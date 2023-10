Egyáltalán nem zavarbaejtő az MG4 elektromos változatának árlistája, ott mindössze két listaárat találni, amik mellett most éppen akciós, érezhetően kedvezőbb árak is szerepelnek. Az olcsóbb, Family kivitel kedvezmény nélkül 12 899 000 forintba kerül, kedvezménnyel pedig 11 999 000 forintba. A Comfort változat alapára 14 399 000, amit most 13 499 000 forintért is el lehet vinni. A fényezés felára 150 ezer forint, és itt vége is van a konfigurálásnak.

Az MG4 és vetélytársai – Listaár, forint MG4 EV Family – 51 kWh (170 LE) (* akciós ár) 12 899 000 (*11 999 000) Nissan LEAF e+ 59 kWh (160 LE) (* akciós ár) 15 095 000 (*14 495 000) VW ID.3 Pro – 58 kWh (204 LE) 17 643 394 Renault Megane e-tech – 40 kWh (130 LE) 15 999 000