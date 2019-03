Szörényi kartárs 2018 szeptemberében, Kaliforniában találkozott először az Audi e-tronnal , amit pár hónappal később Horváth úr már ki is próbálhatott , egy nem szokványos dubajozás keretében. Már csak a hazai bemutató maradt hátra az árral, illetve reméljük, tesztautó is lesz majd belőle.

Hosszú ideig a Teslának nem nagyon volt kitől tartania, és különösebb autóipari tapasztalat nélkül tarolhatta le a prémium villanyautók frissen létrejött piacát. Ez a monopólium azonban nem tart örökké, lassan, megfontoltan, de már valódi autógyártók is nekiláttak, hogy saját modelleket indítsanak ebben a jövedelmező kategóriában.

Papíron a 360 lóerős elektromos batár a WLTP szerint akár 400 kilométeres hatótávra is képes, ami az importőr saját tapasztalatai szerint úgy 300-350 kilométer a valóságban. Persze ez nagyon felhasználásfüggő, autópályán, nagy sebességgel autózva kevesebb, míg városban, fékezés helyett az energiát visszatáplálva pedig nagyobb hatótávra lehet számítani. Az e-tron szuperképességei közé tartozik az is, hogy a megszokottnál nagyobb, 1800 kilogrammos utánfutót is mögé lehet akasztani.

Ha lemerülnek az összesen 95 kWh-s Li-ion akkumulátorok, akkor azokat elképesztő, – jelenleg ennél nagyobb teljesítménnyel nem tölthető egyetlen villanyautó sem – 150 kW-os töltővel is lehet tölteni. Ez a villamos teljesítmény nagyjából akkora, mint 10 darab átlagos lakásé, úgyhogy valószínűleg ebből egy darabig még nem lesz túl gyakori töltési módszer. A nemrég átadott, a jelenlegi legdurvább, hazai ultragyors elektromos autótöltő is csak 75 kW-tos teljesítményre képes.

Kintről a jól bevált, termetes szabadidő-autó-formát kapta meg a márka első sorozatgyártású elektromos modellje. Kasztnija 4901 mm hosszú, 1935 mm széles és 1616 milliméter magas, csomagtartója a 700 kilogrammnyi akksi rafinált eltüntetése után 660 literes, amiből 60 liternyi tárolóhely az autó orrában található. A motorháztető alatt egy újabb fedél található, ez zárja le biztonságosan az első rekeszt.

Megjelenésében nincs semmi extravagáns, pont úgy néz ki, mint egy Q5-ös, amit kicsit felhizlaltak. Látszik, az Audi biztosra megy, nem engedhet meg magának egy a Toyota Priuséhoz hasonló, nehezen értelmezhető, de tagadhatatlanul modern formatervet, olyat kell adni a vevőknek, amit szeretnek. És a Q5-ös formája, mérete pont ilyen.

Bent minden megtalálható benne, amit megszokhattunk az Auditól. Minőségi kidolgozás, remek dizájn, jól használható, logikus kezelőszervek mókás extrákkal. Talán csak a sok fényes, folyton csillogó felület zavaró, meg sem tudnám saccolni, összesen hány négyzetméternyi kijelző világít az utastérben. Illetve van még valami hülyeség, a hátsó ablakot nem lehet eltüntetni az ajtóban. Magyarul marad vagy 10 centi, nem lehet teljesen lehúzni. Persze 2019-ben nem feltétlenül kell ablakot leengedve szellőztetni, de akkor is, milyen dolog már ez?

Vezetni is baromi jó dolog az elektromos Audit, nemcsak pöffeszkedni benne. Mondjuk 360 lóerővel bármit jó vezetni, ami autóméretű, de a villanymotornak köszönhető, terhelésváltás nélküli folyamatos gyorsulás földöntúli érzés. Nagyon megy, és ha kell, nagyon lassul. Közben jobb esetben nem is a féket koptatja, hanem visszaalakítja a mozgási energiát elektromossá.

Ami még váratlan tapasztalat, hogy a pluszba beszerelt akkumulátorcsomag extra tömege egyáltalán nem érezhető autózás közben. A hazai próbakört kifejezetten kanyargós útvonalon tettük meg, és ott sem kellett attól tartani, hogy lebucskázunk egy tempósabb kanyarban az útról.

Itthon 28 096 210 forinttól indul az Audi e-tron árlistája, de hogy szinte végtelen pénzt el lehet még verni az új, elektromos luxus-SUV-ra, mi sem bizonyítja jobban, hogy a tesztkörre elvitt példány árcéduláján bő 35 milliós összeg szerepelt.