töltési-lemerítési próbaciklusra vásárlás előtt valahogy meg kell próbálni megoldást találni, mert ha mégis nagyon lecsökkent az akku kapacitása az eltelt évek során, az komoly hatótáv-vesztéssel illetve viszonteladási nehézségekkel jár.

A következő jelöltünk használt e-autóra a már ötszemélyes Nissan Leaf. Ebből a típusból a gyártás korai éveiben készült autókkal lehet kapacitás-csökkenési probléma, de a 2013-14-es és ezutáni modellekkel kapcsolatban nem tudunk rossz tapasztalatokról. Egy dologra viszont nagyon érdemes odafigyelni: főleg Amerikában gyakoriak a gyorstöltési lehetőség nélkül eladott autók, amelyeket nem lehet rácsatlakoztatni az 50kW-os gyorstöltőkre, hanem mindenképp órákon át kell szoptatni a konnektorról, ha lemerültek. Ezek a kocsik jellemzően olcsóbbak is a használtautó-piacon, viszont használhatóságuk és majdani újraeladhatóságuk korlátozott. Egy jó állapotú, 90% feletti akkukapacitású Nissan Leaf ára a használtautó-piacon 3,5 millió körül indul, a faceliftes, tökéletesített, 2013 után készült autók ára inkább négymilliónál kezdődik.

Az utóbbi hónapokban intenzíven nyüzsögni kezdtek a hazai piacon az Amerikából áthozott, három és félmillióért már jó állapotban megkapható 2012-es, ’13-as Fiat 500 Electric-ek. Tagadhatatlanul ez a legbájosabb elektromos autó, de a szerviztámogatás a hazai Fiat-hálózatban tudomásunk szerint minimális. Akár törött alkatrészek pótlására kerül sor, akár elektromos hiba keletkezik, a tulajdonosok csak az egyelőre kis számú privát e-autó-szerelőkben bízhatnak.

Konnektoros hibridek

A konnektorról is tölthető hibridautókkal akkor is tovább lehet menni, ha lemerült az akku, hiszen ilyenkor a fedélzeti benzinmotor szolgáltatja tovább az energiát. A hazai jogszabályok szerint ezek is kaphatnak zöld rendszámot, megkapják a parkolási, adózási kedvezményeket. Ezek közül két típus emelkedik ki könnyű hozzáférhetőségben: a Toyota Prius Plug-in és az Opel Ampera/Chevrolet Volt kettős. Előbbi egy feltöltéssel csupán 15-20 km-t képes megtenni tisztán elektromos üzemben, azt is csak 100 km/h alatti sebességgel. Viszont megbízhatósága, tartóssága azonos(nak ígérkezik) a sima Priuséval, amelyekkel a tulajdonosi tapasztalatok szerint akár 5-600 ezer kilométeren át sem szokott komolyabb probléma lenni. Egyelőre az egy töltéssel akár 70-80 km megtételére is képes Amperáknak sincs rossz hírük, de azért ezek mégsem japán autók, tehát kisebb típushibák (például a rakoncátlankodó kormányzár) elő szoktak fordulni. És csak négyszemélyesek.

A Plug-in Prius inkább azoknak ajánlható, akik rövid városi utakra és hosszabb vidéki utakra mennének a kocsival, mert a vidéki fogyasztás priusosan alacsony, 5,5-6 liter körül alakul ezeknél is. Az Ampera pedig azoknak gazdaságos, akik nemigen autóznak a napi 70-80 elektromos kilométernél többet. Ilyenkor pénzügyileg alig 1,5-2 literes benzinfogyasztásnak megfelelő villanyszámlával számolhatnak, de ha mégis befigyel egy hosszabb út, akkor az 1,4 literes benzinmotor simán legurít 7-8 litert százon.

Egy jó állapotú Prius Plug-inbe 180-200 ezer km-rel, 2013-as gyártási évvel 3,8-4 millió forintért lehet beleülni, az első gyártási évből származó 2013-as Amperákért, Voltokért 200 ezer kilométer alatti futással inkább 4-4,5 millió forintot kérnek.

A legolcsóbb az újak közül

Pillanatnyilag a magyar újautó-piacon elérhető legolcsóbb elektromos autószerű kocsi a Smart villanyos változata, az EQ. Az alapmodell csak kétszemélyes, 6,9 millió forintba kerül. A négyszemélyes ForFour 7,115 millió forint (Tesztünk a kocsiról itt olvasható.) Ebből jön még le a másfél milliós állami támogatás, amit megrendelés esetén a kereskedő intéz. Ha hitelre vennénk egy ilyet, 2,15 millió forint befizetése mellett havi 93 ezer forintos törlesztőt ajánl az importőr – öt éven át.

Jópofa kis vacak ez, jó vezetni, az általános minőségérzet sem rossz benne, de egy nagy baja van: hatótávolsága egy töltéssel a viszonylag kicsi, 17,6 kWh-s akkumulátorral vegyes használatban reálisan legfeljebb 120-130 kilométer. Az akku külön megvehető gyári AC-gyorstöltővel (megfelelő otthoni elektromos hálózat megléte esetén) vagy legalább 22 kW-os utcai AC-töltővel nagyjából 30-40 perc alatt fogad be újabb 80-100 km megtételére elegendő energiát.