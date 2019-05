Az utastérben sem változott semmi 2013 óta, de fussuk át azért az i3 sokszor kitárgyalt belsejét. Elöl tágas, sőt: nagyvonalú a helykínálat. A szélvédő mögötti nagy, üres térrel, a sík padlóval egyterűsen szellős az i3. (Ennek az egyterűsségnek egyik nagy haszna, hogy takarítani nagyon könnyű a kocsit, pillanatok alatt megy a két nagy és könnyen tisztítható szőnyeg végigporszívózása, a sima felületek áttörlése.) Beszállni kissé kényelmetlen a nagyon széles küszöb miatt, de a vékony támlájú és ülőlapú, aprócska székek meglepően kényelmesek. Érdekes a hosszanti merevítővel optikailag kettéosztott naptető a plafonon.

A műszerfal kissé szétesős, de megszokható. A kétküllős, nagyon nem BMW-s kormány mögötti kis kijelzőn látszanak a vezetéssel kapcsolatos infók; sebesség, hatótáv, energia-felhasználás vagy visszatöltés, a követőradar jelzése. Középen pedig egy nagyobb képernyő lakik, amit hiába tapogatunk. Az i3 az egyik utolsó BMW, amelyben még ma sincs érintőképernyő, de a tökélyre fejlesztett i-Drive-val szinte nem is hiányzik, a menüben könnyű a barangolás a pörgettyűvel.

Hátul viszont kisautóvá változik az i3. A hely szűk, a lábfej nem fér be az első ülés lapja és a padló közé, nincs könyöklő, nincs szellőző és még az ablakot sem lehet lehúzni. Igazi bababörtön. A csomagtartó is szűk, térfogata csupán 260 liter – viszont menti a helyzetet, hogy elöl is van egy csomagtér, amelyben remekül elférnek a töltőkábelek, így a BMW azon kevés villanyautók egyike, amelyekben van hova rendezetten elrakni ezeket a létfontosságú holmikat, nem kell a csomagok alól-közül kihúzgálni a madzagot töltéshez.

Megmaradt az i3 legnagyobb ergonómiai hibája is: ez első pillanatban jópofának tűnő, de használat közben hamar megutálható ajtókialakítás. Másik autó mellé parkolva a kétfelé nyíló ajtókat egyszerre kitárva kalodába zárja a családot az i3. És az is szinte biztos, hogy előbb-utóbb rácsapja valaki a hátsó ajtót az elsőre, ami minimum fényezés-sérüléssel jár. És egy idő után az is idegesítővé válik, hogy nem csak az ajtót kell kinyitnia a sofőrnek, ha ki akarja maga mögül engedni az utast, hanem a biztonsági övét is ki kell kötni, hiszen az a hátsó ajtóhoz van rögzítve.