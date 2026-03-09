Már jóval a 2026-os szezon kezdete előtt is az volt a közvélekedés, hogy az új szabályrendszerre a Mercedes fejlesztheti és gyárthatja a legjobb, legerősebb erőforrást, és bár a téli tesztek alapján még nem volt teljesen világos a kép, a szezonnyitó Ausztrál Nagydíj egyértelművé tette, hogy valóban ez a helyzet.

Sokan a legutóbbi nagy motorszabály-változás, a hibridek 2014-es bevezetése alapján gondolták favoritnak a Mercedest, ám ahhoz a korszakhoz képest van egy jelentős különbség: a gyári csapat akkor is tarolt, ám velük együtt a partnerek is versenyképesebbek lettek, a már addigra is mezőny végi küszködővé vált Williams például számos dobogót ért el 2014-15-ben, idén, Melbourne-ben viszont a grove-iak, az új kliens Alpine és a konstruktőri címvédő McLaren is jócskán a brackley-iektől. Úgy tűnik, a Mercedes nem mindent kötött a partnerek orrára az új erőforrást illetően…

„Alaposan meglepett minket, mire képes a Mercedes a motorral. De meggyőződésem, hogy mi is megkaptuk azt, amivel képesek lehetünk elérni azt, amit ők. Egyelőre nem tudom, hogyan lehetne, de dolgozunk ezen, keressük, mit nem vettünk észre, és hogyan lehet azt a valamit gyorsan kiaknázni. Hadd szögezzem le, hogy a Mercedes nagyon fair a partnercsapatokkal. Mindenhez hozzáférésünk van, egyszerűen csak okosabbak voltak, mint mi. És ezt illetően azért nem egy nyitott könyv a Mercedes, hiszen pont ebben rejlik a teljesítménybeli előny. A mi dolgunk rájönni ezekre” – magyarázta Melbourne-ben a korábban a Mercedesnél dolgozó Williams-főnök, James Vowles.

A McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella is arra utalt, hogy műszaki szempontból mindent megkaptak a Mercedestől, de az erőforrásra vonatkozó know-how-t nem adták át nekik:

„Egyelőre egy kicsit értetlenül állunk a mi autónk és a másik, ugyanezt az erőforrást használó autók tempókülönbsége előtt. Egyértelműen látszik, hogy jobban át kéne látnunk, hogyan használjuk a motort az új, komplex 2026-os szabályok mellett. A GPS-adatok alapján a Mercedes gyorsabb bizonyos kanyarokban, szóval világosak a célok.”

„Rá kell jönnünk, hogyan hozzunk ki többet az erőforrásból. A Mercedes motorgyárával már jó ideje folyik a párbeszéd arról, hogy több információk kapjunk. Azt kell mondjam, hogy partnercsapatként most először érezzük magunkat hátrányban. Akár még csak azt illetően is, hogy meg tudjuk jósolni, hogyan viselkedik majd az autó, hogyan, merre lenne érdemes fejleszteni” – mondta Stella.