A történet főszereplője a Potter testvérek, Abe és Dewey Potter által alapított független csapat, a Potter Brothers Racing. Nem óriási gyári támogatással, hanem végtelen elszántsággal és mérnöki zsenialitással építik és versenyeztetik a 2000-es évjáratú Volkswagen Passatjukat a sebesség szentélyében, a bonneville-i kiszáradt sómederben.

Az elmúlt években a volánnál leggyakrabban Patrick Casady ült, aki hidegvérrel vezeti a gépet a rekordkísérletek során.

Az autójuk pedig egy igazi legenda a sebességrekordokat hajszoló közösségben: egy „szinte gyári” külsejű, teljes acélkarosszériás Volkswagen Passat B5, ami első pillantásra akár a sarki közért parkolójában is állhatna. Persze csak addig, amíg be nem indítják a motorháztető alatt rejtőző, turbófeltöltős szörnyeteget.

A hivatalos rekordlisták szerint a Potter Brothers neve mellett két 2024-ben felállított rekord is szerepel a G-osztályban (1,51–2,0 literes motorok):

G/BGC (Blown Gas Coupe & Sedan): 244,819 mph (kb. 394 km/h)

G/BGALT (Blown Gas Altered Coupe & Sedan): 241,160 mph (kb. 388 km/h)

A csapat jelenleg is ott van az idei World of Speed rendezvényen, a közösségi médiában megosztott friss videók tanúsága szerint idén is futottak már 235 mph (380 km/h) körüli időket. A nagy cél azonban továbbra is a bűvös 250 mph (402 km/h) áttörése egy mérföldes távon.

Mit tud?

Alapja egy 2000-es, négyajtós Passat B5, teljes acélkarosszériával. A külső szinte érintetlen, eltekintve a biztonsági előírásoktól (pl. a fékezőernyő). A belteret természetesen kipakolták, csak komoly merevítést adó bukócsövek ölelik körbe a pilóta munkahelyét. A típus nem véletlen: a B5 Passat légellenállási együtthatója (Cw-értéke) gyárilag is rendkívül alacsony, kb. 0,27, amit a csapat apró finomításokkal 0,26-ra tornászott le.

A konstrukció lényege a motor: 2,0 literes, 20 szelepes blokk, amit saját szájíz szerint alakítottak át. Az alap egy FSI „BPY” motorblokk, de a legendás, nagycsatornás AEB 1.8T hengerfejjel párosítva. A belső alkatrészek mind kovácsoltak (Integrated Engineering Tuscan hajtókarok, JE dugattyúk), hogy kibírják a tartósan 7000–9000-es percenkénti fordulatszámot. A jelenlegi becsült teljesítmény kb. 900 lóerő.

A levegőt méretes Precision 6768 turbófeltöltő préseli a motorba. A töltőlevegő hűtéséről egy egyedi, szívósorba integrált víz-levegő intercooler gondoskodik, amit egy kb. 110 literes, jeges vízzel feltöltött tartály táplál. Az erőt egy Audi A4-ből származó, elsőkerék-hajtású, 6 sebességes váltó továbbítja, extrém hosszú áttételekkel. A végáttételt a só felületének állapotához és a célsebességhez igazítják.